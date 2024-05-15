Tam Boyutta Gör Google, I/O 2023 etkinliğinde Project Gameface'i tanıtmıştı. Bu açık kaynak teknolojisi, kullanıcıların baş ve yüz hareketleriyle bilgisayarın imlecini kontrol etmesine olanak tanıyarak oyun oynama ve diğer işleri daha erişilebilir hale getiriyor. Kas distrofisi ile yaşayan felçli bir oyun yayıncısı olan Lance Carr'ın hikayesinden ilham alan Google, onunla iş birliği yaparak Gameface Projesi’ni geliştirdi. Şimdi bu teknoloji Android’e geliyor.

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Project Gameface Android'e geliyor

Google, I/O ’24 etkinliğinde Project Gameface’in kodunun Android geliştiricilerine açık kaynak olarak sunulduğunu duyurdu. Geliştiriciler artık erişilebilirlik özelliğini uygulamalarına entegre ederek kullanıcıların yüz hareketleriyle veya başlarını hareket ettirerek imleci kontrol etmesine olanak tanıyacak. Örneğin; kullanıcı ağzını açarak imleci hareket ettirebilecek veya kaşını kaldırarak tıklayıp sürükleyebilecek.

Project Gameface, imleci yönetmek için cihazın kamerasını ve MediaPipe’ın Yüz İşaretçisi API'sindeki yüz ifadelerinden oluşan veritabanını kullanıyor. Google,"Cihazın kamerası aracılığıyla yüz ifadelerini ve baş hareketlerini kusursuz bir şekilde takip ederek bunları sezgisel ve kişiselleştirilmiş kontrole dönüştürüyor. Geliştiriciler artık kullanıcılarının yüz ifadelerini, hareket boyutunu, imleç hızını ve daha fazlasını özelleştirerek deneyimlerini yapılandırabilecekleri uygulamalar geliştirebilirler.” diyor.

Genel olarak Project Gameface, fiziksel yeteneklerine bakılmaksızın teknolojiyi tüm kullanıcılar için daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Google, engelli bireylerin cihazlarını doğal hareketlerle kontrol etmelerini sağlayarak daha kapsayıcı bir dijital geleceğin yolunu açıyor.

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Android uygulamaları yüz ifadeleriyle kontrol edilebilecek