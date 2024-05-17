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    Google, yeni uygulamasıyla az gören kişilerin nesneleri bulmasını kolaylaştırıyor

    Google, Android ve Google Haritalar için yeni erişilebilirlik özelliklerini duyurdu. Özellikle, güncellenen Lookout uygulaması, kör ya da az gören kişiler için hayat kurtarıcı olacak.
    google android yeni erişilebilirlik özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone’lar için göz takibi özelliği dahil iOS 18 ile gelecek yeni erişilebilirlik özelliklerini duyurmuştu. Google da Android, Google Haritalar ve diğer ürünleri için bir dizi yeni erişilebilirlik özelliğini kullanıma sunuyor.

    Lookout'a Bul Modu geliyor

    Google Lookout Bul modu Tam Boyutta Gör
    Google, Lookout uygulamasına Bul Modu adında yeni özellik ekledi. Find Mode, kişinin telefon kamerasını kullanarak oturma yeri, masa veya banyo gibi farklı kategorilerde belirli nesneleri bulmasına yardımcı olacak. Lookout, kişinin dokunduğu görseller için yapay zeka tarafından oluşturulan altyazıları da gösterecek. Google, "Kameranızı odanın içinde hareket ettirdiğinizde Lookout size eşyanın yönünü ve uzaklığını bildirecek." diyor.

    Look to Speak ile ifadeler gözle seçilebilecek

    Look to Speak uygulaması, kişinin emojileri, sembolleri ve fotoğrafları gözleriyle seçip girebileceği bir moda kavuşuyor. Kişi gözüyle seçtiği özelleştirilebilir ifadeleri seslendirebilecek.

    Google, Google Haritalar’da Lens’in ekran okuyucu özelliklerini desteklenen tüm dillerde dünya genelinde Android ve iOS kullanıcılarına açıyor. Geçen yıldan beri kullanılabilen erişilebilirlik özelliği, ATM'ler, restoranlar veya toplu taşıma istasyonları gibi yakındaki yerler hakkında bilgi göstermek için telefonun kamerasını ve ekran okuyucusunu kullanıyor.

    Daha geniş çapta kullanıma açılacak bir başka özellik de, telefon kamerasını kullanarak görme engelli kullanıcılara yardımcı olan sesli rehberlik. Bu özellik, kişilerin yoğun bir kavşaktan geçtiklerinde ya da yanlış yöne gittiklerinde sesle doğru yolu bulmalarına yardımcı oluyor.

    Google, Haritalar’da 50 milyondan fazla yerin artık erişilebilirlik bilgilerine sahip olduğunu söylüyor. Kullanıcıları erişilebilir tuvaletler, park yeri ve daha fazlası hakkında bilgilendirmek için kullanılan tekerlekli sandalye simgesi artık Google Haritalar'ın masaüstü sürümüne de geliyor. Ayrıca tiyatrolar, spor salonları ve oditoryumlar gibi yerler, Auracast özelliğini Google Haritalar'daki işletme profillerine ekleyebilecek. Bu, Auracast özellikli Bluetooth işitme cihazları veya kulaklık kullananların sesi daha iyi almasına olanak tanıyacak.

    Google, aldığı geri bildirimlere göre insanları yangın alarmı gibi seslere karşı uyarabilen sesli bildirimlerini de yeniden tasarladı. Ses bildirimleri, kullanıcıları kapı zili çalması veya duman alarmının çalması gibi ev seslerine ilişkin titreşimler, kamera flaşları veya telefondan anlık bildirimlerle bilgilendiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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