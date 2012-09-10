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Gresso'nun yeni Apple iPhone 5 için hazırladığı 3,000 dolarlık kılıf ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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1
66
iPhone
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Gresso'nun yeni Apple iPhone 5 için hazırladığı 3,000 dolarlık kılıf ortaya çıktı
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Lüks mobil telefon ve akseuarlar üreten Gresso, Apple'ın yeni cihazını doğrulayan firmalar arasındaki yerini aldı. Pocket-lint sitesi, Miami merkezli üreticinin yeni iPhone resmiyet kazanmadan lüks tampon kılıfını sergilediğini aktardı.
Titanyumdan imal edilen Revolution adlı aksesuara kullanım sırasında çizilmelere daha dayanıklı olabilmesi için PVD kaplama uygulanmış. Bu sayede daha koyu bir renge bürünen kılıfın sağ bölümündeki marka, 18 ayar altınla işlenmiş. Tüm detayları ve parçaları tek bir şahıs tarafından elle işlenen Gresso Revolution'dan sadece 999 adet bulunuyor. Her biri üç saatte tamamlanabilen tampon kılıfların hepsi numaralandırılarak müşteriye özel hale getirilmiş. Ömür boyu garanti hizmeti sunan Gresso, özel kılıfı için 3000$'lık bir fiyat belirlemiş.
Basın görsellerinde kılıfın iPhone 5 için tasarlandığı belirtilmiş ve cihazın bir kısmı gün yüzüne çıkartılmış. Henüz yeni iPhone'un isminin doğrulandığını söyleyemeyiz. Yine de Apple'ın altıncı nesil telefonunda 4 inçlik 16:9 en-boy oranına sahip bir ekranın kullanıldığını ve önceki nesil dizaynın önemli ölçüde korunduğunu ifade etmek mümkün. Resmi tanıtıma iki günden az bir sürenin kaldığını göz önünde bulundurduğumuzda sızıntının gerçek dışı olma ihtimali üzerinde durulmuyor. 
12 Eylül'de gerçekleşecek basın etkinliği ile tanıtılacak Apple iPhone 5'inizi 3,000$'lık titanyum kılıfla kullanmak istiyorsanız Ekim ayı ortalarında luxury.gresso.com adresinden Revolution'u satın alabileceksiniz. 

Gresso'nun yeni Apple iPhone 5 için hazırladığı 3,000 dolarlık kılıf ortaya çıktı
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http://www.pocket-lint.com/news/47421/iphone-5-gresso-bumper-case-revealed Yorum Yaz
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O.Beverly 7 yıl en beğenilen
Ben olaya sanatsal açıdan bakacağım
Harika görünüyor, marka detayı ise mükemmel olmuş, altın gümüş olsa anlarım diyen arkadaş titanyumu alçıpan zannediyor sanırım
Ben olaya sanatsal açıdan bakacağımHarika görünüyor, marka detayı ise mükemmel olmuş, altın gümüş olsa anlarım diyen arkadaş titanyumu alçıpan zanned...
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Kurshoo 7 yıl
telefon 500 dolar, kılıf 3.000 dolar. telefonun kılıfı yok kılıfın telefonu var !
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TaNeO 7 yıl
İyide bunlar bankada ne kadar parası olduğunu bilenler için üretilmiyor zaten. Ki zaten bilen kişiler bu ürünü saçma bulurlar ve buluyorlar. İşin birde banka hesaplarındaki miktarı bilmeyenler kısmı var ki bu tarz insanlarda özel muamele ve farklılaşma arayışındalar kendi aralarında bile ve zaten bu kişiler yedek telefon olarak bile 2. bir iphone kullanan kişiler. Adamlar para olayını aşmışlar zaten artık, sosyal çevrelerininde genellikle para sıkıntısı olmadığı için alınan hizmetler ve kullanılan araç gereçler veya lüks eşyalar gibi konularda rekabet içindeler. Bu hissiyatı sadece onlar bilir ne ben anlayabilirim nede siz.
İyide bunlar bankada ne kadar parası olduğunu bilenler için üretilmiyor zaten. Ki zaten bilen kişiler bu ürünü saçma bulurlar ve buluyorlar. İşin birde banka he...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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TechnoMobile 7 yıl
Minareyi çalan kılıfını hazırlar :D
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JoeyBane 7 yıl
Param olsa harbi alırdım:D Titanyum bu boru mu:F
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tttahmettt 7 yıl
kalenhourna
Public_Enemydünyada bu kadar açlık sefillik varken bu tür harcamalar yapanlar asılmalı!!!
oha...

tepki budur
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Ryan Oreily 7 yıl
Guzel kilif para derdim olmasa alirim
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BuZ-MaViSi 7 yıl
O kadar zengin biri telefonunda kılıf kullanmaz.Kullansa da Kılıfdan prestij olur mu oda tartışılır. Zaten herkesin elinde iPhone görür oldum. Onunda pek prestiji kaldığına inanmıyorum
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tamtamam 7 yıl
veteriner69
O.Beverly Ben olaya sanatsal açıdan bakacağım
Harika görünüyor, marka detayı ise mükemmel olmuş, altın gümüş olsa anlarım diyen arkadaş titanyumu alçıpan zannediyor sanırım
Tiataniumun kilogramı 23 $ civarında, Alçıpandan hallice :PAltının kilogramı 100.000 TL Altın olaymış iyiymiş :P

şu kg 23 dolar için bi adres verde alalım bir kaç ton,sırf merakımdan baktım forexten 29 k dolar olarak gözüküyor,altının 2/3 fiyatında yaklaşık olarak.
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Mobile Prof. 7 yıl
5 kuruş verilmez buna.
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veteriner69 7 yıl tamtamam
tamtamam

veteriner69

O.Beverly Ben olaya sanatsal açıdan bakacağım
Harika görünüyor, marka detayı ise mükemmel olmuş, altın gümüş olsa anlarım diyen arkadaş titanyumu alçıpan zannediyor sanırım
Tiataniumun kilogramı 23 $ civarında, Alçıpandan hallice :PAltının kilogramı 100.000 TL Altın olaymış iyiymiş :P


şu kg 23 dolar için bi adres verde alalım bir kaç ton,sırf merakımdan baktım forexten 29 k dolar olarak gözüküyor,altının 2/3 fiyatında yaklaşık olarak.

Buyur istediğin kadar al:



http://www.alibaba.com/showroom/titanium-price-per-bar.html
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X-FI 7 yıl
fiyata bak :D
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JuelzII 7 yıl
bu Fiyata Kılıf Alacağıma Bi Telefon Daha Alırım
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spencermila 7 yıl
adamlar zenginlere calışıyor bir zaman eski nokialara kaç tl bayıldık biz bunada veren cok olur parayı o sınırlı sayı talebden dolayı artar merak etmeyin siz cünkü bu dünyada telefon degil bir metal parcası pahalı....
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callandor 7 yıl
Selam,
Element Case kılıflarını tercih ederim
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Feel_it 7 yıl
Telefonu değilde,kılıfı koruyucak kılıf lazım :D
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