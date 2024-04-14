Peacemaker'ın 2. sezon çekimlerine başlandı

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar izlediğimiz DC Sinematik Evreni artık geride bırakılıp yerine yeni bir evren kuruluyor olsa da Peacemaker dizisi bu sıfırlamadan muaf tutuldu. DC Films'in başına geçen James Gunn'ın imzasını taşıyan dizi, yeni dönemde de DC evreninin bir parçası olacak. 2022 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla beğeni kazanan Peacemaker, yakında 2. sezonuyla geri dönecek.

Yine James Gunn öncülüğünde hazırlanan 2. sezonun çekimlerine dün başlandı. Başarılı yönetmen, Threads hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, yeni sezonun çekimlerine başlandığını resmi olarak duyurdu.

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Peacemaker 2. Sezon, Superman Filminin Sonrasında Geçecek

Dizi, adını aldığı Peacemaker karakterine odaklanıyor. İlk olarak The Suicide Squad filminde gördüğümüz bu karakter, dizide A.R.G.U.S. adlı gizli teşkilat tarafından gizemli bir göreve atanıyor. Bu görev sırasında parazitvari uzaylıların insan bedenlerine gizlenerek dünyayı ele geçirmeye çalıştığını öğrenen Peacemaker, dizinin ilk sezonunda bu istilacı türe karşı mücadele veriyordu. Komedi türünden de beslenen dizi, DC Sinematik Evreni'nin geri kalanından daha kanlı ve daha yetişkin işi bir anti-kahraman hikâyesi anlatmasıyla dikkat çekti.

Peacemaker'ın 2. sezonunda tam olarak nasıl bir hikâyenin ele alınacağı bilinmiyor. Ancak James Gunn'ın açıklamaları, bunun yeni DC Sinematik Evreni'nin bir parçası olacağını ve şu anda çekilen Superman filminin sonrasında geçeceğini gösteriyor.

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