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Guardians of the Galaxy'nin yönetmeni DC'ye transfer oluyor

Marvel'in sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle işine son verdiği James Gunn, Marvel'in rakibi DC'ye transfer oluyor. Guardians of the Galaxy filmlerinin yönetmeni, Suicide Squad 2'yi hazırlayacak.
7 ay (Son Güncelleme: 7 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel için yönettiği Guardians of the Galaxy filmleri ile Hollywood'un aranan yönetmenleri arasına giren James Gunn, Marvel'in en büyük rakibine transfer oluyor. Yıllar önce Twitter'da pedofili içerikli şakalar yaptığı ortaya çıkmasının ardından Marvel tarafından işine son verilen Gunn, Warner Bros için yeni bir DC filmi hazırlayacak.
Guardians of the Galaxy filmlerinin senaristliğini de üstlenen James Gunn, Suicide Squad 2'nin senaryosunu kaleme alacak ve yönetmenliğini üstlenecek. 2016 yılında vizyona giren Suicide Squad'ın devam filmini Gavin O'Connor'ın yönetmesi bekleniyordu. Ancak film için farklı bir yol izleme kararı alan Warner Bros, projeyi yeniden hazırlaması için Gunn ile anlaştı.
Gunn tarafından hazırlanacak Suicide Squad 2'nin tam anlamıyla bir devam filmi olmayacağı ve birçok yeni karakter içereceği söyleniyor. İlk filmden hangi karakterlerin geri döneceği ise şimdilik bilinmiyor. Bu arada Suicide Squad'ın en sevilen karakterlerinden Harley Quinn, 2020 yılında vizyona girecek Birds of Prey filmi ile beyaz perdeye geri dönecek.
Guardians of the Galaxy filmleriyle sorunlu karakterlerin hikayelerini başarıyla anlatabileceğini gösteren Gunn, Suicide Squad filmi hazırlaması için ideal isim olarak değerlendiriliyor.

https://deadline.com/2018/10/james-gunn-boards-suicide-squad-2-to-write-and-possibly-direct-1202479455/ Yorum Yaz
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PHI 7 ay
Guardians of galaxy'yi gotg yapan James Gunn'dır kimse itiraz edemez buna.
Marvel GOTG serisini belki bitirecek bunu bilen yok. Kozmik dünya için devam etmesi lazım aslında.
DC boşluktan faydalanmış adamı çekmiş kendine. Marvel kovmuş DC işe almış ne var bunda? Skandal mkandal dinlemez holywood iki gün sonra unutur gişe coşunca...
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OverClocK1ng 7 ay
2 saattir düşünüyorum. JL ne beeee...
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Johan Elmander 7 ay
Güzel transfer. James Gunn ve DC için win win.
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*siteci* 7 ay
Yönetmene gerekli özgürlüğü verirlerse iyi bir şey çıkacağından eminim. Ama DC ne yönetmenleri harcadı şu ana kadar. Çok da umutlanmamak lazım.
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bluemersini 7 ay
Kaliteli film çıkıyor hala ama süper kahraman filmlerinin etkisi altında
Boka düşmüş çilek gibi. Yıkayıp yer misin? Ben yemem.
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GunslingeR085 7 ay
Marvelci Joss Whedon'ın JL'yi batırması yetmemiş gibi şimdi yine Marvelci yönetmeni işe almışlar
Üstelik adamın skandalı var
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Nightwing 7 ay GunslingeR085
JL'yi Josh Whedon'un mu batırdığını düşünüyorsunuz gerçekten?
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luganoguz 7 ay GunslingeR085
Joss Whedon kötü bir yönetmen olmasına rağmen, JL filmini "BvS çöpü" statüsünden "daha az çöp" statüsüne getirmiştir bence.
Zack Synder tamamını yönetse filmin halini düşünemiyorum.
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crazywinner3 7 ay
Bitsin artık şu süperkahraman filmleri. BIKTIK
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MERNEPTAH 7 ay crazywinner3
İzleme zorlamı izlettiriyorlar..süper kahraman filmleri demek görsel şölen demek ne güzel vakit geçiriliyor sanki elle tutulur çok iyi filmler çıkıyorda umarım eleştiri anlayışın var
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Mr light 7 ay
Şu sübyancıyı hala işe alıyorlar ya pes diyorum ; umarım herhangi bir çocuk oyuncunun yanına yaklaştırmazlar.
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