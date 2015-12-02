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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Görevimiz Tehlike 6'nın yönetmeni belli oldu

2017 yılında vizyona girmesi beklenen Görevimiz Tehlike 6'yı kimin yöneteceği belli oldu. Ayrıca Rogue Nation'la yıldızı parlayan Rebecca Ferguson'ın da yeni film için geri dönebileceği konuşuluyor.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Görevimiz Tehlike 6'nın yönetmeni belli oldu
 Sinema dünyasının en sevilen aksiyon serilerinden biri olan Görevimiz Tehlike, orijinal ismiyle Mission: Impossible, beyaz perdedeki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Üçüncü filmin ardından kısa bir duraksama dönemi yaşayan Görevimiz Tehlike serisi, son yıllarda vizyona giren Hayalet Protokol ve Rogue Nation filmleriyle yeniden hayat buldu. Serinin geçtiğimiz aylarda vizyona giren beşinci filmi Rogue Nation'ın dünya genelinde 682 milyon dolar hasılat elde etmesi, altıncı filmin de yolunu açtı.
 Görevimiz Tehlike serisinin baş karakteri Ethan Hunt'ı canlandıran yıldız oyuncu Tom Cruise, Rogue Nation'ın tanıtım çalışmalarını sürdürürken altıncı filmin müjdesini vermişti. Katıldığı bir talk show programında yeni Görevimiz Tehlike filmini duyuran Cruise, altıncı filmin yapımına 2016 yılında başlanacağını açıklamıştı.
 2017 yılında vizyona girmesi beklenen Görevimiz Tehlike 6'nın yapım aşaması yaklaşırken, filmi kimin yöneteceği de belli oldu. Görevimiz Tehlike 5'in yazar ve yönetmeni olan Christopher McQuarrie, bugün Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajla, serinin altıncı filmini de yöneteceğini duyurdu. Hollywood'un en saygın senaristlerinden biri olmasının yanı sıra yönetmenlikte de kendini kanıtlayan Oscar ödüllü McQuarrie, birden fazla Görevimiz Tehlike filmi yöneten ilk yönetmen olacak. Bundan önceki Görevimiz Tehlike filmlerini sırasıyla: Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams ve Brad Bird yönetmişti.
Christopher McQuarrie'nin projeye dahil olmasıyla birlikte filmi kimin yöneteceği sorusu cevap bulurken, sıra hangi oyuncuların yeni film için geri döneceği sorusuna geldi. Son günlerde ortaya çıkan haberler, Rogue Nation ile birlikte seriye dahil olan ve filmdeki performansıyla yıldızı parlayan Rebecca Ferguson'ın Görevimiz Tehlike 6 için geri dönebileceğini gösteriyor.

http://collider.com/mission-impossible-6-director-christopher-mcquarrie/ Yorum Yaz
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strathmorea 3 yıl en beğenilen
Dizi haberleri de bekliyoruz donanım haberrrr. Teen wolf falan. Arada yazın yahu, ne de olsa sitenin adı donanım haber.!!!
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tekin-71 3 yıl
Bence bu tür habelerin devamlı yapılması gerekli diye düşünüyorum. Şahsi olarak herşeyi dh takip ediyorum film haberleri de tatlı niyetine geliyo bana.
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Patren 3 yıl
bunlarda iyice seriye bağladı her sene film mi çıkar
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Mesudum 3 yıl
Yeni bir James Bond serisi geliyor sanki.
Ethan Hunt aramak da gerekecektir. Cruise yakında kadayıfa sarmaya başlar.
Lethal Weapon ve Die Hard gibi serilere yeni kahramanlar bulunamadı herhalde.
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MessiTugi 3 yıl
Son filmin aksiyonu beklenilenden azdı. Aynı yönetmen olacaksa bir önceki filmde olduğu gibi bir aksiyon beklememek gerek.
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strathmorea 3 yıl en beğenilen
Dizi haberleri de bekliyoruz donanım haberrrr. Teen wolf falan. Arada yazın yahu, ne de olsa sitenin adı donanım haber.!!!
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