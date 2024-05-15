Google Veo yapay zeka modeli tanıtıldı: Film yapımcıları test edecek

Tam Boyutta Gör OpenAI’nin metinden video oluşturan yapay zeka modeli Sora’ya rakip geldi. Google, I/O ‘24 etkinliğinde Google Veo olarak adlandırıldığı yazıdan video oluşturan yapay zekasını tanıttı. Google, en yeni üretken yapay zeka video modeli olan Veo’nun, çok çeşitli görsel ve sinematik stillerde, bir dakikadan uzun yüksek kalitede 1080p çözünürlüklü videolar üretebileceğini söylüyor.

Google’dan OpenAI’a yanıt: Project Astra duyuruldu 17 sa. önce eklendi

1 dakikadan uzun 1080p videolar üretebiliyor

Google Veo, gelişmiş doğal dil anlayışına sahip. Bu da modelin hızlandırılmış (time-lapse) veya havadan çekim gibi sinematik terimleri anlamasını sağlıyor. Kullanıcılar metin, resim veya video tabanlı komutları kullanarak istedikleri videoyu alabiliyor. Google, kendi yapay zeka modelinde insanlar, hayvanlar ve nesnelerin daha gerçekçi hareketler sergilediğini söylüyor. Google, Veo’nun hikaye taslakları ve daha uzun sahneler oluşturmasını sağlayacak ek özellikler getirmeyi planlıyor.

Google Veo, şu anda film yapımcıları ve içerik oluşturucular tarafından test ediliyor. Bazı Veo özellikleri VideoFX’te özel bir önizlemeyle önümüzdeki haftalarda seçkin içerik oluşturucuların kullanımına sunulacak. Google, yapay zekanın bazı yeteneklerini gelecekte YouTube Shorts’a da eklemeyi planlıyor.

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Google Veo yapay zeka modeli tanıtıldı