Google'ın yeni algoritması Chrome tarayıcısını daha da hızlandıracak





Arama devi Google, Chrome tarayıcısı için geliştirdiği "Brotli" adlı yeni sıkıştırma algoritmasıyla internet sayfalarının daha hızlı görüntülenmesini sağlayacak. Yazılım ekibi algoritmayı ilk olarak Eylül ayında açığa çıkarmıştı ve ekip yeni sıkıştırma algoritmasının iki yıl önce başlatılan Zopfli algoritmasından yüzde 20 ila 26 oranında daha verimli olduğunu söylüyor.

Peki yeni algoritma ne zaman kullanılabilir olacak? Google bu sürenin oldukça yakınımızda olduğunu söylüyor. Bu nedenle yeni sıkıştırma teknolojisinin bir sonraki Chrome sürümünde karşımıza çıkabileceğini söyleyebiliriz.

http://google-opensource.blogspot.fr/2015/09/introducing-brotli-new-compression.html

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Önceki sıkıştırma algoritması olan Zopfli, Deflate uyumluyken, Brotli yepyeni bir veri formatı olarak tanımlanıyor. Yazılım ekibi yeni sıkıştırma algoritmasının daha iyi alan kullanımı ve daha hızlı sayfa yüklemelerine izin vereceğini belirtiyor. Bunun yanonda yeni formatın yakın gelecekte büyük tarayıcılar tarafından da desteklenmesi hedefleniyor.Yapılan çalışmada, Brotli, Deflate, Zopfli, LZMA, LZHAM ve Bzip2 sıkıştırma algoritmaları karşılaştırmasının Brotli'nin zlib’in Deflate uygulamasından daha hızlı olduğunu gösterdiği ifade ediliyor. Brotli'nin özellikle mobil kullanıcılar için düşük veri aktarım ücretleri ve düşük pil kullanımı gibi avantajlar sağlaması bekleniyor.