Google, yeni uygulamasıyla az gören kişilerin nesneleri bulmasını kolaylaştırıyor

Android uygulamaları yüz ifadeleriyle kontrol edilebilecek 1 gün önce eklendi

Lookout'a Bul Modu geliyor

Tam Boyutta Gör Google, Lookout uygulamasına Bul Modu adında yeni özellik ekledi. Find Mode, kişinin telefon kamerasını kullanarak oturma yeri, masa veya banyo gibi farklı kategorilerde belirli nesneleri bulmasına yardımcı olacak. Lookout, kişinin dokunduğu görseller için yapay zeka tarafından oluşturulan altyazıları da gösterecek. Google, "Kameranızı odanın içinde hareket ettirdiğinizde Lookout size eşyanın yönünü ve uzaklığını bildirecek." diyor.

Look to Speak ile ifadeler gözle seçilebilecek

Look to Speak uygulaması, kişinin emojileri, sembolleri ve fotoğrafları gözleriyle seçip girebileceği bir moda kavuşuyor. Kişi gözüyle seçtiği özelleştirilebilir ifadeleri seslendirebilecek.

Google, Google Haritalar’da Lens’in ekran okuyucu özelliklerini desteklenen tüm dillerde dünya genelinde Android ve iOS kullanıcılarına açıyor. Geçen yıldan beri kullanılabilen erişilebilirlik özelliği, ATM'ler, restoranlar veya toplu taşıma istasyonları gibi yakındaki yerler hakkında bilgi göstermek için telefonun kamerasını ve ekran okuyucusunu kullanıyor.

Daha geniş çapta kullanıma açılacak bir başka özellik de, telefon kamerasını kullanarak görme engelli kullanıcılara yardımcı olan sesli rehberlik. Bu özellik, kişilerin yoğun bir kavşaktan geçtiklerinde ya da yanlış yöne gittiklerinde sesle doğru yolu bulmalarına yardımcı oluyor.

Google, Haritalar’da 50 milyondan fazla yerin artık erişilebilirlik bilgilerine sahip olduğunu söylüyor. Kullanıcıları erişilebilir tuvaletler, park yeri ve daha fazlası hakkında bilgilendirmek için kullanılan tekerlekli sandalye simgesi artık Google Haritalar'ın masaüstü sürümüne de geliyor. Ayrıca tiyatrolar, spor salonları ve oditoryumlar gibi yerler, Auracast özelliğini Google Haritalar'daki işletme profillerine ekleyebilecek. Bu, Auracast özellikli Bluetooth işitme cihazları veya kulaklık kullananların sesi daha iyi almasına olanak tanıyacak.

Google, aldığı geri bildirimlere göre insanları yangın alarmı gibi seslere karşı uyarabilen sesli bildirimlerini de yeniden tasarladı. Ses bildirimleri, kullanıcıları kapı zili çalması veya duman alarmının çalması gibi ev seslerine ilişkin titreşimler, kamera flaşları veya telefondan anlık bildirimlerle bilgilendiriyor.

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