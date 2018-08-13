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Güneş sisteminin sınırı görüntülenmiş olabilir

Plüton'a ait ilk detaylı görüntüleri sunan New Horizons'ın, Güneş sisteminin sınırını görüntülemiş olabilir. Uzay aracının ulaştığı veriler 30 yıl önceki verileri doğrular nitelikte.
9 ay
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Uzay
Furkan Babur
Yazar
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Güneş sisteminin sınırı görüntülenmiş olabilir
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Yaklaşık 12 yıl önce fırlatılan ve 2015 yılında Plüton yakın geçişini gerçekleştirerek Plüton'a ait ilk detaylı görüntüleri bizlere sunan uzay aracı New Horizons, Plüton'u görüntüledikten sonra Dünya'mızdan uzaklaşmaya devam etmişti. Kuiper Kuşağı'nda yer alan 30 kilometre genişliğinde bir kaya parçası olan 2014 MU69'a doğru yolculuğunu sürdüren New Horizons, halihazırda Dünya'mızdan 6.4 milyar kilomtere uzakta. Bu haliyle iletişim kurabildiğimiz uzay araçları arasında Dünya'mıza en uzak mesafedeki uzay aracı olan New Horizons'un elde ettiği yeni veriler ise heyecan verici.


30 yıl önceki verilerle örtüşüyor 

Uzay araştırmacısı Randy Gladstone tarafından yapılan açıklamaya göre New Horizons'da yer alan morötesi teleskop Alice, daha önce görmediği, yükselen hidrojen demetlerini andıran, bir parlaklık kaynağı tespit etti. Henüz bu kaynağa ilişkin net verilere ulaşılmasa da araştırmacılara göre bu parlaklık Güneş sisteminin sınırı anlamına gelebilir. Güneş ışığı, yüklü parçacıkları gezegenler arasında taşısa da Güneş'in enerjisi bir noktaya kadar parçacıkları göndermeye yetiyor. Bu da Güneş ışığının, Güneş rüzgarı ile karşılaştığı noktada bir parçacık birikmesine neden oluyor. İşte tam bu noktada hidrojen duvarının oluştuğu ve Güneş sisteminin sınırının çizilebileceği tahmin ediliyor.


Güneş sisteminin sınırı, tanımlamanın bir hayli zor olduğu bir nokta zira Güneş rüzgarlarının etkisinin dışına çıkıldığında bizleri Güneş'in etrafında dönen kuyruklu yıldız kümesi olan Oort Bulutu karşılıyor. Buna karşılık New Horizons'ın gözlemlediği parlaklık kaynağı hidrojen duvarının bir işareti olabilir. Nitekim bundan tam 30 yıl önce şu sıralar New Horizons'ın bulunduğu konumda bulunan Voyager 1 isimli uzay aracı da benzer bölgede alışılmadık bir parlaklık kaynağı tespit etmişti. İki uzay aracının da bu kaynağı görmüş olması parlaklık kaynağının hidrojen duvarı olduğu yönündeki iddiaları kuvvetlendiriyor.


Tabi Randy Gladstone'un da ifade ettiği gibi parlaklık kaynağının doğrulanabilmesi için araştırmacılar daha fazla veriye ihtiyaç duyuyor. Sağlıklı yeni verilere ulaşmak ve kaynağı doğrulamak ise biraz uzun sürebilir zira New Horizons nispeten hızlı bir uzay aracı olsa da morötesi ışınlar için gökyüzünü yılda iki kez tarayacak. Buna ek olarak New Horizons, hiçbir zaman Voyager 1'in gittiği kadar uzağa gidemeyecek. 2030 yılının sonlarına kadar uzaydaki yolculuğunu sürdüreceği belirtilen uzay aracının önündeki ilk hedef 2014 MU69. NASA'nın onayını aldıktan sonra bu hedefe ulaşacak olan uzay aracı daha sonra söz konusu parlaklık kaynağına yoğunlaşabilir. 


https://www.engadget.com/2018/08/12/new-horizons-probe-may-have-detected-solar-system-wall/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Poyrito 9 ay
Arkadaşlar güneş sistemindeki tüm gezegenlerin şu saat şu tarih itibariyle hangi konumda olduklarını gösteren program vardı.
Celestia ve stellarium denedim ama bulamadım.
3D görsel bir programdı. Hem canlı olarak, hem de belirli bir tarihte ki konumlarını görebiliyorduk. Bilen var mı?
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MHEC 9 ay Poyrito
space engine
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tabzana 9 ay Poyrito
skyview?
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sniper23 9 ay
Voyager gibi olmazsa güzel olur.
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SEO-Uzmanı 9 ay
iç uzay ve dış uzay ve birde hiper uzay kavramı diye bir kavramlar var !
ama daha biz yerden bile havalanamadık ki ! :(
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Sirkadyen 9 ay SEO-Uzmanı
Yerden nasıl havalanamadık ? Uluslararası Uzay İstasyonu'nu kim gönderdi yörüngeye Neptünlüler mi ?
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