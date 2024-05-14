Google Fotoğraflar'a yapay zeka arama özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Google Fotoğraflar’ın zaten etkileyici arama özellikleri var ancak Google, Gemini’yi kullanarak bunu bir sonraki seviyeye taşıyor. Bugünkü I/O 2024 etkinliğinde CEO Sundar Pichai, Google Fotoğraflar’a bu yaz gelecek yeni bir özelik olan Ask Photos’u duyurdu. Fotoğraflara Sor özelliği, uygulamanın basit anahtar kelimeler yerine yapay zeka desteğiyle çok daha karmaşık sorguları anlayıp istediğiniz fotoğraf ya da videoyu çok daha hızlı bulmanızı sağlayacak.

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Google Fotoğraflar "Ask Photos" özelliği

Ask Photos, yapay zekanın fotoğrafların içeriğini ve diğer meta verilerini anlama gücünü kullanarak doğal sorgularla Google Fotoğraflar galerinizde arama yapmanıza olanak tanıyacak. Google, yapay zekanın doğru içeriği bulmayı daha sezgisel hale getireceğini, manuel arama sürecini de ortadan kaldıracağını söylüyor. Google Fotoğraflar’da belli bir şeyi aratmak yerine artık yapay zekadan çok daha karmaşık bir şey yapmasını isteyebileceksiniz. Örneğin; Eyfel kulesi gibi belirli bir şeyi aramak yerine yapay zekadan bir şehirde gittiğiniz yerlerden en iyi fotoğrafları çıkarmasını isteyebileceksiniz. Uygulama, aydınlatma, bulanıklık, arka planın iyi çıkmaması gibi noktalara bakarak en iyi çıktığınız fotoğrafları bulacak.

Google Fotoğraflar’da yapay zekadan tatilde veya başka bir anda en iyi fotoğrafları istemenin ötesinde fotoğraflarda ne olduğuna dair sorular sorabileceksiniz. Uygulama, ayrıca yapay zekanın çok modlu yeteneklerinden yararlanarak bir fotoğrafta sorguyla alakalı olabilecek metin olup olmadığını anlayabilecek. Ek olarak plaka ya da pasaport numaranız gibi daha sonra hatırlamak istediğiniz bir şeyin fotoğrafını çekip ihtiyacınız olduğunda yapay zekadan bu bilgiyi almasını isteyebileceksiniz. Tabii ki yapay zekaya sordukça daha isabetli yanıtlar alacaksınız.

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Google Fotoğraflar’ın yeni yapay zeka arama özelliği “Ask Photos” başlangıçta ABD’de İngilizce olarak desteklenecek. Ayrıca ilk başta bir yapay zeka botuna soru sormaya benzer şekilde yalnızca metin tabanlı bir özellik olacak. Google, Fotoğraflar’daki kişisel verilerin reklam için kullanılmayacağını, kötüye kullanım dışında konuşmaların incelenmeyeceğini söylüyor. Ayrıca insanların kişisel verilerinin Gemini gibi hiçbir yapay zeka üretken ürününü eğitmek için kullanılmayacağını belirtti.

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