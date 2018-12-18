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Güneş enerjili araçlarda yeni rekor: 50 dolarlık enerji ile 4,100 km

Güneş enerjili araçlarda yeni verimlilik rekoru Avustralya'dan geldi. Violet adını verdikleri güneş enerjili aracı geliştiren ekip, 4,100 km'lik yolculukta 3.25 kWh / 100 km enerji tüketimine ulaştı.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Güneş enerjili araçlarda yeni rekor: 50 dolarlık enerji ile 4,100 km
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Otomotiv sektörü son yıllarda verimlilik konusunda heyecan verici gelişmelere sahne oluyor. Güneş pilleri (fotovoltaik piller) ve güneş enerjili araç tasarımında kaydedilen ilerleme, verimlilik oranlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Gelen haberlere göre bu konuda yeni bir dünya rekoru kırıldı.

Söz konusu rekor Avustralya’daki Yeni Güney Galler Üniversitesi öğrencilerinden geldi. Daha önce kırılan 100 km’de 5.5 kWh tüketim rekorunu geçecek yeni bir güneş enerjili araç yapmak için bir araya gelen öğrenciler Sunswift adını verdikleri bir takım kurmuştu. Hedefleri doğrultusunda Violet adındaki güneş enerjili aracı geliştiren ekip, 100 km’de 3.25 kWh enerji tüketimine ulaşarak önceki rekoru geride bırakmayı başardı.

50 dolar değerinde enerji ile 4,100 km 

Avustralyalı ekip, söz konusu araçla 4,100 km’lik yolculuğu günde ortalama 600 km yol giderek ve 20-24 kW enerji harcayarak tamamladı. Elde edilen değerin ABD’deki ortalama bir araçtan 25 kat, Tesla Model 3’ten de 5 kat daha verimli olduğu ifade edildi. Yolculuk esnasında bataryanın alev alması ve arka süspansiyonun arızalanması gibi tersliklerle karşı karşıya kalan ekibin buna rağmen yolculuğu beklenenden 2 gün önce bitirdiği belirtildi.

Rekor Violet'in altıncı nesliyle kırıldı 

Rekor kırmak için yola çıkan öğrenciler, hedefine güneş enerjili araç Violet’in altıncı jenerasyonuyla ulaşabildi. Zamanla gövdesinde güncellemeler yapılan araçta arka cam yerine güneş paneli kullanıldı. Geri görüş ise park semsörlerine ve kameraya emanet edildi. 360 kg ağırlığa sahip olan araçta ağırlıktan mümkün olduğunca kaçınmak için karbon fiber malzemeler kullanıldı. Arka tekerleklerine hub motorları yerleştirilen aracın maksimum 140 km/s hıza ulaşabilmesi sağlandı. Bu yolculukta ise daha yüksek verimlilik için ortalama 60 km/s hızla seyredildiği belirtildi.



https://electrek.co/2018/12/17/solar-powered-car-breaks-record/ Yorum Yaz
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ONY86 5 ay en beğenilen
ülkemizdeki etkisi güneş vergisi olacaktır.
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DH Misafiri 5 ay
Osmangazi köprüsünden bi git gel bakıyım maliyet ne oluyo. Bide dönüşte yanlışlıkla 3. köprüye girersen altından kalkamazsınız.
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SEO-Uzmanı 5 ay
bisiklet tekeri ile gidersin tabi ki :)
4 kişi binince görelim ne halt yediğini !
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kadalt 5 ay
Oda birşey biz türkiyede 4100 km yi en pahalı şekilde gidebiliyoruz hemde 1600 tl asgarî ücretle varsa şekliniz türkiye ye bekleriz
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ONY86 5 ay en beğenilen
ülkemizdeki etkisi güneş vergisi olacaktır.
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pspoor 5 ay
100 km icin ortalama tuketim 3.25 kwh ise, 4100 km icin yaklasik olarak 133 kwh demektir.
Elektrigin kwh fiyati ortalama 10 cent derseniz, 13$ eder, 50-degil...
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veleciraptor 5 ay pspoor
Fiyatlamada yanlış yok, Avustralya dünyadaki en pahalı elektriği kullanan ülkelerden birisi
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