Google'ın kendi kendine gidebilen aracı kazalara karışmaya devam ediyor

Google'ın birçok büyük firmadan önce geliştirmeye başladığı kendi kendine gidebilen otomobil modeli, bildiğiniz üzere oldukça uzun zamandır gerçek şehir hayatı içerisinde aktif olarak test ediliyor. Gelen son bilgilere göre bu testler sırasında birçok hafif kaza geçiren araç, beklentilerin aksine bu kazaların hiçbirinde suçlu olmayarak dikkatleri üzerine çekiyor ve büyük bir gelecek vaat ediyor.

Geliştirilen özel algoritması, taşıdığı 360 kamera sistemi, hareket sensörleri, lazerler, GPS ve radar gibi birçok donanımlar ile kendi kendine hareket edebilen Google'ın otomobil modeli, Associated Press'in verdiği bilgiye göre yaklaşık 2.5 milyon km'lik test sürüş periyotu sırasında sadece 11 kazaya karışmış durumda. Bu kazaların hiçbirinde suçlu olmadığı ve kazaların diğer sürücülerin hatalarından kaynaklandığı belirten program direktörü Chris Urmson, bu kazalardan birçok önemli veri elde edildiğini, örneğin yeşil ışık yandığı zaman otomobilin tereddüt ettiğini ve daha temkinli davrandığı söylüyor.

Kazaların %100 oranında engellemenin mümkün olmadığını belirten Urmson, buna rağmen robotların yorumladığını ve çok daha düşük tepki sürelerine sahip olduğunu sözlerine ekliyor ve bu iki etkenin birçok kazannın önüne geçebileceğine inanıyor. Araştırma geliştirme çalışmaları devam eden Google'ın kendi kendine gidebilen otomobil modeli, "insan" faktörünün aktif trafik içerisinden arındırıldığı bir geleceği hazırlıyor.

http://www.popsci.com/people-keep-crashing-googles-self-driving-cars