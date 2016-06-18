Güneş ve rüzgar enerjisi maliyetleri %26-59 azalacak

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (International Renewable Energy Agency - IRENA) tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen elektriğin maliyeti 2025 yılına kadar %26 ila %59 arasında değişen bir oranda veya daha fazla azalacak.

IRENA tarafından hazırlanan raporda yapılacak doğru düzenlemeler ve izlenecek doğru politikalar sayesinde bu olumlu maliyet düşüşü 2025 yılına kadar sağlanabileceği belirtilmiş. Raporda hangi alanlarda ne kadarlık bir maliyet düşüşü beklendiği de detaylı bir şekilde açıklanmış. Bu detaylı figürlere göre baz fıyat olarak 2015 alınmak üzere maliyetler fotovoltaik enerjide %59, yoğunlaştırılmış güneş enerjisinde %43, açık deniz rüzgar enerjisinde %35 ve karada elde edilen rüzgar enerjisinde ise %26 oranında azalacak.

Raporda fotovoltaik güneş enerjisi ve karada elde edilen rüzgar enerjisinden elde edilen elektriğin maliyetinin ise kilovat/saat başına 5-6 Amerikan senti olacağı belirtilmiş.

IRENA’nın Genel Müdürü Adnan Z. Amin yaptığı açıklamalarda son yıllarda güneş ve rüzgar enerjisi maliyetlerinde önemli bir düşüş yaşandığını; değişik teknoloji ve pazar etkenleriyle bu maliyetlerin düşmeye devam edeceğini; halihazırda güneş ve rüzgar enerjisinin yeni enerji üretim kapasitesi yaratma yolları arasında en ucuz çözümlerden biri olduğunu ve gerçekleşecek olan maliyet düşüşünün bu trendi artıracağını; bunlara bağlı olarak fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş sürecini oldukça kolaylaşacağını ifade etti.

Raporu hazırlayan araştırmacılar, bu alanlarda yaşanacak olan maliyet düşüşlerinin büyümekte olan ölçek ekonomilerinden, daha rekabetçi pazar koşullarından ve teknolojinin gelişmesinden kaynaklanacağına inanıyorlar. Bu etkenleri halihazırda karada üretilen rüzgar enerjisi ve fotovoltaik güneş sektöründe gördük. Dolayısıyla ileride, maliyetlerin düşmesinde bu etkenlerin önemli rol oynayacağını söylemek hiç de zor değil.

http://cleantechnica.com/2016/06/16/average-cost-solar-wind-drop-59-2025-says-irena/