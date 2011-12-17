Google'ın sesli asistanı Majel yıl bitmeden yayınlanabilir

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Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 4S üzerinde tanıttığı sesli asistan uygulaması Siri bu alanda yeni bir rekabetin de başlangıcı oldu.
Google uzun bir süredir kendi sesli asistanı üzerinde çalışmaktaydı. Majel kod adı verilen uygulama, adını Star Trek filmindeki federasyon bilgisayarını seslendiren Majel Barrett-Roddenberry'den alıyor.
Majel temel olarak Google'ın Voice Actions adlı çoğu Android cihazında bulunan uygulamayı temel alıyor. Siri'de olduğu gibi doğal dili işleyerek sesli komutlarla uygulamaları harekete geçirmeye imkan veriyor.
Projeyi geliştiren grup ise Google'ın gelecekte kullanılacak ilginç icatlar üzerinde çalışan X departmanı. New York Times gazetesinin iddiasına göre X departmanı Majel'ın ilk versiyonunu en azından yıl bitmeden yayınlamak istiyor. Ancak Ocak veya Şubat ayları da mantıklı görünüyor.
Google yeni projesi için Enterprise yıldız gemisindeki sese duyarlı sistemi örnek alıyor. İlk versiyonda yapılacak listesi oluşturma, alarm ayarlama, arama yapma gibi basit işlemler sunulacakken telefon hareketlerini ve uygulamalarını kontrol edecek özellikler daha sonra eklenecek.
Google'ın 2010 yılında satın aldığı Phonetic Arts firmasının bu projenin perde arkasındaki ekip olduğu belirtiliyor. Ekranda beliren anime bir karakterden ziyade daha insansı seslerle Majel kullanıcılara hitap edecek. Yeni proje CES 2012 veya MWC 2012 gibi bir fuarda da lanse edilebilir. Google'ın sesli asistan konseptine nasıl bir tecrübe katacağını hep birlikte göreceğiz.
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Batarya teknolojisi cok gelisti ama ayni zamanda tekefonlarin guc tuketimide yukseldi
Bu arada yazı yazarken her seferinde butona basmak gerekmiyor, söyledikçe yazıyor :)
Bu yüzden googleyi seviyorum şu anda ses komutları türkçe kullanılabiliyor
Nerde çokluk orda ..... derler ya o hesap Çok büyür bir kesime hitap eden bir sistem kaliteli hizmet vermesi imkansız bana göre
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