Güneş tutulması uzaydan işte böyle görüntülendi

Voila! The #Eclipse2017 shadow from @Space_Station, no words needed // Voilà! L'eclisse vista dalla Stazione Spaziale, non servono parole... pic.twitter.com/7kD5AYb5zj — Paolo Nespoli (@astro_paolo) 21 Ağustos 2017

Diğer muhteşem tutulma fotoğrafları için galerimize göz atabilirsiniz:

https://twitter.com/astro_paolo/status/899712336830889989

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Dün akşam Türkiye saatiyle 19.00 gibi ilk kez ABD'nin Oregon eyaletinde başlayan büyük güneş tutulmasını Uluslarası Uzay İstasyonu'ndaki astronot ve kozmonotlar da da büyük bir ilgiyle takip etti. Uzay İstasyonu'nun sakinleri, belki de gecenin en enteresan karelerinden birini yakalama fırsatı elde etti.Ay'ın Dünya üzerindeki gölgesini çok net bir şekilde görebildiğimiz bu muhteşem fotoğraf, Avrupa Uzay Ajansı'ndan İtalyan astronot Paolo Nespoli tarafından çekildi. Yakaladığı kareleri Twitter hesabı üzerinden paylaşan Nespoli, "Tutulmanın Uzay İstasyonu'ndan görüntüleri, kelimelere gerek yok." sözlerini kullanıyor.90 dakika aralıklarla Dünya'nın etrafında tam bir tur atan ISS mürettebatı, tutulmayı üç kez üç farklı açıdan deneyimleme fırsatı yakaladı. Uzay İstasyonu'ndaki astronot ve kozmonotlar, fotoğraflardaki gibi Ay'ın Dünya üzerindeki gölgesini görebilmelerinin yanı sıra aynı zamanda tutulmayı da tam olarak deneyimleyebildiler.Uluslararası Uzay İstasyonu, Güneş ve Ay'ın önünden geçerken: