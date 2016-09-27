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Google'ın sürücüsüz aracı başka bir trafik kazası olayına karıştı

Google bir süredir sürücüsüz araçlarını Kaliforniya sokaklarında test ediyor. Bundan öncesinde ufak tefek düşük hızlarda kazalara karışan araçlar bu defa yüksek hızlı bir kazaya karıştı.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Google'ın otonom sürüşlü  Lexus RX450h hibrit SUV aracı geçtiğimiz gün firmanın Mountain View, Kaliforniya'daki merkezine yakın bir yerde trafik kazası yaşadı. Kırmızı ışıkta geçen ticari bir vanın yandan çarpması sonucu araç önemli bir hasar alırken kazada van sürücüsü ve RX450h'deki denetleyen herhangi bir yara almadı.
Kazayla ilgili hızlıca açıklama yayınlayan teknoloji devi, sürücüsüz aracının kazada suçlu olmadığını belirtiyor. Yapılan açıklamaya göre sürücüsüz aracın geçtiği trafik ışığının araç kavşaya girmeden önce en az 6 saniye boyunca yeşil olduğu belirtilirken sürücüsüz aracın kendi işini o esnada doğru yaptığı ancak vanın kırmızı ışıkta geçtiği söyleniyor. Van sürücüsünün durumu farkedip frene bastığı ancak çok geç kaldığı ve çarpışmanın yaşandığı da belirtilenler arasında.
Daha öncesinde de yavaş akan trafikte sürücüsüz araca arkadan temaslar gibi ufak tefek kazalar yaşayan Google açısından bu durum ilk yüksek hızlı kaza oluyor.
Google'ın ay sonunda daha detaylı bir açıklama yapması beklenirken bu kaza bizlere otonom sürüşün ne kadar gelişirse gelişsin çevredeki diğer sürücülerin hatalarına karşı henüz harekete geçemediğini gösteriyor.

http://kron4.com/2016/09/23/googles-self-driving-car-involved-in-car-crash-in-mountain-view/ Yorum Yaz
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nty35 2 yıl en beğenilen
e burda google'ın bir suçu yok ki. trafikteki hayvanlar yüzünden bu tür kazalara, kurallara harfiyen uyan insanlar bile maruz kalıyor
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Kefelon 2 yıl joven
joven

Neden kullanmayacağım bir aracı satın alayım öyle bir niyetim olsa taksi çağırır gitmek istediğim
yere giderim

Bence butip sistemler sürücüye yardımcı olmalı yine sürücü işini yapmalı yani eller direksiyona

Katılıyorum, mesela bilgisayarlarıda kaldırıp atalım. O karmaşık hesaplamaları kendi kafamızdan yapmalıyız, matematikçiler işini yapmalı. Boşuna icat ediyor işte adamlar.

Neyse ki dünya yı sizin gibiler yönlendirmiyor, taş devrinde kalırdık hala...
jovenNeden kullanmayacağım bir aracı satın alayım öyle bir niyetim olsa taksi çağırır gitmek istediğimyere giderimBen...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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OverClocK1ng 2 yıl
Öteki araba da sürücüsüz araç olsaydı kaza olmazdı. İnsanlar daha fazla kaza yapıyor.
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kadirirdem 2 yıl
burada google'ın pek şuçu var denilemez...
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deniz_sea 2 yıl
Editörün ekrem71 ile akrabalığı olabilirmi başlığa göre var gibi duruyor da :) :) :)
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Lord Melkor 2 yıl
Araba neden var ? Bir yerden başka bir yere ulaşım sağlamak için. Keyfi nasıl sürülür ? Dertsiz tasasız seni gideceğin yere bırakırsa keyfi sürülür. Çok meraklıysan dip gaza makas atmalara felan sen yine hobi olarak yap
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myhotyro 2 yıl
kazahaber.com
magazinhaber.com
donanımlaalakasızhaber.com
teknolojiyleakasızhaber.com
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batkent 2 yıl
verin o aracı ankara trafiğine taksiciler bir günde çizilmedik yammadık yerini bırakmaz o aracın
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BekirTemel 2 yıl
bir tesla bir google zaten kazaya karışan.
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nty35 2 yıl en beğenilen
e burda google'ın bir suçu yok ki. trafikteki hayvanlar yüzünden bu tür kazalara, kurallara harfiyen uyan insanlar bile maruz kalıyor
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