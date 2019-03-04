Grafik kartı satışları geçen yıl son çeyrekte düşüş gösterdi

Adeta dibe vuran kripto para piyasasının en çok etkilediği sektör şüphesiz ekran kartı pazarı oldu. Kripto madencilerin kazmayı bırakması ve yeni ekipman almaktan vazgeçmesi nedeniyle düşüş de büyük oldu.

Düşüş sürüyor

Satış rakamlarına göre analiz yapan JPR raporuna göre geçen yıl son çeyrekte ekran kartı pazarı yüzde 2.65 oranında düşüş yaşadı. AMD yüzde 6.81 oranında düşerken Nvidia da yüzde 7.62 oranında kayıp yaşadı. Daha çok entegre birimler sattığı için Intel düşüşü yüzde 0.67 seviyesinde tutmuş.

Ayrıca Bkz.

"Sosyal kredisi düşük olduğu için Çin milyonlarca kişiyi toplu taşımadan yasakladı"

Yıllık bazda ise tüm grafik birimi pazarının yüzde 3.3 düştüğü ifade ediliyor. Bağımsız ekran kartı segmentinde ise düşüşün yüzde 20 seviyesine kadar çıktığı vurgulanıyor.

Grafik pazarına en büyük etki haliyle PC bölümünden geliyor. PC satışları artmasına rağmen PC’lerde kullanılan bağımsız veya entegre ekran kartlarının oranında düşüş yaşandı. Bunun sonucunda PC’lerde bağımsız ekran kartı kullanımı yüzde 3.83 düştü. Diğer taraftan AIB ekran kartı satışlarının da yüzde 10.75 düştüğü ifade ediliyor.

Grafik kartı pazarını ayakta tutan aslında oyunculardı ancak son dönemde kripto para madenciliğine yatırım yapıldığı için stoklar elde kaldı. Yaz aylarına kadar bu stokların ancak eritilebileceği bunun sonucunda da pazarda düşüşün süreceği tahminleri yapılıyor.