Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Venom gişedeki yolculuğuna rekor ile başladı

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Venom filmi, sinema eleştirmenlerinden aldığı olumsuz yorumlara rağmen gişedeki yolculuğuna hızlı başladı ve yeni bir rekora imza attı.
7 ay
9,7b
1
36
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Örümcek-Adam çizgi romanlarında yer alan karakterleri bir araya getirecek yeni bir sinematik evren kurmayı planlayan Sony, Spider-verse olarak anılan bu yeni sinematik evrenin ilk filmini yayımladı. Çizgi roman dünyasındaki macerasına Örümcek-Adam'ın düşmanlarından biri olarak başlayıp, zamanla bir anti-kahraman haline gelen Eddie Brock'un hikayesini anlatan Venom filmi geçtiğimiz günlerde vizyona girdi.
Başrolünü ünlü oyuncu Tom Hardy'nin üstlendiği Venom filmi eleştirmenler tarafından son yılların en kötü çizgi roman uyarlamalarından biri olarak değerlendirilse de, bu durum filmin gişede hızını kesmeye yetmedi. Venom filmi gişedeki ilk hafta sonunda beklentilerin de üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı.
Venom filmi gişedeki ilk hafta sonunda ABD'de 80 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı. Venom böylece ABD'de en iyi ekim ayı açılışı rekorunu ele geçirdi. Daha önce ekim ayının en iyi gişe açılışı rekoru, 2013 yılında 55.8 milyon dolar hasılat ile açılış yapan Gravity'nin elindeydi.
 
Venom gişedeki yolculuğuna rekor ile başladı
ABD dışında da sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan Venom, şu ana kadar ABD dışında 127 milyon dolar hasılat elde etti ve gün itibariyle toplam 217 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı.
Senaryosunu Jeff Pinkner (Fringe) ve Scott Rosenberg (High Fidelity, Gone in 60 Seconds)'in kaleme aldığı Venom'ın yönetmenliğini Ruben Fleischer (Zombieland, Gangster Squad) üstleniyor. Eddie Brock'u ünlü oyuncu Tom Hardy'nin canlandıracağı filmin başrollerinde Hardy'e Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott ve Jenny Slate eşlik ediyor.

 

https://deadline.com/2018/10/venom-a-star-is-born-weekend-box-office-lady-gaga-1202476614/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MERNEPTAH 7 ay en beğenilen Periah
Öyle animeler varki en baba film benim diyenden daha baba filmler
2 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Periah 7 ay
Film diye gittikleri seye bak : )
Konu yok, hersey bir iki efdkt, derinlik hicbirseg yok. Millet film diye kosuyor. Sunlari izleydcdginize en basitinden anime izleseniz bunların feristahını gorursunuz ama animeler cocuk isi bu garip produksiyonlarsa film yersen tabi ...
Film diye gittikleri seye bak : )Konu yok, hersey bir iki efdkt, derinlik hicbirseg yok. Millet film diye kosuyor. Sunlari izleydcdginize en basitinden ...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pastadanadam 7 ay OverClocK1ng
Nasıl beğendin ya? Venom, kötü adamlardan, motorsiklete binerek kaçıyor. Adam Venom ya Venom. Binalara hop diye tırmanan Venom, motorsikletle kaçıyor. Bir süre sonrada Swat timi gibi bir grub çıkıyor, kaçmıyor, kolayca hiç ediyor. Beğendiysen saygım sonsuz ama bence filmin adı "Tom Hardy ve Bir Takım Olaylar" olmalıymış.
Nasıl beğendin ya? Venom, kötü adamlardan, motorsiklete binerek kaçıyor. Adam Venom ya Venom. Binalara hop diye tırmanan Venom, motorsikletle kaçıyor. Bir süre...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 ay
Anime izleyen film eleştiriyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
21Temmuz 7 ay
Süper kahramanlı filmlerin hepsinin konusu Dünyayı kurtarmak.Bunu evdeki TV den de izlerim.Torrentten indiririm izlerim.Bir de para mı vereceğim ? Bilet olmuş 18 tl oha
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 7 ay 21Temmuz
Aynen malum ortamlara düşünce izleriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Great Responsibility 7 ay
Adam ana sayfadaki haberin simgesine Maserati'nin amblemini koymuş, bayılıyorum bu editör abilere..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Critos 7 ay
Yorumları okuyunca adeta kanım dondu. Bir taraf anime diyor bir taraf yine anime diyor. Koskoca Tom Hardy çizgi filmler ile karşılaştırılıyor. Üzüldüm onun adına. Taş gibi film ve hayvan gibi eğlendim. Çizgi filmlere devam etmeli beğenmeyen kitle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yaban arısı 7 ay
Filmin zaten yüksek gişe yapacağı analistler tarafından aylardır bekleniyordu. Hatta taa Ağustos'ta filmin eleştirileri ne olursa olsun çok yüksek açılış yapacak demişlerdi. Neye dayanarak dediler bilmiyorum ama dedikleri çıktı.
Yani bu yüksek gişe eleştirmenlerin yanıldığı ve filmin fena olmadığını göstermiyor. Film LEŞ ÖTESİ. Çıkmış en leş süper kahraman filmlerinden biri. Gayet de Elektra ve Daredevil (2005) ayarında.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nil2014 7 ay
Bir film çizgi romandan uyarlama süper kahraman filmi ise zaten +3 önde başlıyor, ayrıca filmde Tom Hardy olunca ,millet gitmiş, ortalama bir süper kahraman filmi. Çerezlik izle unut. Ben bu hafta sonu gittim, filmdeki esas kötü karakterin adı bile aklımda kalmamış
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aratorn Oglu Aragorn 7 ay
Arkadaşlar elimde tüm cinemaximumlarda geçerli, 2 kişilik VENOM 3D IMAX’ de kullanabileceğiniz kod var. PM den ulaşabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 7 ay
Hoppalaaa!! En son gömüyorlardı bu filmi. Demek gidelim de biz de gömelim diye diye rekor kırmışlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SuskunDemokraT 7 ay
Açıkçası hoş akıcı bir film di renkler ve zevkler tartışılmaz anime izle diyorsun berserk daha ortada yok Tokyo ghol dersen daha hala beklemedeyiz ne kaldı Naruto dersen shipundenden sonra batırdı artık ilginç gelmiyor güzelim Naruto yu yediler venom en azından bir çekiciliği var
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Periah 7 ay SuskunDemokraT
Hocam öyle diyorsunda şu Dc Marvel evreninde bir İtachi karizmasında veya ona yaklaşabilecek kaç adam var : ) Ayrıca Naruto bitti zaten Shippuden'i Naruto'nun sonu kabul etmek lazım zaten mangakasıda değişti.
Onun dışında siz biraz ana akım animeleri seviyorsunuz sanırım Tokyo Ghoul, Naruto, Berserk vb bilmiyorum izlediniz mi ama kıyıda köşede o kadar mükemmel animeler var ki örneğin daha önce önerdiğim 3 Gatsu No Lion hiç duydunuz mu veya izlediniz mi ? Hiçbir anormallik içermez tamamen gündelik yaşama odaklanan bir animedir ama bittiğinde suratınıza bir yumruk yemiş gibi olursunuz çok kaliteli bence yeni animeler arasında en iyilerinden biriydi. Onun dışında neler neler var : )
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GunslingeR085 7 ay
Ah be Tom reyiz, Bane'den sonra Venom'a kadar düştün mü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9701 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, çizgi roman ve
11 etiket daha marvel spider-man venom venom filmi spider-verse venom gişe Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Dünyanın dört arka kameralı ilk telefonu: Samsung Galaxy A9 (2018) 7 ay Oppo'nun hızlı şarj teknolojisi Super VOOC ne kadar hızlı? 7 ay Dev ekranlı Huawei Enjoy Max ile tanışın 7 ay Sorunsuz Windows 10 Ekim güncellemesi beta sürecine başladı 7 ay Instagram fotoğraf yarışmasının kazananı belli oldu 7 ay Nvidia RTX mobil kartlar göründü 7 ay ABD'li senatörler casusluk iddiasının ciddiye alınmasını istiyor 7 ay Razer Chroma destekli Razer Phone 2 duyuruldu 7 ay TSMC ikinci nesil 7nm üretime başladı, 5nm test süreci gelecek yıl 7 ay Araştırma: Katlanabilir akıllı telefonlar, esneklikten fazlasını sunmalı 7 ay 10. yılını kutlayan Spotify'dan son 10 yılın “en”leri 7 ay Nissan'dan 355 km menzil sunacak elektrikli SUV geliyor 7 ay Instagram’ın Android uygulamasına iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği geldi 7 ay Görüntüyü doğrudan göze yansıtan akıllı gözlük tasarımı 7 ay AMOLED arka ekranlı Nubia X çerçevesiz tasarıma yeni bir yorum getirecek 7 ay Danimarka'da yiyecekler çevresel etkilerine göre etiketlenecek 7 ay KOTOR 2 geliştiricisi Microsoft tarafından satın alınıyor 7 ay Samsung’un ilk 4 arka kameralı cihazı Galaxy A9 (2018) Geekbench’te görüntülendi 7 ay Türk Telekom’dan Hadi’ye rakip uygulama: Eleq 7 ay Xiaomi Mi 8, dört ayda 6 milyon adet sattı 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Venom gişedeki yolculuğuna rekor ile başladı Sonraki İlk 4 arka kameralı telefon | Samsung A9 Unpacked Türkçe canlı yayın 7 ay Intel benchmark testleriyle mi oynuyor? 7 ay Sony CEO'su doğruladı: Yeni nesil PlayStation yolda 7 ay Virgin Galactic'in uzay yolculuğuna sayılı haftalar kaldı 7 ay Dikkat çekici özellikleriyle Oppo K1 duyuruldu 7 ay Angry Birds ve Clash Royale karışımı Badland Brawl indirmeye sunuldu 7 ay Anki'nin Vector isimli robotu, Alexa ile entegre çalışacak 7 ay Telefonu ele geçirerek sitelerde gezinti yapan şarj adaptörü tespit edildi 7 ay Apple, cihazları darbeden koruyacak kılıfın patentini aldı 7 ay Facebook Messenger Lite, dünyada ilk kez Türkiye’de kullanıma sunuldu 7 ay Broadcom yongalı Tenda AC18 router ve F/P ürünü U12 Wi-Fi adaptörü inceledik 7 ay Dropbox, görseller için metin tanıma özelliği sunuyor 7 ay Tesla dava açıldıktan bir gün sonra vergi borcunu ödedi 7 ay Oppo, R19 ile çentiğe yeni bir çözüm getiriyor: Ekrana gömülü kamera 7 ay Huawei'nin yapay zekalı yeni yongaları Qualcomm ve Nvidia ile yarışacak 7 ay Ghostbusters zengin gerçeklik oyunu ön kayda başladı 7 ay Grafik hızlandırma yarışına Oppo da katılıyor 7 ay Honor 8C geliyor 7 ay İddia: Çin donanımsal saldırı ile ABD'li telekomünikasyon şirketlerine sızdı 7 ay Intel'in yeni bombası: 28 çekirdekli çılgın Xeon işlemci Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim