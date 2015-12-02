Görevimiz Tehlike 6'nın yönetmeni belli oldu

Sinema dünyasının en sevilen aksiyon serilerinden biri olan Görevimiz Tehlike, orijinal ismiyle Mission: Impossible, beyaz perdedeki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Üçüncü filmin ardından kısa bir duraksama dönemi yaşayan Görevimiz Tehlike serisi, son yıllarda vizyona giren Hayalet Protokol ve Rogue Nation filmleriyle yeniden hayat buldu. Serinin geçtiğimiz aylarda vizyona giren beşinci filmi Rogue Nation'ın dünya genelinde 682 milyon dolar hasılat elde etmesi, altıncı filmin de yolunu açtı.

Görevimiz Tehlike serisinin baş karakteri Ethan Hunt'ı canlandıran yıldız oyuncu Tom Cruise, Rogue Nation'ın tanıtım çalışmalarını sürdürürken altıncı filmin müjdesini vermişti. Katıldığı bir talk show programında yeni Görevimiz Tehlike filmini duyuran Cruise, altıncı filmin yapımına 2016 yılında başlanacağını açıklamıştı.

2017 yılında vizyona girmesi beklenen Görevimiz Tehlike 6'nın yapım aşaması yaklaşırken, filmi kimin yöneteceği de belli oldu. Görevimiz Tehlike 5'in yazar ve yönetmeni olan Christopher McQuarrie, bugün Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajla, serinin altıncı filmini de yöneteceğini duyurdu. Hollywood'un en saygın senaristlerinden biri olmasının yanı sıra yönetmenlikte de kendini kanıtlayan Oscar ödüllü McQuarrie, birden fazla Görevimiz Tehlike filmi yöneten ilk yönetmen olacak. Bundan önceki Görevimiz Tehlike filmlerini sırasıyla: Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams ve Brad Bird yönetmişti.

Christopher McQuarrie'nin projeye dahil olmasıyla birlikte filmi kimin yöneteceği sorusu cevap bulurken, sıra hangi oyuncuların yeni film için geri döneceği sorusuna geldi. Son günlerde ortaya çıkan haberler, Rogue Nation ile birlikte seriye dahil olan ve filmdeki performansıyla yıldızı parlayan Rebecca Ferguson'ın Görevimiz Tehlike 6 için geri dönebileceğini gösteriyor.

http://collider.com/mission-impossible-6-director-christopher-mcquarrie/