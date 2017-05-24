Google'ın otonom araç iştiraki Waymo dev bir şirket olma yolunda

Daha önce bir diğer otonom araç şirketi Tesla için de tahminlerini paylaşan Brian Nowak, Google’ın arama motoru ve Android işletim sistemi haricinde giriştiği işler arasında şirket adına en karlı girişimin Waymo olduğunu dile getirirken Waymo’nun bu hızla çalışmaya devam etmesi halinde 2030 yılına kadar dünya genelinde otonom araçların katettiği mesafenin yüzde 1’lik kısmının Waymo tarafından geliştirilen araçlar ile katedilebileceğini dile getirdi. Bu senaryoda Waymo’nun güvenlik ve kalite alanında ön plana çıkacağı ve 70 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşılacağı düşünülüyor.
Otonom Araç Şirketlerinin Rekabeti Başlıyor
Nowak’ın Waymo için beklentisi bu tahminlerle sınırlı değil. Waymo 70 milyar dolarlık bir şirket olduğunda Amerikan otomobil devleri General Motors ve Ford’u geride bırakarak Uber ve Tesla ile sıkı bir rekabet içine girecek ancak şirket gelirlerini arttırmak için şimdilik hesaba katılmayan bir yöntem bulursa piyasa değeri 140 milyar dolara kadar ulaşabilir.
Analistlere göre Google’ın otonom araç işine girerek çok akıllıca bir hamle yaptı ancak şirketin bir diğer kritik hamlesi otonom araç birimini Google’dan ayırarak farklı bir şirket haline getirmesi oldu. Böylece Google otonom araç geliştirme için daha ciddi ve konsantre bir çalışma ortamı yaratırken Waymo’ya ait araçların yapacağı kazalar sonrası prestij kaybı yaşamaktan ve belki de ortaya çıkacak dava süreçlerinden kurtulmuş oldu.
http://www.cnbc.com/2017/05/23/alphabets-self-driving-waymo-unit-could-be-worth-70-billion-more-than-gm-morgan-stanley-says.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Başka bir logoya benziyor
Bilen var mı
sony nin walkman logosunu anımsattı bana turuncu olsa direk aynısı uzaktan daha da benziyor
Burada olsa, test muhabbetini geçtim, görmek bakmak için bile ücret ödenir
Arabada reklam göstersin Hatta reklam veren markanın mağazasının önünden geçsin 140 milyar doları da geçer böylelikle