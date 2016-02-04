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Google'ın otonom sürüş sistemi yağmurlu yol testlerine hazır

Sürücüsüz otomobil teknolojileri öncü olmak isteyen Google uzunca bir süredir otonom sürüş teknolojisini geliştiriyor. Şirket bu kez teknolojiyi yağmurlu yollarda test edecek.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Google'ın otonom sürüş sistemi yağmurlu yol testlerine hazır
 
Bir çok dev şirket sürücüsüz araç konusunda yoğun bir şekilde çalışıyor, bu çalışmaların sonucunda da geleceğin teknolojisi olarak bahsedilen otonom sürüş konusunda oldukça önemli bir noktaya gelindi. Temelleri sağlam bir şekilde atılan bu teknoloji için yine de daha fazla gelişime ihtiyaç var.

Otonom sürüşler bugün kısmen kullanılabiliyor olsa da hala günlük hayat koşullarına uygun sayılmaz. Örneğin araç kendi kendine ilerlerken aniden bastıran yağmur, kar gibi hava muhalefetlerine karşı nasıl davranacağını tam olarak bilmiyor. Bu konu üzerinde çalışan Google ise önümüzdeki ay ıslak yollara çıkarak teknolojisini test edecek.

Şirket yağmurlu hava testlerinde Lexus RX450h SUV aracını kullanacak. Mart ayında yağmurlu yollara çıkacak otomobil Texas'ın Austin ve California'ın Mountain View bölgelerinde görülecek.

http://www.engadget.com/2016/02/03/googles-self-driving-cars-hit-the-rainy-streets-of-washington-s/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
arabanın her yerinde sensör var :)) onları tr de söker satarlar :)) ayrıca bu arabalar tr yollarında pek iş yapmaz....
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Ters Adam 3 yıl
Bu teknoloji sirketlerinin otomobil sektorune girmesi isi beni cok geriyor.
Bosch gibi patent satacak olsalar neysede baya baya apple ve googlein gozu otomobil firmalarinin tahtlarinda..
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BarGoS 3 yıl
Yine toyota
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