Grand Theft Auto 3'te fiyat değişikliği gerçekleşti

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Geçtiğimiz dönemlerde iOS ve Android işletim sistemleri için hazırlanan oyun dünyasının en önemli yapıtlarından Grand Theft Auto 3'te kısa süreli fiyat değişikliği yaşandı. Rockstar Games tarafından yapılan açıklamada GTA 3'ün Android sürümünün 28 Mayıs tarihine kadar 4.99$ yerine 0.99$'lık fiyattan satılacağı belirtildi.
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1 milyon kişi satın alsa 990.000 dolar ediyor. az para mı? değil :)
zamanında 16mb ekran kartlı bilgisayarım kaldırmıyor diye 64 mb ekran kartı almama sebep olan oyundur gta3.şimdi 2 avucumun içinde oynuyorum,nereden nereye...