Android uygulamaları yüz ifadeleriyle kontrol edilebilecek

Project Gameface Android'e geliyor
Google, I/O ’24 etkinliğinde Project Gameface’in kodunun Android geliştiricilerine açık kaynak olarak sunulduğunu duyurdu. Geliştiriciler artık erişilebilirlik özelliğini uygulamalarına entegre ederek kullanıcıların yüz hareketleriyle veya başlarını hareket ettirerek imleci kontrol etmesine olanak tanıyacak. Örneğin; kullanıcı ağzını açarak imleci hareket ettirebilecek veya kaşını kaldırarak tıklayıp sürükleyebilecek.
Project Gameface, imleci yönetmek için cihazın kamerasını ve MediaPipe’ın Yüz İşaretçisi API'sindeki yüz ifadelerinden oluşan veritabanını kullanıyor. Google,"Cihazın kamerası aracılığıyla yüz ifadelerini ve baş hareketlerini kusursuz bir şekilde takip ederek bunları sezgisel ve kişiselleştirilmiş kontrole dönüştürüyor. Geliştiriciler artık kullanıcılarının yüz ifadelerini, hareket boyutunu, imleç hızını ve daha fazlasını özelleştirerek deneyimlerini yapılandırabilecekleri uygulamalar geliştirebilirler.” diyor.
Genel olarak Project Gameface, fiziksel yeteneklerine bakılmaksızın teknolojiyi tüm kullanıcılar için daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Google, engelli bireylerin cihazlarını doğal hareketlerle kontrol etmelerini sağlayarak daha kapsayıcı bir dijital geleceğin yolunu açıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.