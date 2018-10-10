Venom gişedeki yolculuğuna rekor ile başladı

Örümcek-Adam çizgi romanlarında yer alan karakterleri bir araya getirecek yeni bir sinematik evren kurmayı planlayan Sony, Spider-verse olarak anılan bu yeni sinematik evrenin ilk filmini yayımladı. Çizgi roman dünyasındaki macerasına Örümcek-Adam'ın düşmanlarından biri olarak başlayıp, zamanla bir anti-kahraman haline gelen Eddie Brock'un hikayesini anlatan Venom filmi geçtiğimiz günlerde vizyona girdi.

Başrolünü ünlü oyuncu Tom Hardy'nin üstlendiği Venom filmi eleştirmenler tarafından son yılların en kötü çizgi roman uyarlamalarından biri olarak değerlendirilse de, bu durum filmin gişede hızını kesmeye yetmedi. Venom filmi gişedeki ilk hafta sonunda beklentilerin de üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı.

Venom filmi gişedeki ilk hafta sonunda ABD'de 80 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı. Venom böylece ABD'de en iyi ekim ayı açılışı rekorunu ele geçirdi. Daha önce ekim ayının en iyi gişe açılışı rekoru, 2013 yılında 55.8 milyon dolar hasılat ile açılış yapan Gravity'nin elindeydi.

ABD dışında da sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan Venom, şu ana kadar ABD dışında 127 milyon dolar hasılat elde etti ve gün itibariyle toplam 217 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı.

Senaryosunu Jeff Pinkner (Fringe) ve Scott Rosenberg (High Fidelity, Gone in 60 Seconds)'in kaleme aldığı Venom'ın yönetmenliğini Ruben Fleischer (Zombieland, Gangster Squad) üstleniyor. Eddie Brock'u ünlü oyuncu Tom Hardy'nin canlandıracağı filmin başrollerinde Hardy'e Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott ve Jenny Slate eşlik ediyor.





https://deadline.com/2018/10/venom-a-star-is-born-weekend-box-office-lady-gaga-1202476614/