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Google'ın kendi kendine gidebilen aracı kazalara karışmaya devam ediyor

4 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'ın kendi kendine gidebilen aracı kazalara karışmaya devam ediyor
 
Google'ın birçok büyük firmadan önce geliştirmeye başladığı kendi kendine gidebilen otomobil modeli, bildiğiniz üzere oldukça uzun zamandır gerçek şehir hayatı içerisinde aktif olarak test ediliyor. Gelen son bilgilere göre bu testler sırasında birçok hafif kaza geçiren araç, beklentilerin aksine bu kazaların hiçbirinde suçlu olmayarak dikkatleri üzerine çekiyor ve büyük bir gelecek vaat ediyor.
Geliştirilen özel algoritması, taşıdığı 360 kamera sistemi, hareket sensörleri, lazerler, GPS ve radar gibi birçok donanımlar ile kendi kendine hareket edebilen Google'ın otomobil modeli, Associated Press'in verdiği bilgiye göre yaklaşık 2.5 milyon km'lik test sürüş periyotu sırasında sadece 11 kazaya karışmış durumda. Bu kazaların hiçbirinde suçlu olmadığı ve kazaların diğer sürücülerin hatalarından kaynaklandığı belirten program direktörü Chris Urmson, bu kazalardan birçok önemli veri elde edildiğini, örneğin yeşil ışık yandığı zaman otomobilin tereddüt ettiğini ve daha temkinli davrandığı söylüyor.
Kazaların %100 oranında engellemenin mümkün olmadığını belirten Urmson, buna rağmen robotların yorumladığını ve çok daha düşük tepki sürelerine sahip olduğunu sözlerine ekliyor ve bu iki etkenin birçok kazannın önüne geçebileceğine inanıyor. Araştırma geliştirme çalışmaları devam eden Google'ın kendi kendine gidebilen otomobil modeli, "insan" faktörünün aktif trafik içerisinden arındırıldığı bir geleceği hazırlıyor.

http://www.popsci.com/people-keep-crashing-googles-self-driving-cars Yorum Yaz
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koloccini 4 yıl en beğenilen
haber başlığı ile içerik tam uyuşmuyor
1 Yanıt Yanıtla +12
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erkmenson 4 yıl
bu araç bağcılar sokaklarında dolaşsa diz çöküp tövbe ister :D
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dmlatmr92 4 yıl
"Kendimi şanslı hissediyorum" butonu ile çalıştırmayı denesinler :D:D
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_Emir 4 yıl
Dün sunum konumdu bu araç.testler sırasında ilk 700 bin mil boyunca bilgisayar kaynaklı hiç bir kazaya karışmamış.
Oturuyorsunuz, bilgisayara adresi giriyorsunuz araç gidiyor.
Ancak gerçek zamanlı olarak bilgi toplayıp işleyememesi çözülmesi zor büyük bir mesele imiş şimdilik.
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aycibin 4 yıl
mercedes yaptı ve satıyor bunu

youtube.com/...
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gokberks 4 yıl
Bana olu yatirim gibi geliyor surucusuz arabalar. Kim niye alsin kendi kontrol edemedigi arabayi
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cocainbar 4 yıl
Turkiyede yol cizgiside yok isin kotu tarafi. Ayrica 2,5 milyon kmde 11 kaza cok degil, turkiyede hergun kaza yapar bu alet, trafik kurallarina uyan yok cunku.
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gewa 4 yıl
İstanbul'da test etseler 1 hafta da zavallı robotun karakteri bozulur. ana avrat küfür ederek yan yollardan gitmeyi falan öğrenir.hele park edecek yer olmayınca kaldırıma da çıktı mı tamamdır.
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aspirin_00 4 yıl
duvara yol resmi çizilmiş olsa acaba duvara çarpar mı merak ettim...
birde bakalım bu arabaları ilk kim hackleyecek :D
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WB 4 yıl
Tehlikeli bir durumla karsilastiginda verecegi karar onemli, karsi seritten gelen otomobille kafa kafaya girme ihtimali oldugunda mesela.
Dogru secimi yapmak her zaman en dogru sonucu dogurmayabilir..
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drserk 4 yıl
başlık zaytung başlığı gibi olmuş :)))
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emre1393 4 yıl
türkiye de olsa bu araba kesin kaçırırlar. sonra parça parça sanayi de iç ederler.
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***Leopard*** 4 yıl
Basliga bak,hizaya gel
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haymanali2006 4 yıl
Yine yanıltıcı bir başlık, dikkat edilmesi lazım bunlara.
Proje gayet güzel ilerliyor.
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lordakrep 4 yıl
üstüneki çok yer kaplasın bize ne zararı var ki bunun ?
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