Google'ın kendi kendini süren otomobili ilk kazasını gerçekleştirdi

İnternet devi Google çok uzun süredir insansız otomobil projesi üzerinde çalışıyor. Toyota'nın hibrit modeli Prius baz alınarak hazırlanan sensörlerle dolu özel araçlarla her türlü trafik koşulunda denemeler yapan ve şimdiye kadar yüzbinlerce kilometre test yolu kat eden Google, sistemi genel kullanıma uygun bir hale getirebilmek için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu belirtiyor.

Şu an için olası tehliklerde devreye girmek üzere içerisinde sürücü bulundurularak denenen sistem ilk kazasını gerçekleştirdi. Üzerinde yer alan tepe radarı ile geniş bir alanda çevresindeki tüm hareketleri algılayan aracın tamponlarında ileri teknoloji ürünü yakınlık sensörlerine, konum hesaplaması yapan sensörlere ve aracın çevresinde olup biten herşeyi gözlemleyerek olasılık hesabı yapılmasını mümkün kılan özel kameralara yer veriliyor.

İsmi bilinmeyen bir kişi tarafından Jalopink sitesine gönderilen fotoğrafta, Google'ın Mountain View, Kaliforniya'daki genel merkezinin yakınlarında, insansız test aracının bir başka Prius'un arkasında durduğu ve trafik polisinin olay yerine geldiği görülüyor. Kazanın detayları hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor ancak Google, Business Insider'a yaptığı açıklama ile bu durumu doğruluyor;

"Güvenlik bizim en önemli önceliğimiz. Amaçlarımızdan bir tanesi, aynı bu olaydaki gibi manuel kullanımda gerçekleşebilecek ufak çaplı trafik kazalarının önüne geçebilmek."

Bu noktada kazanın gerçekten manuel kullanımında mı yoksa yazılım kontrollü otomatik sürüşte mi gerçekleştiğini kestirmek zor dolayısıyla şimdilik elde olan tek veri olarak Google'ın açıklamalarını dikkate almak gerekiyor. İnsansız araçlarını otobanlarında test etmek için Nevada'da özel lisans çıkartan Google'ın sistemi geliştirme çalışmaları sürüyor.

Google'ın yanı sıra başka pek çok firma da benzer sistemler üzerinde çalışıyor. Alman otomobil devi Volkswagen tarafından geliştirilen Geçici Otomatik Pilot sistemi ise sadece otoban kullanımı gibi belli koşullarda devreye girerek gaz, fren ve direksiyon kontrolünü üzerine alırken, gerek duyulduğunda sürücü anında tekrar kontrolü devralabiliyor.