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Google'ın sesli asistanı Majel yıl bitmeden yayınlanabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 4S üzerinde tanıttığı sesli asistan uygulaması Siri bu alanda yeni bir rekabetin de başlangıcı oldu. 

Google uzun bir süredir kendi sesli asistanı üzerinde çalışmaktaydı. Majel kod adı verilen uygulama, adını Star Trek filmindeki federasyon bilgisayarını seslendiren Majel Barrett-Roddenberry'den alıyor. 

Majel temel olarak Google'ın Voice Actions adlı çoğu Android cihazında bulunan uygulamayı temel alıyor. Siri'de olduğu gibi doğal dili işleyerek sesli komutlarla uygulamaları harekete geçirmeye imkan veriyor.

Projeyi geliştiren grup ise Google'ın gelecekte kullanılacak ilginç icatlar üzerinde çalışan X departmanı. New York Times gazetesinin iddiasına göre X departmanı Majel'ın ilk versiyonunu en azından yıl bitmeden yayınlamak istiyor. Ancak Ocak veya Şubat ayları da mantıklı görünüyor.

Google yeni projesi için Enterprise yıldız gemisindeki sese duyarlı sistemi örnek alıyor. İlk versiyonda yapılacak listesi oluşturma, alarm ayarlama, arama yapma gibi basit işlemler sunulacakken telefon hareketlerini ve uygulamalarını kontrol edecek özellikler daha sonra eklenecek.

Google'ın 2010 yılında satın aldığı Phonetic Arts firmasının bu projenin perde arkasındaki ekip olduğu belirtiliyor. Ekranda beliren anime bir karakterden ziyade daha insansı seslerle Majel kullanıcılara hitap edecek. Yeni proje CES 2012 veya MWC 2012 gibi bir fuarda da lanse edilebilir. Google'ın sesli asistan konseptine nasıl bir tecrübe katacağını hep birlikte göreceğiz. 


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artcraft35 7 yıl en beğenilen
patent davası gelir yakında
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DH Misafiri 7 yıl
kavgayı bıraksalar da herkesin kullanabileceği ortak teknolojileri daha kısa zamanda geliştirseler ios muş android miş wp 7 imiş bada mada ne gerek var önce batarya teknolojilerini geliştirsinler cep ler çıktığından beri batarya teknolojisi aynı hiç gelişme olmadı
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yunus88 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
kavgayı bıraksalar da herkesin kullanabileceği ortak teknolojileri daha kısa zamanda geliştirseler ios muş android miş wp 7 imiş bada mada ne gerek var önce batarya teknolojilerini geliştirsinler cep ler çıktığından beri batarya teknolojisi aynı hiç gelişme olmadı

Batarya teknolojisi cok gelisti ama ayni zamanda tekefonlarin guc tuketimide yukseldi
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ftd 7 yıl
Ben hd2'de ICS'de Android 4.0.2 türkçe olarak ses ile yazmayı denedim. Nerdeyse hatasız tüm söylediklerimi yazdı. Buna komut vermeyi de eklediler mi bu iş tamamdır.
Bu arada yazı yazarken her seferinde butona basmak gerekmiyor, söyledikçe yazıyor :)
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Makaroncu 7 yıl
İlk etapta siri kadar iyi çalışmayacağını bilsem de Türkçe desteği vereceğine eminim
Bu yüzden googleyi seviyorum şu anda ses komutları türkçe kullanılabiliyor
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X-FI 7 yıl
google daha iyi yapar bunu...
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a.f.y. 7 yıl
siri yi kullananlar 2 günde bir daha yüzüne bakmayacak şekilde kapatıyorlar. Bu doğru ama suç siri de değil. Türkçeye destek vermeyen. Türkiyeye 3. sınıf devlet muamelesi bile yapmayan apple da. ama biz komplexlerimizi kabullenmiş bir millet olduğumuzdan her şeye eyvallah diyoruz.
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saijero 7 yıl
Kendim için gereksiz görüyorum açıkcası ama engelli vatandaşlar için baya faydalı olacağı kesin. eee herkes ip alamıyor ama 400-450 liraya androidli tel çok rahat alınabiliyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Osuran telefonun patentini kim alacak bakalım ?
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snow-leopard 7 yıl
güzel sistem google tebrik ediyorum çok rekabetçi bir firma.
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LegoLaSH 7 yıl
Türkçe dil desteği Google daha önce getireceği kesin .Ama şöyle bir şey var Siri kadar başarılı olmayacağı kesin.Google bütün android cihazlara bu desteği nası verecek server bağlantısı olmayacak bence.Server merver kalmaz kaç milyon android cihaz var.Siri daha ufak kesime hitap ediyor.Hizmetide kaliteli olacaktır google göre.

Nerde çokluk orda ..... derler ya o hesap
Çok büyür bir kesime hitap eden bir sistem kaliteli hizmet vermesi imkansız bana göre
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DH Misafiri 7 yıl
Tüm Android uygulamaların incelemelerini bulacağınız tek adres: androidsistem.net/... Hergün yeni bir Android Uygulama ve Android Oyun tanıtımı yapılmaktadır.
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2burak4 7 yıl
Yakinda nokia da bisey cikarir dicm kesin N harfi ile baslar bnden soylemesi :)
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