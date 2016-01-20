Google'ın yeni algoritması Chrome tarayıcısını daha da hızlandıracak

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Arama devi Google, Chrome tarayıcısı için geliştirdiği "Brotli" adlı yeni sıkıştırma algoritmasıyla internet sayfalarının daha hızlı görüntülenmesini sağlayacak. Yazılım ekibi algoritmayı ilk olarak Eylül ayında açığa çıkarmıştı ve ekip yeni sıkıştırma algoritmasının iki yıl önce başlatılan Zopfli algoritmasından yüzde 20 ila 26 oranında daha verimli olduğunu söylüyor.
Önceki sıkıştırma algoritması olan Zopfli, Deflate uyumluyken, Brotli yepyeni bir veri formatı olarak tanımlanıyor. Yazılım ekibi yeni sıkıştırma algoritmasının daha iyi alan kullanımı ve daha hızlı sayfa yüklemelerine izin vereceğini belirtiyor. Bunun yanonda yeni formatın yakın gelecekte büyük tarayıcılar tarafından da desteklenmesi hedefleniyor.
Yapılan çalışmada, Brotli, Deflate, Zopfli, LZMA, LZHAM ve Bzip2 sıkıştırma algoritmaları karşılaştırmasının Brotli'nin zlib’in Deflate uygulamasından daha hızlı olduğunu gösterdiği ifade ediliyor. Brotli'nin özellikle mobil kullanıcılar için düşük veri aktarım ücretleri ve düşük pil kullanımı gibi avantajlar sağlaması bekleniyor.
Peki yeni algoritma ne zaman kullanılabilir olacak? Google bu sürenin oldukça yakınımızda olduğunu söylüyor. Bu nedenle yeni sıkıştırma teknolojisinin bir sonraki Chrome sürümünde karşımıza çıkabileceğini söyleyebiliriz.
http://google-opensource.blogspot.fr/2015/09/introducing-brotli-new-compression.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dahası ziplenmiş dosyaları anca google arama sonucu olarak browseri görünce yollar yani tüm internet sayfaları için bu geçerli değil ! ve dahası zip açma işlemi bile ekstradan işlemci hacmi kullanımı olacağı için mobil donanımların batarya tüketimini o söylediği hız oranında ani güç tüketiminin artması ile sonuçlanıyor !
bir tek masa üzeri için bu gerçekten güzel bir haber !
ama cep telefonu android uygulamaları açısından fazla bir süpriz yok !
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