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Grand Theft Auto 3'te fiyat değişikliği gerçekleşti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Geçtiğimiz dönemlerde iOS ve Android işletim sistemleri için hazırlanan oyun dünyasının en önemli yapıtlarından Grand Theft Auto 3'te kısa süreli fiyat değişikliği yaşandı. Rockstar Games tarafından yapılan açıklamada GTA 3'ün Android sürümünün 28 Mayıs tarihine kadar 4.99$ yerine 0.99$'lık fiyattan satılacağı belirtildi.

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hazarRS 7 yıl
Judas_s
Oldu olacak ücretsiz olsun bari. 0.99$ şaka gibi.

1 milyon kişi satın alsa 990.000 dolar ediyor. az para mı? değil :)
zamanında 16mb ekran kartlı bilgisayarım kaldırmıyor diye 64 mb ekran kartı almama sebep olan oyundur gta3.şimdi 2 avucumun içinde oynuyorum,nereden nereye...
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drorbital 7 yıl
Marketi ücretli açtılar diye seviniyoruz ama hevesimi kursağımızda kalıyor. Türkiye'den indiremiyoruz oyunu.

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gFalcon 7 yıl
Apk apk apk :*
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Judas_s 7 yıl
Oldu olacak ücretsiz olsun bari. 0.99$ şaka gibi.
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