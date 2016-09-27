Google'ın sürücüsüz aracı başka bir trafik kazası olayına karıştı

Google'ın otonom sürüşlü Lexus RX450h hibrit SUV aracı geçtiğimiz gün firmanın Mountain View, Kaliforniya'daki merkezine yakın bir yerde trafik kazası yaşadı. Kırmızı ışıkta geçen ticari bir vanın yandan çarpması sonucu araç önemli bir hasar alırken kazada van sürücüsü ve RX450h'deki denetleyen herhangi bir yara almadı.

Kazayla ilgili hızlıca açıklama yayınlayan teknoloji devi, sürücüsüz aracının kazada suçlu olmadığını belirtiyor. Yapılan açıklamaya göre sürücüsüz aracın geçtiği trafik ışığının araç kavşaya girmeden önce en az 6 saniye boyunca yeşil olduğu belirtilirken sürücüsüz aracın kendi işini o esnada doğru yaptığı ancak vanın kırmızı ışıkta geçtiği söyleniyor. Van sürücüsünün durumu farkedip frene bastığı ancak çok geç kaldığı ve çarpışmanın yaşandığı da belirtilenler arasında.

Daha öncesinde de yavaş akan trafikte sürücüsüz araca arkadan temaslar gibi ufak tefek kazalar yaşayan Google açısından bu durum ilk yüksek hızlı kaza oluyor.

Google'ın ay sonunda daha detaylı bir açıklama yapması beklenirken bu kaza bizlere otonom sürüşün ne kadar gelişirse gelişsin çevredeki diğer sürücülerin hatalarına karşı henüz harekete geçemediğini gösteriyor.

http://kron4.com/2016/09/23/googles-self-driving-car-involved-in-car-crash-in-mountain-view/