Guardians of the Galaxy'nin yönetmeni DC'ye transfer oluyor

Marvel için yönettiği Guardians of the Galaxy filmleri ile Hollywood'un aranan yönetmenleri arasına giren James Gunn, Marvel'in en büyük rakibine transfer oluyor. Yıllar önce Twitter'da pedofili içerikli şakalar yaptığı ortaya çıkmasının ardından Marvel tarafından işine son verilen Gunn, Warner Bros için yeni bir DC filmi hazırlayacak.

Guardians of the Galaxy filmlerinin senaristliğini de üstlenen James Gunn, Suicide Squad 2'nin senaryosunu kaleme alacak ve yönetmenliğini üstlenecek. 2016 yılında vizyona giren Suicide Squad'ın devam filmini Gavin O'Connor'ın yönetmesi bekleniyordu. Ancak film için farklı bir yol izleme kararı alan Warner Bros, projeyi yeniden hazırlaması için Gunn ile anlaştı.

Gunn tarafından hazırlanacak Suicide Squad 2'nin tam anlamıyla bir devam filmi olmayacağı ve birçok yeni karakter içereceği söyleniyor. İlk filmden hangi karakterlerin geri döneceği ise şimdilik bilinmiyor. Bu arada Suicide Squad'ın en sevilen karakterlerinden Harley Quinn, 2020 yılında vizyona girecek Birds of Prey filmi ile beyaz perdeye geri dönecek.

Guardians of the Galaxy filmleriyle sorunlu karakterlerin hikayelerini başarıyla anlatabileceğini gösteren Gunn, Suicide Squad filmi hazırlaması için ideal isim olarak değerlendiriliyor.

https://deadline.com/2018/10/james-gunn-boards-suicide-squad-2-to-write-and-possibly-direct-1202479455/