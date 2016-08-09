Instagram'dan sonra Facebook da Snapchat'i kopyaladı

, kullanıcıların duvarlarına yansımayacak özel bir alan içerisinde günlük hayattaki her anlarını takipçileriyle paylaşmalarının önünü açtı. Ancak isim ve genel yapı itibariyle Snapchat’i kopyalayan teknoloji devi bu yüzden yoğun eleştirilere maruz kaldı. Hatırlayacağınız üzere kısa süre önce yayınlanan güncellemeyle Hikayeler özelliğini hayata geçiren Instagram , kullanıcıların duvarlarına yansımayacak özel bir alan içerisinde günlük hayattaki her anlarını takipçileriyle paylaşmalarının önünü açtı. Ancak isim ve genel yapı itibariyle Snapchat’i kopyalayan teknoloji devi bu yüzden yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Fakat görünüşe bakılırsa yorumları çok fazla önemsemeyen Mark Zuckerberg bir türlü satın alamadığı Snapchat’i misillemeye devam ediyor. Zira şu sıralar test edilen yenilik sayesinde artık Facebook’taki fotoğraf ve videolara tek tıkla Snapchat benzeri filtre ve çıkartmalar eklenebilecek. Haber kaynağındaki durum güncelleme alanına gelecek kamera simgesiyle hızlı erişim imkanı sağlayan özellik şu sıralar sınırlı kullanıcı grubu tarafından test ediliyor.

Her geçen gün Snapchat için daha büyük bir tehlike haline gelen Mark Zuckerberg adeta satın alamadığı platformun önünü onu kopyalayarak kesmeye çalışıyor. Mevcut kullanıcı sayısı düşünüldüğünde çok daha fazla kişiye hitap etme şansına sahip sosyal ağ, "esinlenme" olarak nitelendirdiği yenilikleriyle tepki çekmeye devam ediyor. Bakalım Snapchat’ten ilham almaya devam eden Zuckerberg bu davranışını ne kadar ileriye götürecek...