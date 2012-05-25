Grand Theft Auto 3'te fiyat değişikliği gerçekleşti

Geçtiğimiz dönemlerde iOS ve Android işletim sistemleri için hazırlanan oyun dünyasının en önemli yapıtlarından Grand Theft Auto 3'te kısa süreli fiyat değişikliği yaşandı. Rockstar Games tarafından yapılan açıklamada GTA 3'ün Android sürümünün 28 Mayıs tarihine kadar 4.99$ yerine 0.99$'lık fiyattan satılacağı belirtildi.

