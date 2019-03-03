Sosyal kredisi düşük olduğu için Çin milyonlarca kişiyi toplu taşımadan yasakladı

Çin’in vatandaşlık görevini yerine getirenler ile getirmeyenleri ayırmak için başlattığı sosyal kredi puanı uygulaması adeta bir tecrit uygulamasına dönüştü. Çin milyonlarca kişiyi sosyal kredi puanı düşük olduğu için toplu taşımadan yasakladı ve bazılarına da yurt dışı yasağı koydu.

Özel teknolojiler geliştiriyor

2014 yılında başlayan sistemde vergilerini ödemeyen, yüz kızartıcı suçlar işleyen, şikayetler alan, cezaları ödemeyen vatandaşların sosyal kredi puanı düşürülüyor. Belirli bir puanın altında kalanlar ise kötü vatandaş olarak nitelendiriliyor. Çin vatandaşların bu sayede sorumluluklarını yerine getireceğini düşünüyor.

Çin puanı düşük olan vatandaşlarını tespit edebilmek için yüz tanıma, yürüyüş tanıma, güvenlik kameraları gibi pek çok parametre kullanıyor. Böylece bu vatandaşların toplum hizmetlerinden yararlanmasının önüne geçiliyor.

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Gelen bilgilere göre 2018 yılında kötü sosyal kredi puanına sahip olanların 5.5 milyon toplu taşıma bileti alma teşebbüsünün önüne geçildi. Engellenen uçak bileti alma teşebbüsünün sayısı ise 17.5 milyon. Ayrıca 128 kişiye de yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Hiçbir şekilde toplu taşımadan veya uçaklardan yararlanamayan bu kişilerin tek çaresi kendi aracıyla, taksiyle veya yürüyerek yolculuk etmek. Bu durumda da daha fazla masraf edilmiş oluyor ancak sonuçta yapılan hatanın bedelinin ödenmesi söz konusu.

Diğer taraftan Çin’in çok önemli teknolojiler geliştirerek vatandaş takibi yapması da dikkat çekici. Genelde Batılı ülkelerde bu tür teknolojiler daha çok güvenliği sağlamak amacıyla kullanılıyor ancak Çin konuyu çok ileri götürmüş durumda.