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    Android uygulamaları yüz ifadeleriyle kontrol edilebilecek

    Google, kullanıcıların yüz ve kafa hareketleriyle bilgisayarın imlecini kontrol etmesine olanak tanıyan teknolojiyi Android'e getiriyor. Uygulamalar yüzle kontrol edilebilecek.
    Project Gameface Android Tam Boyutta Gör
    Google, I/O 2023 etkinliğinde Project Gameface'i tanıtmıştı. Bu açık kaynak teknolojisi, kullanıcıların baş ve yüz hareketleriyle bilgisayarın imlecini kontrol etmesine olanak tanıyarak oyun oynama ve diğer işleri daha erişilebilir hale getiriyor. Kas distrofisi ile yaşayan felçli bir oyun yayıncısı olan Lance Carr'ın hikayesinden ilham alan Google, onunla iş birliği yaparak Gameface Projesi’ni geliştirdi. Şimdi bu teknoloji Android’e geliyor.

    Project Gameface Android'e geliyor

    Google, I/O ’24 etkinliğinde Project Gameface’in kodunun Android geliştiricilerine açık kaynak olarak sunulduğunu duyurdu. Geliştiriciler artık erişilebilirlik özelliğini uygulamalarına entegre ederek kullanıcıların yüz hareketleriyle veya başlarını hareket ettirerek imleci kontrol etmesine olanak tanıyacak. Örneğin; kullanıcı ağzını açarak imleci hareket ettirebilecek veya kaşını kaldırarak tıklayıp sürükleyebilecek.

    Project Gameface, imleci yönetmek için cihazın kamerasını ve MediaPipe’ın Yüz İşaretçisi API'sindeki yüz ifadelerinden oluşan veritabanını kullanıyor. Google,"Cihazın kamerası aracılığıyla yüz ifadelerini ve baş hareketlerini kusursuz bir şekilde takip ederek bunları sezgisel ve kişiselleştirilmiş kontrole dönüştürüyor. Geliştiriciler artık kullanıcılarının yüz ifadelerini, hareket boyutunu, imleç hızını ve daha fazlasını özelleştirerek deneyimlerini yapılandırabilecekleri uygulamalar geliştirebilirler.” diyor.

    Genel olarak Project Gameface, fiziksel yeteneklerine bakılmaksızın teknolojiyi tüm kullanıcılar için daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Google, engelli bireylerin cihazlarını doğal hareketlerle kontrol etmelerini sağlayarak daha kapsayıcı bir dijital geleceğin yolunu açıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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