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Google'ın otonom araç iştiraki Waymo dev bir şirket olma yolunda

Analistler, Google’ın otonom araç iştiraki olan Waymo’nun 70 milyar dolar piyasa değerine sahip dev bir şirket haline geleceğini ve Ford ile General Motors’u geride bırakacağını düşünüyor.
2 yıl
1,7b
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Google geçtiğimiz yılın sonlarına doğru şirketin otonom araç geliştirme bölümünü ayırarak Waymo isimli iştiraki kurmuştu. Uzun bir süredir ABD’de otonom araç testleri yapan ve son olarak normal vatandaşların da otonom araçları ücretsiz test etmesine izin veren Waymo için beklentiler oldukça yüksek. ABD’nin önde gelen yatırım bankası Morgan Stanley’in analistlerine göre Waymo, 70 milyar dolar piyasa değerine sahip dev bir şirket olabilir.
 

Daha önce bir diğer otonom araç şirketi Tesla için de tahminlerini paylaşan Brian Nowak, Google’ın arama motoru ve Android işletim sistemi haricinde giriştiği işler arasında şirket adına en karlı girişimin Waymo olduğunu dile getirirken Waymo’nun bu hızla çalışmaya devam etmesi halinde 2030 yılına kadar dünya genelinde otonom araçların katettiği mesafenin yüzde 1’lik kısmının Waymo tarafından geliştirilen araçlar ile katedilebileceğini dile getirdi. Bu senaryoda Waymo’nun güvenlik ve kalite alanında ön plana çıkacağı ve 70 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşılacağı düşünülüyor.

Otonom Araç Şirketlerinin Rekabeti Başlıyor

Nowak’ın Waymo için beklentisi bu tahminlerle sınırlı değil. Waymo 70 milyar dolarlık bir şirket olduğunda Amerikan otomobil devleri General Motors ve Ford’u geride bırakarak Uber ve Tesla ile sıkı bir rekabet içine girecek ancak şirket gelirlerini arttırmak için şimdilik hesaba katılmayan bir yöntem bulursa piyasa değeri 140 milyar dolara kadar ulaşabilir.

Analistlere göre Google’ın otonom araç işine girerek çok akıllıca bir hamle yaptı ancak şirketin bir diğer kritik hamlesi otonom araç birimini Google’dan ayırarak farklı bir şirket haline getirmesi oldu. Böylece Google otonom araç geliştirme için daha ciddi ve konsantre bir çalışma ortamı yaratırken Waymo’ya ait araçların yapacağı kazalar sonrası prestij kaybı yaşamaktan ve belki de ortaya çıkacak dava süreçlerinden kurtulmuş oldu.


http://www.cnbc.com/2017/05/23/alphabets-self-driving-waymo-unit-could-be-worth-70-billion-more-than-gm-morgan-stanley-says.html Yorum Yaz
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DeepMind 1 yıl
2009 dan beri self driving car a yatırım yapıyor google.Daha o zaman piyasada ne uber vardı ne tesla.Bu işi googledan daha sağlam yapacaklarına inanmıyorum diğer şirketlerin.Regülasyonlar duzenlenirse Self Driving car alanında Google dominant bir pozisyonda olucaktır.
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alimmm78 2 yıl
Waymo logosunu neye benzetiyorum bulamadım
Başka bir logoya benziyor
Bilen var mı
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CaRviLLE 1 yıl alimmm78
alimmm78

Waymo logosunu neye benzetiyorum bulamadım
Başka bir logoya benziyor
Bilen var mı

sony nin walkman logosunu anımsattı bana turuncu olsa direk aynısı uzaktan daha da benziyor
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BlindGuardianNN 2 yıl
şirketin otonom araç geliştirme bölümünü ayırarak Waymo isimli iştiraki kurmuştu. Uzun bir süredir ABD’de otonom araç testleri yapan ve son olarak normal vatandaşların da otonom araçları ücretsiz test etmesine izin veren Waymo için beklentiler oldukça yüksek. ABD’nin önde gelen yatırım bankası Morgan Stanley’in analistlerine göre Waymo, 70 milyar dolar piyasa değerine sahip dev bir şirket olabilir.
Burada olsa, test muhabbetini geçtim, görmek bakmak için bile ücret ödenir
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cangunner 2 yıl
"...şirket gelirlerini arttırmak için şimdilik hesaba katılmayan bir yöntem bulursa piyasa değeri 140 milyar dolara kadar ulaşabilir."

Arabada reklam göstersin
Hatta reklam veren markanın mağazasının önünden geçsin
140 milyar doları da geçer böylelikle
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