Gorilla Glass artık otomobillerde

Yıllardır mobil cihaz ve dizüstü bilgisayar sektöründe Gorilla Glass ekran koruma teknolojileri geliştiren Corning, büyüyen otomobil pazarına daha fazla ilgisizi kalamadı. Gorilla Glass for Automative otomobiller için geliştirildi.

Otomobilin Cam Olan Her Noktasında

Gorilla Glass aslında cihazların dokunmatik yüzeylerini çizilmelere ve darbelere karşı korumak için geliştirilmişti. Son dönemde dizüstü bilgisayar kapağı gibi farklı alanlarda da görmeye başlamıştık. Şimdi ise otomobillerin cam olan her alanına nüfuz etmeyi planlıyor.

CES 2017 fuarında sergilenen Corning Connected adındaki konsept araba, Gorilla Glass korumasının ne tür senaryolarda kullanılabileceğini gösteriyor. Normal olarak aracın gösterge panelinde, orta kısımdaki kontrol panelinde ve bilgi ekranında Gorilla Glass kaplama mevcut. Bu alanlar tamamen dokunmatik. Asıl gelişme ise dış tarafta.

Konsept arabanın rüzgarlık, güneşlik, yan camlar, ön ve arka far camlarında Gorilla Glass teknolojisine yer veriliyor. Bu sayede aracın camlarının daha zor koşullara dayanması sağlanıyor. Ayrıca standart araç camlarına göre yüzde 30 daha hafif.

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Diğer taraftan Gorilla Glass iç katmanı yarım milimetre kalınlığında ve standart iç katmanlara göre yüzde 76 daha ince. Ayrıca tüm katmanın ağırlığı da yüzde 40 azalmış. Bu sayede aracın yakıt tasarrufu yapması sağlanıyor, hız ve fren performansı artıyor, dayanıklılık sayesinde tamir bakım masrafları da azalıyor. Yine rüzgarlığın iç kısmında sürücüye sunulacak bilgilendirmeler de bu sayede daha net görülebiliyor.

Corning önümüzdeki dönemde pek çok önemli otomotiv üreticisi ile ortaklıklar kurmayı planlıyor. Araç bilgi sistemlerinin donanım ve yazılım kısmında pek çok önemli rakip var. Bu nedenle rekabet oldukça sıkı. Bununla birlikte cam kaplama konusunda potansiyel oldukça büyük.