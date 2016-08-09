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Instagram'dan sonra Facebook da Snapchat'i kopyaladı

Instagram’a getirilen Hikayeler özelliğiyle Snapchat’i kopyaladığı için sert bir dille eleştirilen Mark Zuckerberg bu kez Facebook üzerinden Snapchat’i kopyalamaya devam ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Hatırlayacağınız üzere kısa süre önce yayınlanan güncellemeyle Hikayeler özelliğini hayata geçiren Instagram, kullanıcıların duvarlarına yansımayacak özel bir alan içerisinde günlük hayattaki her anlarını takipçileriyle paylaşmalarının önünü açtı. Ancak isim ve genel yapı itibariyle Snapchat’i kopyalayan teknoloji devi bu yüzden yoğun eleştirilere maruz kaldı.
Fakat görünüşe bakılırsa yorumları çok fazla önemsemeyen Mark Zuckerberg bir türlü satın alamadığı Snapchat’i misillemeye devam ediyor. Zira şu sıralar test edilen yenilik sayesinde artık Facebook’taki fotoğraf ve videolara tek tıkla Snapchat benzeri filtre ve çıkartmalar eklenebilecek. Haber kaynağındaki durum güncelleme alanına gelecek kamera simgesiyle hızlı erişim imkanı sağlayan özellik şu sıralar sınırlı kullanıcı grubu tarafından test ediliyor.
Her geçen gün Snapchat için daha büyük bir tehlike haline gelen Mark Zuckerberg adeta satın alamadığı platformun önünü onu kopyalayarak kesmeye çalışıyor. Mevcut kullanıcı sayısı düşünüldüğünde çok daha fazla kişiye hitap etme şansına sahip sosyal ağ, "esinlenme" olarak nitelendirdiği yenilikleriyle tepki çekmeye devam ediyor. Bakalım Snapchat’ten ilham almaya devam eden Zuckerberg bu davranışını ne kadar ileriye götürecek...

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mosyozzz 3 yıl en beğenilen
Sosyal medya çılgınlığının sonu nereye varacak merak ediyorum.
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kadirirdem 3 yıl
Herkes birbirinden kopyalayarak yenilik diye yutturamaya çalışıyorlar iyice sarpa sardı ya hayırlısı...
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Kulak Misafiri 3 yıl
Ben facebook platformunu her yönden destekliyorum. Bir sosyal ağ hesabım var o da facebook. Her trülü tutan turmayan ne varsa entegre etsinler, zaten duruma göre devam ettirilir ya da iptal edilir.
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strathmorea 3 yıl
''Her geçen gün Snapchat için daha büyük bir tehlike haline gelen Mark Zuckerberg adeta satın alamadığı platformun önünü onu kopyalayarak kesmeye çalışıyor.'' Bu ne lan. Sanırsın snapchat yöneticisi. Bu garez ne arkadaş. İnternet aleminden hiçbir fikir tek kalmıyor bunu bu kadar zamanda anlayamadın mı sen. Yazı resmen kin kusuyor.
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Das Boot 3 yıl
Bir nevi ileride çıkacak yeni sosyal platformlara aba altından sopa göstermiş.
İleride kime teklif götürse bence hemen satışını vereceklerdir. Aksi taktirde copy/paste
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BekirTemel 3 yıl
hepsi birbirine benzemeye devam ediyor.
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DubSteq 3 yıl
Facebook fikrini bile zamanında çaldığından dolayı pek garipsemedim. Hırsız her zaman hırsızdır.
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shadowtr 3 yıl
Adam tam bir zucker çıktı...
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Portraitclub 3 yıl
Adam akıllı bir tek instagram var diyorduk suyunu kaçırdı. Snapchat hiç kullanmadım bu kadar saçma olduğunu instagram da görmüş oldum. Ekranın üst kısmında hoş durmuyor 5.5 inçlik ekran bu saçma sapan uygulamadan 4 inçlik ekrana dönüyor. Logosunu değiştirdikleri yetmedi
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mosyozzz 3 yıl en beğenilen
Sosyal medya çılgınlığının sonu nereye varacak merak ediyorum.
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