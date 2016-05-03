Gozi virüsünün yaratıcısı 6.9 milyon dolar ödemeye mahkum edildi

Dünya genelinde bir milyondan fazla bilgisayardan banka hesap bilgileri çalan bir hacker 6.9 milyon dolar ödemeye mahkum edildi. Rusya'dan Nikita Kuzmin, PDF dosyaları aracılığıyla sistemlere bulaşan Gozi virüsünün üç mimarından biri olarak tanınıyor.

İnsanlar farkında olmadan kendileriyle ilgili bir PDF dosyası olduğunu sanarak makinelerine yükledikleri dosyayla bu virüse ortam hazırlamışlardı. Yetkililer ilk olarak 2007 yılında Gozi'yi tespit ettiklerinde, Kuzmin ve yandaşları zaten insanların hesaplarından on milyonlarca dolar hortumlamıştı.

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Güvenlik uzmanları virüs tarafından çalınan verilerin depolandığı bir sunucuda 160'dan fazlasının Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait olmak üzere 5.200 kişisel bilgisayar kullanıcısına ait 10.000 banka hesap bilgilerinin muhafaza edildiğini tespit etti. ABD'ye göre Gozi virüsü Almanya, İngiltere, Polonya, Fransa, Finlandiya, İtalya ve Türkiye'de bir milyondan fazla bilgisayarı etkiledi.

Para çalmanın yanı sıra Kuzmin aynı zamanda Gozi virüsünü diğer bilgisayar korsanlarına haftalık 500 dolara kiraladı. Bu özel girişimin de hackera 250 bin dolar ek kazanç sağladığı belirtiliyor. Kendisi 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne bir konferans için gittiği sırada tutuklanmış ve Mayıs 2011'de suçunu kabul etmişti.

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/nikita-kuzmin-creator-gozi-virus-sentenced-manhattan-federal-court