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Gozi virüsünün yaratıcısı 6.9 milyon dolar ödemeye mahkum edildi

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu onlarca ülkedeki bilgisayar kullanıcılarını etkileyen Gozi virüsünün yaratıcısı Nikita Kuzmin, 6.9 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
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Dünya genelinde bir milyondan fazla bilgisayardan banka hesap bilgileri çalan bir hacker 6.9 milyon dolar ödemeye mahkum edildi. Rusya'dan Nikita Kuzmin, PDF dosyaları aracılığıyla sistemlere bulaşan Gozi virüsünün üç mimarından biri olarak tanınıyor.
İnsanlar farkında olmadan kendileriyle ilgili bir PDF dosyası olduğunu sanarak makinelerine yükledikleri dosyayla bu virüse ortam hazırlamışlardı. Yetkililer ilk olarak 2007 yılında Gozi'yi tespit ettiklerinde, Kuzmin ve yandaşları zaten insanların hesaplarından on milyonlarca dolar hortumlamıştı.
Ayrıca Bkz. "Bugün ortalama bir web sayfası ilk “Doom” oyunu boyutlarında"
Güvenlik uzmanları virüs tarafından çalınan verilerin depolandığı bir sunucuda 160'dan fazlasının Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait olmak üzere 5.200 kişisel bilgisayar kullanıcısına ait 10.000 banka hesap bilgilerinin muhafaza edildiğini tespit etti. ABD'ye göre Gozi virüsü Almanya, İngiltere, Polonya, Fransa, Finlandiya, İtalya ve Türkiye'de bir milyondan fazla bilgisayarı etkiledi.
Para çalmanın yanı sıra Kuzmin aynı zamanda Gozi virüsünü diğer bilgisayar korsanlarına haftalık 500 dolara kiraladı. Bu özel girişimin de hackera 250 bin dolar ek kazanç sağladığı belirtiliyor. Kendisi 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne bir konferans için gittiği sırada tutuklanmış ve Mayıs 2011'de suçunu kabul etmişti.

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/nikita-kuzmin-creator-gozi-virus-sentenced-manhattan-federal-court Yorum Yaz
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ObjektifPoint.Net 3 yıl en beğenilen
peki bu adam bu parayı ödedi diyelim. 6.9 milyon tl'yi cebe kim atacak ?
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tugares 3 yıl
Çaldığı para cezasından fazlaysa 3 gün çerez yemez olur biter :D
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umut_baris 3 yıl
Keşke yakalanmasalardı. Faşist olmayan hırsızları severim.
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trolenyum 3 yıl
görseli yapan grafikeri işten atmışlar diplomasını yırtmışlar.
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kadirirdem 3 yıl
vay arkadaş sağlam kitlemişler adam sülalesini satar artık...
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ObjektifPoint.Net 3 yıl en beğenilen
peki bu adam bu parayı ödedi diyelim. 6.9 milyon tl'yi cebe kim atacak ?
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MoÇü 3 yıl
Tugrul_512bit
6.9 milyondan fazla mı çalmış peki? Milyar çaldıysa pek anlamı kalmıyor o cezanın. Bilgisayardan uzak tutulma cezası yok mu?

10 milyonlarca dolar kazandığından bahsetmiş. Hapis cezası da yoksa 6.9 milyon devede kulak olsa gerek adam için.
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aspirin_00 3 yıl
insanoğlu aç gözlü olmassa nasıl yakalanacak
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Tugrul_512bit 3 yıl
6.9 milyondan fazla mı çalmış peki? Milyar çaldıysa pek anlamı kalmıyor o cezanın. Bilgisayardan uzak tutulma cezası yok mu?
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