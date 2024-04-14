Peacemaker'ın 2. sezon çekimlerine başlandı

Yine James Gunn öncülüğünde hazırlanan 2. sezonun çekimlerine dün başlandı. Başarılı yönetmen, Threads hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, yeni sezonun çekimlerine başlandığını resmi olarak duyurdu.
Peacemaker 2. Sezon, Superman Filminin Sonrasında Geçecek
Dizi, adını aldığı Peacemaker karakterine odaklanıyor. İlk olarak The Suicide Squad filminde gördüğümüz bu karakter, dizide A.R.G.U.S. adlı gizli teşkilat tarafından gizemli bir göreve atanıyor. Bu görev sırasında parazitvari uzaylıların insan bedenlerine gizlenerek dünyayı ele geçirmeye çalıştığını öğrenen Peacemaker, dizinin ilk sezonunda bu istilacı türe karşı mücadele veriyordu. Komedi türünden de beslenen dizi, DC Sinematik Evreni'nin geri kalanından daha kanlı ve daha yetişkin işi bir anti-kahraman hikâyesi anlatmasıyla dikkat çekti.
Peacemaker'ın 2. sezonunda tam olarak nasıl bir hikâyenin ele alınacağı bilinmiyor. Ancak James Gunn'ın açıklamaları, bunun yeni DC Sinematik Evreni'nin bir parçası olacağını ve şu anda çekilen Superman filminin sonrasında geçeceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)