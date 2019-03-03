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Sosyal kredisi düşük olduğu için Çin milyonlarca kişiyi toplu taşımadan yasakladı

Çin’de vergisini ödemeyen, para cezasını geciktiren, yüz kızartıcı suç işleyen vatandaşlar toplu taşımadan men ediliyor. Hatta uçak bileti alması bile yasaklanıyor.
2 ay
10,8b
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50
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin’in vatandaşlık görevini yerine getirenler ile getirmeyenleri ayırmak için başlattığı sosyal kredi puanı uygulaması adeta bir tecrit uygulamasına dönüştü. Çin milyonlarca kişiyi sosyal kredi puanı düşük olduğu için toplu taşımadan yasakladı ve bazılarına da yurt dışı yasağı koydu.

Özel teknolojiler geliştiriyor

2014 yılında başlayan sistemde vergilerini ödemeyen, yüz kızartıcı suçlar işleyen, şikayetler alan, cezaları ödemeyen vatandaşların sosyal kredi puanı düşürülüyor. Belirli bir puanın altında kalanlar ise kötü vatandaş olarak nitelendiriliyor. Çin vatandaşların bu sayede sorumluluklarını yerine getireceğini düşünüyor.

Çin puanı düşük olan vatandaşlarını tespit edebilmek için yüz tanıma, yürüyüş tanıma, güvenlik kameraları gibi pek çok parametre kullanıyor. Böylece bu vatandaşların toplum hizmetlerinden yararlanmasının önüne geçiliyor.

Ayrıca Bkz. "Excel sayfasının fotoğrafını çekerek telefona aktarabilirsiniz"

Gelen bilgilere göre 2018 yılında kötü sosyal kredi puanına sahip olanların 5.5 milyon toplu taşıma bileti alma teşebbüsünün önüne geçildi. Engellenen uçak bileti alma teşebbüsünün sayısı ise 17.5 milyon. Ayrıca 128 kişiye de yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Hiçbir şekilde toplu taşımadan veya uçaklardan yararlanamayan bu kişilerin tek çaresi kendi aracıyla, taksiyle veya yürüyerek yolculuk etmek. Bu durumda da daha fazla masraf edilmiş oluyor ancak sonuçta yapılan hatanın bedelinin ödenmesi söz konusu.

Diğer taraftan Çin’in çok önemli teknolojiler geliştirerek vatandaş takibi yapması da dikkat çekici. Genelde Batılı ülkelerde bu tür teknolojiler daha çok güvenliği sağlamak amacıyla kullanılıyor ancak Çin konuyu çok ileri götürmüş durumda.

 

https://www.slashgear.com/china-banned-millions-of-people-with-bad-social-credit-from-trains-01568097/ Yorum Yaz
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S.Vettel 2 ay en beğenilen
Türkiyeye gelse vergi kaçıranlar ödemeyenler biner vergi verenler suçu olmayanlara yer kalmaz.
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sreylare 2 ay
Bizim ülkede de kötü vatandaşlar göklere çıkartılıyor (zalimlere) adalet ve (zalimleri) kalkındırma partisince.
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burakdc 2 ay
Bizde vergisini odemeyen kisiler zaten toplu tasimaya binmiyorki😈
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mavizaman 2 ay
koca kominist çindeki değişime bak sen...
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kraix 2 ay
Bu işlem topluma yeniden kazandırmaktansa dışlamaya giriyor tamamen. Bu tamamıyla işleri daha da çok çığrından çıkarak bir uygulama olacaktır onlar için diye düşünüyorum.
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scorpion20 2 ay kraix
aynen ters tepki yapmaz mı bu?
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tostumm 2 ay kraix
Bir şekilde ödül mekanizması olursa topluma kazandırma sağlanabilir, öbür türlü batan daha fazla batar.
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astralll 2 ay
Kötü bir uygulama degil... İyi insanların yararına...
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Aléister Crowley 2 ay
Oha sakamı bu black mirror gibi.Başka ülkelerde gaza gelip uygulamasa bari.Yakında Black mirrordaki gibi sosyal puan kasmaya başlarız
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DaeI 2 ay
Blackmirror
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MHEC 2 ay
Bir yandan iyi bir yandan kötü bir uygulama.
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ECDAD_OSMANLI 2 ay
Vergisini verenlere ne gibi güzellik düşünüyorlar
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CMteria 2 ay
amerikanın butun dunya sadece izlesin kimse bişey yapmakla ugrasmasın diye varettiği platformun şartlı algılama yapımını ne guselde gayesine uygun emişmişsiniz
tam aranılan dunya vatandaşlığı
supper de ve gitt efferin saa
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WmGMD 2 ay
Black mirror diyip gidiyorum.
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SEO-Uzmanı 2 ay

1967 - 2067 yılları arası; bir ailenin 5 kuşak süren, 100 yıllık köleliğinin, post modern, özgürlükçü bir dille anlatımı...
2050'lerden sonra, el çizgilerini okuyan cihazlarla kredi kullanabiliyorsunuz...
Bankalar, ülkenin en önemli kurumları haline gelmiş, kişilerin çocukluktan yetişkinliğe geçerken, aldıkları ahlaki değerlere göre, ekonomik hayata başlangıç kredileri veriliyordu.
Bu değeri kredi olarak yükleyen bankanın adı: İNSAN BANKASI
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