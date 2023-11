Batarya fiyatları düştü ancak elektrikli otomobiller halen pahalı! İşte nedeni

Tam Boyutta Gör

Elektrikli araçların kalbi olan lityum-iyon batarya fiyatları önemli ölçüde düşmüş olsa da, elektrikli araçlar bir bütün olarak maliyetli olmaya devam ediyor. 10 yıllık geçmişe baktığımızda lityum-iyon batarya fiyatında yüzde 82’lik bir düşüş görüyoruz. Yine de, bu maliyet düşüşlerine rağmen, elektrikli araçlar ortalama tüketici için önemli ölçüde daha uygun hale gelmedi. Neden mi?

Batarya fiyatları çakıldı

Bloomberg New Energy Foundation'a (BNEF) göre, 2013 yılında bir lityum iyon bataryanın ortalama fiyatı kilovat-saat başına 780 dolardı. Aradan geçen on yılın ardından ortalama batarya maliyeti kilovat-saat başına 139 dolara geriledi. BNEF'e göre bu rakam 2022'deki fiyatlardan yüzde 12, on yıl öncesine göre ise yüzde 82 daha düşük. Bu düşüş kısmen genişleyen üretim kapasitesine ve azalan hammadde ve bileşen maliyetlerine bağlanabilir.

Lityum-iyon batarya genellikle bir elektrikli araçtaki en pahalı bileşen olarak kabul edilir. Dolayısıyla daha ucuz bataryalar tüketiciler için daha uygun fiyatlı elektrikli araçlar anlamına gelmeli. Ancak gerçek biraz daha karmaşık.

BNEF'te enerji depolama kıdemli yardımcısı Evelina Stoikou, “Bu yıl fiyatlardaki düşüş, beklenenden daha zayıf taleple birlikte değer zinciri boyunca üretim kapasitesindeki önemli büyümeye bağlandı” dedi. Bununla birlikte bazı batarya üreticileri daha düşük fabrika kullanımı ile karşı karşıya kaldı ve elektrikli araç (EV) talebindeki büyüme bazı otomobil üreticilerinin iddialı beklentilerini tam olarak karşılamadı. Esasında batarya fiyatları 2022’de 150$/kWh'den 161$/kWh'ye yükseldi ve bu yıl tekrar düşmüştü.

Seri üretim istenen seviyede değil

Dahası, elektrikli araçların seri üretimi, azalan batarya maliyetlerinin faydalarının nihai fiyata tam olarak yansıtılabileceği bir seviyeye ulaşmadı. Burada Tesla’nın bir istisna olduğunu belirtmek gerekiyor. Öte yandan otomobil üreticileri maliyet tasarruflarını her zaman tüketicilere yansıtamayabilir. Çoğu üreticinin elektrikli araçlarda önemli miktarda para kaybettiğini zaten biliyoruz ve bu kayıpları ellerinden geldiğince azaltmayı hedefliyor olabilirler. Ayrıca, daha ucuz bataryaların, sermaye yoğun elektrikli araç üretimini ve ilgili maliyetleri dengelemek için muhtemelen yeterli olmadığı da iddia edilebilir.

Örneğin General Motors, Chevy Equinox EV, Silverado EV ve GMC Sierra EV'nin piyasaya sürülmesini zorlu piyasa koşullarını ve "mühendislik yükseltmelerine duyulan ihtiyacı" gerekçe göstererek erteledi. Ayrıca hem GM hem de Ford, ABD’de kurulan batarya tesislerinin inşasını gelecek yıla erteledi, sebep ise düşük benimsenmeydi. Sonuç olarak elektrikli araçların fiyatları, üretimdeki zorluklar, piyasanın beklendiği kadar hızlı büyümemesi ve talebin de beklendiği kadar yüksek olmaması nedeniyle yüksek kalmaya devam ediyor. Açık olan bir şey var ki, tüketicilerin düşen batarya fiyatlarının avantajlarından yararlanabilmesi için birkaç yıl daha geçmesi gerekeceğini varsaymak yanlış olmaz.

