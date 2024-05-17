Google, yeni uygulamasıyla az gören kişilerin nesneleri bulmasını kolaylaştırıyor

Lookout'a Bul Modu geliyor
Look to Speak ile ifadeler gözle seçilebilecek
Look to Speak uygulaması, kişinin emojileri, sembolleri ve fotoğrafları gözleriyle seçip girebileceği bir moda kavuşuyor. Kişi gözüyle seçtiği özelleştirilebilir ifadeleri seslendirebilecek.
Google, Google Haritalar’da Lens’in ekran okuyucu özelliklerini desteklenen tüm dillerde dünya genelinde Android ve iOS kullanıcılarına açıyor. Geçen yıldan beri kullanılabilen erişilebilirlik özelliği, ATM'ler, restoranlar veya toplu taşıma istasyonları gibi yakındaki yerler hakkında bilgi göstermek için telefonun kamerasını ve ekran okuyucusunu kullanıyor.
Daha geniş çapta kullanıma açılacak bir başka özellik de, telefon kamerasını kullanarak görme engelli kullanıcılara yardımcı olan sesli rehberlik. Bu özellik, kişilerin yoğun bir kavşaktan geçtiklerinde ya da yanlış yöne gittiklerinde sesle doğru yolu bulmalarına yardımcı oluyor.
Google, Haritalar’da 50 milyondan fazla yerin artık erişilebilirlik bilgilerine sahip olduğunu söylüyor. Kullanıcıları erişilebilir tuvaletler, park yeri ve daha fazlası hakkında bilgilendirmek için kullanılan tekerlekli sandalye simgesi artık Google Haritalar'ın masaüstü sürümüne de geliyor. Ayrıca tiyatrolar, spor salonları ve oditoryumlar gibi yerler, Auracast özelliğini Google Haritalar'daki işletme profillerine ekleyebilecek. Bu, Auracast özellikli Bluetooth işitme cihazları veya kulaklık kullananların sesi daha iyi almasına olanak tanıyacak.
Google, aldığı geri bildirimlere göre insanları yangın alarmı gibi seslere karşı uyarabilen sesli bildirimlerini de yeniden tasarladı. Ses bildirimleri, kullanıcıları kapı zili çalması veya duman alarmının çalması gibi ev seslerine ilişkin titreşimler, kamera flaşları veya telefondan anlık bildirimlerle bilgilendiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.