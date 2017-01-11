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Gorilla Glass artık otomobillerde

CES 2017 fuarının en önemli duyurularından birisi şüphesiz Gorilla Glass teknolojisi ile ilgiliydi. Corning firması artık arabaların camlarında da koruma sağlamaya hazırlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır mobil cihaz ve dizüstü bilgisayar sektöründe Gorilla Glass ekran koruma teknolojileri geliştiren Corning, büyüyen otomobil pazarına daha fazla ilgisizi kalamadı. Gorilla Glass for Automative otomobiller için geliştirildi.

Otomobilin Cam Olan Her Noktasında

Gorilla Glass aslında cihazların dokunmatik yüzeylerini çizilmelere ve darbelere karşı korumak için geliştirilmişti. Son dönemde dizüstü bilgisayar kapağı gibi farklı alanlarda da görmeye başlamıştık. Şimdi ise otomobillerin cam olan her alanına nüfuz etmeyi planlıyor.

CES 2017 fuarında sergilenen Corning Connected adındaki konsept araba, Gorilla Glass korumasının ne tür senaryolarda kullanılabileceğini gösteriyor. Normal olarak aracın gösterge panelinde, orta kısımdaki kontrol panelinde ve bilgi ekranında Gorilla Glass kaplama mevcut. Bu alanlar tamamen dokunmatik. Asıl gelişme ise dış tarafta.

Konsept arabanın rüzgarlık, güneşlik, yan camlar, ön ve arka far camlarında Gorilla Glass teknolojisine yer veriliyor. Bu sayede aracın camlarının daha zor koşullara dayanması sağlanıyor. Ayrıca standart araç camlarına göre yüzde 30 daha hafif.

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Diğer taraftan Gorilla Glass iç katmanı yarım milimetre kalınlığında ve standart iç katmanlara göre yüzde 76 daha ince. Ayrıca tüm katmanın ağırlığı da yüzde 40 azalmış. Bu sayede aracın yakıt tasarrufu yapması sağlanıyor, hız ve fren performansı artıyor, dayanıklılık sayesinde tamir bakım masrafları da azalıyor. Yine rüzgarlığın iç kısmında sürücüye sunulacak bilgilendirmeler de bu sayede daha net görülebiliyor.

Corning önümüzdeki dönemde pek çok önemli otomotiv üreticisi ile ortaklıklar kurmayı planlıyor. Araç bilgi sistemlerinin donanım ve yazılım kısmında pek çok önemli rakip var. Bu nedenle rekabet oldukça sıkı. Bununla birlikte cam kaplama konusunda potansiyel oldukça büyük. 

 

https://www.corning.com/gorillaglass/worldwide/en/applications/automotive.html Yorum Yaz
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They Killed Kenny 2 yıl en beğenilen
Adamlar daha zor koşullara dayansın diye yapılmış yazmış biri çocuk olursa kırar diyor öbürü sağlam mı diyor
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xiamen 2 yıl
Corning harika bir vizyona sahip bir firma. Geleceği şekillendiriyorlar.



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sertosman 2 yıl
Komple camlara da uygulamanın bir yolunu bulsunlar
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exterminant 2 yıl
teknolojide her şey her yere transfer ediliyor ama bu şimdilik gereksiz bence
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zotacing 2 yıl
Bence yine tutmayacak bir olay. Hem gerçek cam değil, plastik karışımlı silikon bazlı bir cam Gorilla. Araba'da camlarda olmaz, en fazla far camları ve kelebek camlarına belki bir de sunroof olarak kullanılır.
Firmalar yine boşa para haryacakları bir ar-ge bulmuşlar.
10 senedir şu forumda, önümüzde ki yılın teknolojisi diye açılan 100'lerce konudan 1 tanesi ancak hayat geçmiştir herhalde.
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CoreXXX 2 yıl zotacing
zotacing

Bence yine tutmayacak bir olay. Hem gerçek cam değil, plastik karışımlı silikon bazlı bir cam Gorilla. Araba'da camlarda olmaz, en fazla far camları ve kelebek camlarına belki bir de sunroof olarak kullanılır.

Firmalar yine boşa para haryacakları bir ar-ge bulmuşlar.

10 senedir şu forumda, önümüzde ki yılın teknolojisi diye açılan 100'lerce konudan 1 tanesi ancak hayat geçmiştir herhalde.

hemen mühendis olup işe yaramayacağını bildin ya tebrik ettim seni
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dr_mrh 2 yıl
Karşı şeritten gelecek büyük bir taş parçası camda bir çatlak olusturmayacaksa iyi, ama en ufak catlakta normal basit camlardan çok daha pahalıya gelecekse kötü, bundan sonra kaskolar gorilla glass haric diye bir madde eklerler sözleşmeye ??
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TIMERIDER 2 yıl
şu sararan far camlarını neyden yapıyorlarsa onu değiştirseler bi.
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myz1453 2 yıl
Artık araba camları da çizilecek desene
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x-rayted 2 yıl
Bildiğim kadarıyla FORDun son supercar 'ı GT Corning Gorilla Glass kullanan ilk seri üretim araç olacaktı. Araç üretime girdi hatta dağıtılmaya başlandı. Açıkladıkları şeyden vazgeçmedilerse GTler gorilla glass lı olmalı.
media.ford.com/...
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aycibin 2 yıl
zor koşul ne olacak hırsızlığa koruyorsa iyi
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They Killed Kenny 2 yıl en beğenilen
Adamlar daha zor koşullara dayansın diye yapılmış yazmış biri çocuk olursa kırar diyor öbürü sağlam mı diyor
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St Batuhan 2 yıl They Killed Kenny
They Killed Kenny

Adamlar daha zor koşullara dayansın diye yapılmış yazmış biri çocuk olursa kırar diyor öbürü sağlam mı diyor

Olay oradan öte firmanın Corning olmasında yatıyor. Bugüne kadar ürettikleri ve dayanıklılık açısından çok iddialı olmalarından öte gelen bir şey. Yani adamlar kırılmaz kıvamına yaklaştırdıkları için olayı ve her seferinde kırılırlığı da üzücü yollarla kanıtlandığı ve çokça kayıp oluştuğu için insanların da güvenmemesi normal.
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Huseyin-ZST 2 yıl They Killed Kenny
Benim asıl tilt olduğum da "spor arabada çocuk olmaz" fikri.
Tamam, iki koltuklu bir arabada çok zor, kabul. Ama 3 kapı spor arabalara da bu gözle bakan çok. Komiğime gidiyor.
C sınıfı bir Cabrio'daki arka diz mesafesi B sınıfı ortalamasındaki bir araba ile aynı mesela. Ki, cabrio'da arkada enden kayıp oluyor. Neyse, Küçük çocuk için orası büyük bir alan. İki küçük çocuk için, gene büyük bir alan.

2-5 yaş aralığımı tek sıra koltuklu bir Silverado'da ailecek 4 kişi yanyana dizilerek, sonraki yıllarımı Alfa 75'in arka koltuğunda geçirdiğim için, bana bu iddialar çok garip geliyor. Babamın arkasına ben, annemin arkasına abim otururdu. Babamdan kalan diz mesafesi bana, annemden kalan diz mesafesi abime yeterdi falan... Günümüzde arabalar o kadar gereksiz büyüdü ki, zaten standart bir spor otomobil Alfa 75'in verdiği arka diz mesafesini veriyor.
O zaman, iki çocuk da kazık kadar olana kadar, spor otomobil aile otomobili olabilir.
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kadirirdem 2 yıl They Killed Kenny
They Killed Kenny

Adamlar daha zor koşullara dayansın diye yapılmış yazmış biri çocuk olursa kırar diyor öbürü sağlam mı diyor

"Sağlamlığı nasıl acaba" diye ben yazdım açıklayayım ;
Cam büyüklüğü arttıkça sağlamlığı direnci de düşer Gorilla Glass'ın o ufak telefonlarda ki (5-6) inçte ki dayanıklılığını biliyoruz , araba camında ne durumda olur acaba diye düşündüğüm için yazdım.
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