Gresso'nun yeni Apple iPhone 5 için hazırladığı 3,000 dolarlık kılıf ortaya çıktı

Lüks mobil telefon ve akseuarlar üreten Gresso, Apple'ın yeni cihazını doğrulayan firmalar arasındaki yerini aldı. Pocket-lint sitesi, Miami merkezli üreticinin yeni iPhone resmiyet kazanmadan lüks tampon kılıfını sergilediğini aktardı.

Titanyumdan imal edilen Revolution adlı aksesuara kullanım sırasında çizilmelere daha dayanıklı olabilmesi için PVD kaplama uygulanmış. Bu sayede daha koyu bir renge bürünen kılıfın sağ bölümündeki marka, 18 ayar altınla işlenmiş. Tüm detayları ve parçaları tek bir şahıs tarafından elle işlenen Gresso Revolution'dan sadece 999 adet bulunuyor. Her biri üç saatte tamamlanabilen tampon kılıfların hepsi numaralandırılarak müşteriye özel hale getirilmiş. Ömür boyu garanti hizmeti sunan Gresso, özel kılıfı için 3000$'lık bir fiyat belirlemiş.

Basın görsellerinde kılıfın iPhone 5 için tasarlandığı belirtilmiş ve cihazın bir kısmı gün yüzüne çıkartılmış. Henüz yeni iPhone'un isminin doğrulandığını söyleyemeyiz. Yine de Apple'ın altıncı nesil telefonunda 4 inçlik 16:9 en-boy oranına sahip bir ekranın kullanıldığını ve önceki nesil dizaynın önemli ölçüde korunduğunu ifade etmek mümkün. Resmi tanıtıma iki günden az bir sürenin kaldığını göz önünde bulundurduğumuzda sızıntının gerçek dışı olma ihtimali üzerinde durulmuyor.

12 Eylül'de gerçekleşecek basın etkinliği ile tanıtılacak Apple iPhone 5'inizi 3,000$'lık titanyum kılıfla kullanmak istiyorsanız Ekim ayı ortalarında luxury.gresso.com adresinden Revolution'u satın alabileceksiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/47421/iphone-5-gresso-bumper-case-revealed