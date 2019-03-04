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Grafik kartı satışları geçen yıl son çeyrekte düşüş gösterdi

Üretimi bir anda patlama yapan kripto para madenciliğine göre ayarlayan üreticiler, balonun sönmesi ile birlikte elde kalan stoklarla karşı karşıya.Bu yüzden de ekran kartı pazarında sürekli düşüş var
2 ay
4,2b
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13
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Adeta dibe vuran kripto para piyasasının en çok etkilediği sektör şüphesiz ekran kartı pazarı oldu. Kripto madencilerin kazmayı bırakması ve yeni ekipman almaktan vazgeçmesi nedeniyle düşüş de büyük oldu.

Düşüş sürüyor

Satış rakamlarına göre analiz yapan JPR raporuna göre geçen yıl son çeyrekte ekran kartı pazarı yüzde 2.65 oranında düşüş yaşadı. AMD yüzde 6.81 oranında düşerken Nvidia da yüzde 7.62 oranında kayıp yaşadı. Daha çok entegre birimler sattığı için Intel düşüşü yüzde 0.67 seviyesinde tutmuş.

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Yıllık bazda ise tüm grafik birimi pazarının yüzde 3.3 düştüğü ifade ediliyor. Bağımsız ekran kartı segmentinde ise düşüşün yüzde 20 seviyesine kadar çıktığı vurgulanıyor.

Grafik pazarına en büyük etki haliyle PC bölümünden geliyor. PC satışları artmasına rağmen PC’lerde kullanılan bağımsız veya entegre ekran kartlarının oranında düşüş yaşandı. Bunun sonucunda PC’lerde bağımsız ekran kartı kullanımı yüzde 3.83 düştü. Diğer taraftan AIB ekran kartı satışlarının da yüzde 10.75 düştüğü ifade ediliyor.

Grafik kartı pazarını ayakta tutan aslında oyunculardı ancak son dönemde kripto para madenciliğine yatırım yapıldığı için stoklar elde kaldı. Yaz aylarına kadar bu stokların ancak eritilebileceği bunun sonucunda da pazarda düşüşün süreceği tahminleri yapılıyor.

 

https://www.guru3d.com/news-story/video-card-sales-again-dropped-compared-to-last-year.html Yorum Yaz
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AskN0More 2 ay en beğenilen
“Stok sıkıntısı yaşıyoruz malesef, madenciler yüzünden stoklarda kart kalmıyor” deyip oyunculara kol gibi fiyatlarla dayadınız kartları. Şimdi eritemedik diye Ağlayın!
“Stok sıkıntısı yaşıyoruz malesef, madenciler yüzünden stoklarda kart kalmıyor” deyip oyunculara kol gibi fiyatlarla dayadınız kartları. Şimdi eritemedik diye A...
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H34RTL3SS 2 ay
mağdur oldukları yada zarar ettikleri yok kardan kayıp var yüzde 5 nedir ki :)
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scorpion20 2 ay
bu kadar düşüş madencilikle ilgili olamaz herhalde
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mamad 2 ay
Her haltın kripto madenciliğe bağlanması da baydı artık. Kaldı ki bu o kadar doğru da değil. Kripto işinden bu sefer iki firma da çok etkilenmedi. 2014'te Amd'nin yaşadığı durumdan sonra herkes dersini aldı.
Buradaki düşüşte elbette kripto madenciliğin gerilemesi etkili. Ama esas sorun, pc ve pc donanımındaki satışların düşüyor olması. 2011'den beri her yıl düzenli olarak pc ve ekran kartı satışları düşmektedir. Bu yıl da normalde firmalar %5 civarı kayıp yaşayacakken %7 seviyesinde düşüş yaşamışlar. İşte bu farkın sebebi kripto madencilik.
Ama sanki öyle bir hava yaratılıyor ki; sanki bu mining mevzusu olmasa sanki her yıl yükselişte veya sabit devam eden satış miktarı olacaktı. Yok öyle bir şey! Zaten sürekli bir düşüş var.
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intel7mix 2 ay
Millet oyun oynamaktanda sıkıldı bu fiyatlarla. Yaş ilerdedikçe sıkılmdada oluyor yeni oyunlarda gelmiyor. Aynı oyunun laciverti çıkıyor.
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Guest-9CC7626BB 2 ay
fiyatları düşüründe biraz insanlar ekran kartı almayı düşünebilir hale gelsin sonra tam oturtamadığın 2 teknoloji çıkardım diye geçirirsen daha çok kayıp yaşarsın.
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agent1453 2 ay
Attıkları kazıklara saysınlar.
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Musty3535123 2 ay
2. el ölü fiyata ekran kartı alınır..
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yc#1 2 ay
Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste
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Galatas4ray 2 ay
Biz alamıyoruzya ondan böyle demekki dünya piyasası bizden besleniyor :D
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Frank Sobotka 2 ay
Bu madencilik döneminde ekran kartı, ram ve SSD satışlarında sağlam geçirdiler, kazıklandık. Bi ara güç kaynakları bile tükeniyordu. Şimdi gülme sırası bizde.
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9unkarekoku 2 ay
Atalarımız ne demiş; keser döner sap döner, gün gelir hesap döner.
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