Gorilla Glass artık otomobillerde

Yıllardır mobil cihaz ve dizüstü bilgisayar sektöründe Gorilla Glass ekran koruma teknolojileri geliştiren Corning, büyüyen otomobil pazarına daha fazla ilgisizi kalamadı. Gorilla Glass for Automative otomobiller için geliştirildi.
Otomobilin Cam Olan Her Noktasında
Gorilla Glass aslında cihazların dokunmatik yüzeylerini çizilmelere ve darbelere karşı korumak için geliştirilmişti. Son dönemde dizüstü bilgisayar kapağı gibi farklı alanlarda da görmeye başlamıştık. Şimdi ise otomobillerin cam olan her alanına nüfuz etmeyi planlıyor.
CES 2017 fuarında sergilenen Corning Connected adındaki konsept araba, Gorilla Glass korumasının ne tür senaryolarda kullanılabileceğini gösteriyor. Normal olarak aracın gösterge panelinde, orta kısımdaki kontrol panelinde ve bilgi ekranında Gorilla Glass kaplama mevcut. Bu alanlar tamamen dokunmatik. Asıl gelişme ise dış tarafta.
Konsept arabanın rüzgarlık, güneşlik, yan camlar, ön ve arka far camlarında Gorilla Glass teknolojisine yer veriliyor. Bu sayede aracın camlarının daha zor koşullara dayanması sağlanıyor. Ayrıca standart araç camlarına göre yüzde 30 daha hafif.Ayrıca Bkz. "Fitbit'ten devi bir hamle daha: orta seviyede lüks akıllı saatler yolda"
Diğer taraftan Gorilla Glass iç katmanı yarım milimetre kalınlığında ve standart iç katmanlara göre yüzde 76 daha ince. Ayrıca tüm katmanın ağırlığı da yüzde 40 azalmış. Bu sayede aracın yakıt tasarrufu yapması sağlanıyor, hız ve fren performansı artıyor, dayanıklılık sayesinde tamir bakım masrafları da azalıyor. Yine rüzgarlığın iç kısmında sürücüye sunulacak bilgilendirmeler de bu sayede daha net görülebiliyor.
Corning önümüzdeki dönemde pek çok önemli otomotiv üreticisi ile ortaklıklar kurmayı planlıyor. Araç bilgi sistemlerinin donanım ve yazılım kısmında pek çok önemli rakip var. Bu nedenle rekabet oldukça sıkı. Bununla birlikte cam kaplama konusunda potansiyel oldukça büyük.
https://www.corning.com/gorillaglass/worldwide/en/applications/automotive.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Firmalar yine boşa para haryacakları bir ar-ge bulmuşlar.
10 senedir şu forumda, önümüzde ki yılın teknolojisi diye açılan 100'lerce konudan 1 tanesi ancak hayat geçmiştir herhalde.
hemen mühendis olup işe yaramayacağını bildin ya tebrik ettim seni
media.ford.com/...
Olay oradan öte firmanın Corning olmasında yatıyor. Bugüne kadar ürettikleri ve dayanıklılık açısından çok iddialı olmalarından öte gelen bir şey. Yani adamlar kırılmaz kıvamına yaklaştırdıkları için olayı ve her seferinde kırılırlığı da üzücü yollarla kanıtlandığı ve çokça kayıp oluştuğu için insanların da güvenmemesi normal.
C sınıfı bir Cabrio'daki arka diz mesafesi B sınıfı ortalamasındaki bir araba ile aynı mesela. Ki, cabrio'da arkada enden kayıp oluyor. Neyse, Küçük çocuk için orası büyük bir alan. İki küçük çocuk için, gene büyük bir alan.
2-5 yaş aralığımı tek sıra koltuklu bir Silverado'da ailecek 4 kişi yanyana dizilerek, sonraki yıllarımı Alfa 75'in arka koltuğunda geçirdiğim için, bana bu iddialar çok garip geliyor. Babamın arkasına ben, annemin arkasına abim otururdu. Babamdan kalan diz mesafesi bana, annemden kalan diz mesafesi abime yeterdi falan... Günümüzde arabalar o kadar gereksiz büyüdü ki, zaten standart bir spor otomobil Alfa 75'in verdiği arka diz mesafesini veriyor. O zaman, iki çocuk da kazık kadar olana kadar, spor otomobil aile otomobili olabilir.
"Sağlamlığı nasıl acaba" diye ben yazdım açıklayayım ;
Cam büyüklüğü arttıkça sağlamlığı direnci de düşer Gorilla Glass'ın o ufak telefonlarda ki (5-6) inçte ki dayanıklılığını biliyoruz , araba camında ne durumda olur acaba diye düşündüğüm için yazdım.
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