Google Fotoğraflar'a yapay zeka arama özelliği geliyor

- Google Fotoğraflar "Ask Photos" özelliği
- Google Fotoğraflar'a her gün 6 milyardan fazla fotoğraf yükleniyor
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Google Fotoğraflar "Ask Photos" özelliği
Ask Photos, yapay zekanın fotoğrafların içeriğini ve diğer meta verilerini anlama gücünü kullanarak doğal sorgularla Google Fotoğraflar galerinizde arama yapmanıza olanak tanıyacak. Google, yapay zekanın doğru içeriği bulmayı daha sezgisel hale getireceğini, manuel arama sürecini de ortadan kaldıracağını söylüyor. Google Fotoğraflar’da belli bir şeyi aratmak yerine artık yapay zekadan çok daha karmaşık bir şey yapmasını isteyebileceksiniz. Örneğin; Eyfel kulesi gibi belirli bir şeyi aramak yerine yapay zekadan bir şehirde gittiğiniz yerlerden en iyi fotoğrafları çıkarmasını isteyebileceksiniz. Uygulama, aydınlatma, bulanıklık, arka planın iyi çıkmaması gibi noktalara bakarak en iyi çıktığınız fotoğrafları bulacak.
Google Fotoğraflar’da yapay zekadan tatilde veya başka bir anda en iyi fotoğrafları istemenin ötesinde fotoğraflarda ne olduğuna dair sorular sorabileceksiniz. Uygulama, ayrıca yapay zekanın çok modlu yeteneklerinden yararlanarak bir fotoğrafta sorguyla alakalı olabilecek metin olup olmadığını anlayabilecek. Ek olarak plaka ya da pasaport numaranız gibi daha sonra hatırlamak istediğiniz bir şeyin fotoğrafını çekip ihtiyacınız olduğunda yapay zekadan bu bilgiyi almasını isteyebileceksiniz. Tabii ki yapay zekaya sordukça daha isabetli yanıtlar alacaksınız.
Google Fotoğraflar'a her gün 6 milyardan fazla fotoğraf yükleniyor
Google Fotoğraflar’ın yeni yapay zeka arama özelliği “Ask Photos” başlangıçta ABD’de İngilizce olarak desteklenecek. Ayrıca ilk başta bir yapay zeka botuna soru sormaya benzer şekilde yalnızca metin tabanlı bir özellik olacak. Google, Fotoğraflar’daki kişisel verilerin reklam için kullanılmayacağını, kötüye kullanım dışında konuşmaların incelenmeyeceğini söylüyor. Ayrıca insanların kişisel verilerinin Gemini gibi hiçbir yapay zeka üretken ürününü eğitmek için kullanılmayacağını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.