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    Redmi Note 13R, serinin beşinci modeli oldu

    Redmi Note 13R akıllı telefon modeli 6.79 inçlik ekran, Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti, 50M arka kamera, 5030mAh batarya, 33W hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor.
    Redmi Note 13R özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Telefon modellerini seri haline getirmesi ile tanınan Xiaomi’nin Redmi Note 13 serisi güncellendi. Toplamda 4 adet model bulunan seriye şimdi giriş seviyesine yakın kırpılmış bir model daha ekleniyor.

    Redmi Note 13R özellikleri ve fiyatı

    • 6.79 inçlik Full HD+ LCD ekran
    • Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti (2x Cortex-A78, 6x Cortex-A55)
    • 6GB/8GB RAM
    • 128GB/256GB/512GB depolama
    • 50MP+2MP arka kamera
    • 8MPön kamera
    • 5030mAh batarya, 33W

    Redmi Note 13R geçen yıl piyasaya çıkan 12R akıllı telefon modelini biraz daha geliştiriyor. 550 nit parlaklık, 120Hz olarak güncellenen değişken tazeleme hızı, kenarda parmak izi okuyucu avantajları arasında.

    Redmi Note 13R fiyatı ve çıkış tarihi

    • Redmi Note 13R 6GB/128GB – 193$
    • Redmi Note 13R 8GB/512GB - 304$

    Redmi Note 13R modeli ilk etapta Çin’de satışa sunulacak. Global piyasalara hangi isim altında giriş yapacak şimdilik bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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