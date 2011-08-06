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Google'ın kendi kendini süren otomobili ilk kazasını gerçekleştirdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
35,3b
1
41
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'ın kendi kendini süren otomobili ilk kazasını gerçekleştirdi
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İnternet devi Google çok uzun süredir insansız otomobil projesi üzerinde çalışıyor. Toyota'nın hibrit modeli Prius baz alınarak hazırlanan sensörlerle dolu özel araçlarla her türlü trafik koşulunda denemeler yapan ve şimdiye kadar yüzbinlerce  kilometre test yolu kat eden Google, sistemi genel kullanıma uygun bir hale getirebilmek için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu belirtiyor. 
Şu an için olası tehliklerde devreye girmek üzere içerisinde sürücü bulundurularak denenen sistem ilk kazasını gerçekleştirdi. Üzerinde yer alan tepe radarı ile geniş bir alanda çevresindeki tüm hareketleri algılayan aracın tamponlarında ileri teknoloji ürünü yakınlık sensörlerine, konum hesaplaması yapan sensörlere ve aracın çevresinde olup biten herşeyi gözlemleyerek olasılık hesabı yapılmasını mümkün kılan özel kameralara yer veriliyor.
İsmi bilinmeyen bir kişi tarafından Jalopink sitesine gönderilen fotoğrafta, Google'ın Mountain View, Kaliforniya'daki genel merkezinin yakınlarında, insansız test aracının bir başka Prius'un arkasında durduğu ve trafik polisinin olay yerine geldiği görülüyor. Kazanın detayları hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor ancak Google, Business Insider'a yaptığı açıklama ile bu durumu doğruluyor;
"Güvenlik bizim en önemli önceliğimiz. Amaçlarımızdan bir tanesi, aynı bu olaydaki gibi manuel kullanımda gerçekleşebilecek ufak çaplı trafik kazalarının önüne geçebilmek."
Bu noktada kazanın gerçekten manuel kullanımında mı yoksa yazılım kontrollü otomatik sürüşte mi gerçekleştiğini kestirmek zor dolayısıyla şimdilik elde olan tek veri olarak Google'ın açıklamalarını dikkate almak gerekiyor. İnsansız araçlarını otobanlarında test etmek için Nevada'da özel lisans çıkartan Google'ın sistemi geliştirme çalışmaları sürüyor.
Google'ın yanı sıra başka pek çok firma da benzer sistemler üzerinde çalışıyor. Alman otomobil devi Volkswagen tarafından geliştirilen Geçici Otomatik Pilot sistemi ise sadece otoban kullanımı gibi belli koşullarda devreye girerek gaz, fren ve direksiyon kontrolünü üzerine alırken, gerek duyulduğunda sürücü anında tekrar kontrolü devralabiliyor.
Google'ın kendi kendini süren otomobili ilk kazasını gerçekleştirdi
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NEŞELİMEŞEODUNU 8 yıl en beğenilen
yabancı ülkede binlerce kilometre yapabilir ancak

türkiye yollarında eve kadar gidemez
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Ciddiyetsiz 8 yıl
darkaura



1dk içinde şu kıvrımlı yolda 43.5mph yani 70km hıza ulaşıyor(@1:36). istanbulu bırak hindistan trafiğine koysan kendi başına kaza yapmaz. ama ehliyeti bakkaldan alma biri gelip vurur o ayrı.
darkaura1dk içinde şu kıvrımlı yolda 43.5mph yani 70km hıza ulaşıyor(@1:36). istanbulu bırak hindistan traf...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
Legolas Greenleaf 8 yıl
Bu sistem bizim ülkemizde çarpışan oto sistemine dönüşür ancak malesef ki gerçek bu.
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Grand_Alexander 8 yıl
ne kadar geri kafalı adamlarsınız ya yorumlara bak bugün bir ekran kartının işlem kapasitesi ne kadar hiç hesapladınız mı ne istanbul trafiği neden bahsediyorsunuz siz 286 mı takacaklar o arabaya aynı anda kaç trilyon işlemin kararını verecek o araç sizin beyininizden daha iyi bir işlem kapasitesi olacağına bahse girerim
toyoto reklamına gelince olaya gayet basit siz araç ürettiniz de google ye verdiniz de onlar reklamını yapmadımı o zaman konuşun
hiç bu araçların görme engelli ve yaşlılar için geliştriildiğini düşündünüz mü yada düşünebilecek kapasitede mi bir çoğunuz
not: biraz ağır oldu sanırım
Yanıtla +3
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Huseyin-ZST 8 yıl
Önce bu tarz, istersen otomatik, onun dışında tehlike anında müdehale eden sistemler oturacak. Gelecekte de bu sisteme sahip araçların birbiri arasında haberleşebilmesi sağlanacak. Böylece yolda otomatik giden aracınız, önündeki 2km boyunca belli bir çaptaki arabaların ne yaptığını biliyor olacak. Otomatik kullanımda kazalar çok çok azalacak ve hız çok artacak.

Teoride kaza riski ciddi miktarda düşerse araçlarımızda mevcut bulunan kaza koruma önlemlerinin önemi kalmayacak. Çok daha hafif, iç genişliği aynı; ama daha küçük arabalara bineceğiz. Güvenlik sıkıntısı olmadığı için tahminen ağır çelikten olmayacaklar ve dolayısıyla biraz daha ucuzlayacak.

Zaten düşünüldüğünde 1957 yılında 57 model 2 kapı direksiz belair 3750$'dan satışa çıkmış. Bugünün parasıyla 50.000$ gibi bir paraya... Bugün o arabayı Mustang gibi düşünebiliriz. Mustang Şu anda Amerika'da 30.000$'dan başlıyor. 54 yılda araba fiyatları çok ciddi oranda düşmüş diyebiliriz. Bu durum benzer bir hızla devam edecek...
1 Yanıt Yanıtla +1
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SEO-Uzmanı 8 yıl
şu an kaza yapması çok çok iyi bir şey
çünkü olası hataların bir an önce ortaya çıkması
yani ilk başta öngörülemeyen durumların bir an önce erken teşhisi açısından
erken teşhis hayat kurtarır ! :)
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berkkarabacak 8 yıl
herkes Türkiyeye gelsinde o zmn görelim gibilerinden mesajlar yazmış fkat kaçınız gerçekten avrupada araç sürdü?Bugun Londrada,Nwe yorkda araç trafiği istanbuldan daha kötü
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Rusty 8 yıl
Sıkışmış istanbul trafiğinde binlerce aracın tepesinde bu dönen sensörlerle düşündüm de, görüntünün tımarhaneden farkı olmaz gibi :). Bu arada vw nin sistemi yol kenarındaki sensörler ile çalışıyor. Bu alet yol kenarı sensörlerine ihtiyaç duymuyor.
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Ciddiyetsiz 8 yıl
darkaura



1dk içinde şu kıvrımlı yolda 43.5mph yani 70km hıza ulaşıyor(@1:36). istanbulu bırak hindistan trafiğine koysan kendi başına kaza yapmaz. ama ehliyeti bakkaldan alma biri gelip vurur o ayrı.
1 Yanıt Yanıtla +4
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darkaura 8 yıl

Ciddiyetsiz

darkaura



1dk içinde şu kıvrımlı yolda 43.5mph yani 70km hıza ulaşıyor(@1:36). istanbulu bırak hindistan trafiğine koysan kendi başına kaza yapmaz. ama ehliyeti bakkaldan alma biri gelip vurur o ayrı.


ana yollarda tum araclarda otomatik surus zorulu hale gelirse mevcut yollar cok cok daha verimli kullanilir. bir kere zirt pirt serit degistiren dengesiz suruculer ortadan kalkar, mevcut alan daha verimli ve senkronize kullanildiginda trafik sorunu diye bir sey tarih olur.


alito

bunların daha 50 senesi filan var. yok yok çok sallamadım hatasız yolda gidebilmeleri ancak o kadar süreyi gerektirir.


50sene sonra insan neslinin devam edecegi supheli. 50sene icinde bilgisayarlarin bilince ulasip insan kapasitesinin cok cok uzerine cikmasi siddetle muhtemel. bunu ben sallamiyorum, pek cok uzman ve arastirma su anki gidisattan yola cikarak bunu ongoruyor. kaldiki su anki teknoloji bile insansiz surus icin yeterli sevide. yeterli islem gucu ve sensor teknolojisi mevcut. lakin mukemmel sorunsuz yazilimi olusturmak yillar alacaktir (bi o kadar yilda bunu insanlara kabul ettirmek ama kesinlikle onlarca yil degil). arac insalarin hayatina mal olacak kaza yaptikdan sonra "sistemde bug varmis bir sonraki guncellememizi bekleyin" diyemezsiniz. hatanin sonuclari pc de word belgesi kaybetmeye benzemez.
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ruf 8 yıl Ciddiyetsiz
Ciddiyetsiz
darkaura



1dk içinde şu kıvrımlı yolda 43.5mph yani 70km hıza ulaşıyor(@1:36). istanbulu bırak hindistan trafiğine koysan kendi başına kaza yapmaz. ama ehliyeti bakkaldan alma biri gelip vurur o ayrı.

Bilgisayar tam gazci cikti yav.
Bu zamana kadar kaza yapmamasi mucize olmus bence.
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alito 8 yıl
bunların daha 50 senesi filan var. yok yok çok sallamadım hatasız yolda gidebilmeleri ancak o kadar süreyi gerektirir.
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bafbaf 8 yıl
Tahminimce takılan teçhizat,tesisat,yazılım ve bakım parası, bir şoföre 20 sene verilecek maaşın 2 3 katıdır.
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Nightmare70 8 yıl
idda ediyorum hiç bir robot benden iyi süremez sürse bile sürdürmem arkadaş o kadar para veriyorum bi arabamı süremeyecem mi :D
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Rainbow6 8 yıl
bi toyota priusu nasil 100 bin dolara satarim ? yaa su araclara takilan sensorlere kameralara falan bakin at gibi malzemeler bunu yapmakta ne var Tubitaka falan destek cikilsa Turkiyede gelistirebilir boyle yazilimlar ve malzemeler
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