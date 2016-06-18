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Güneş ve rüzgar enerjisi maliyetleri %26-59 azalacak

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı tarafından hazırlanan raporda, 2025 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisi maliyetlerinin %26 ila 59 arasında azalacağı söyleniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (International Renewable Energy Agency - IRENA) tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen elektriğin maliyeti 2025 yılına kadar %26 ila %59 arasında değişen bir oranda veya daha fazla azalacak.
IRENA tarafından hazırlanan raporda yapılacak doğru düzenlemeler ve izlenecek doğru politikalar sayesinde bu olumlu maliyet düşüşü 2025 yılına kadar sağlanabileceği belirtilmiş. Raporda hangi alanlarda ne kadarlık bir maliyet düşüşü beklendiği de detaylı bir şekilde açıklanmış. Bu detaylı figürlere göre baz fıyat olarak 2015 alınmak üzere maliyetler fotovoltaik enerjide %59, yoğunlaştırılmış güneş enerjisinde %43, açık deniz rüzgar enerjisinde %35 ve karada elde edilen rüzgar enerjisinde ise %26 oranında azalacak.
Raporda fotovoltaik güneş enerjisi ve karada elde edilen rüzgar enerjisinden elde edilen elektriğin maliyetinin ise kilovat/saat başına 5-6 Amerikan senti olacağı belirtilmiş.
IRENA’nın Genel Müdürü Adnan Z. Amin yaptığı açıklamalarda son yıllarda güneş ve rüzgar enerjisi maliyetlerinde önemli bir düşüş yaşandığını; değişik teknoloji ve pazar etkenleriyle bu maliyetlerin düşmeye devam edeceğini; halihazırda güneş ve rüzgar enerjisinin yeni enerji üretim kapasitesi yaratma yolları arasında en ucuz çözümlerden biri olduğunu ve gerçekleşecek olan maliyet düşüşünün bu trendi artıracağını; bunlara bağlı olarak fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş sürecini oldukça kolaylaşacağını ifade etti.
Raporu hazırlayan araştırmacılar, bu alanlarda yaşanacak olan maliyet düşüşlerinin büyümekte olan ölçek ekonomilerinden, daha rekabetçi pazar koşullarından ve teknolojinin gelişmesinden kaynaklanacağına inanıyorlar. Bu etkenleri halihazırda karada üretilen rüzgar enerjisi ve fotovoltaik güneş sektöründe gördük. Dolayısıyla ileride, maliyetlerin düşmesinde bu etkenlerin önemli rol oynayacağını söylemek hiç de zor değil.

http://cleantechnica.com/2016/06/16/average-cost-solar-wind-drop-59-2025-says-irena/ Yorum Yaz
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ObjektifPoint.Net 3 yıl
2010'da liseden mezun oldugumda elektrik-elektronik hocam tarafından söylenmişti bu. "Güneş enerjisi sistemlerinin maliyetinde büyük azalmalar olacak" demişti. o güzel günleri hatırlayınca özlediğimi hissettim.
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tobepeople 3 yıl
kısa zamanda azalsın da biz de kullanalım diyeceğim ama internette mesela dünyada AKK yok tek bizde var buna da bir çözüm bulur bizim milletimiz.
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Rubisco 3 yıl
ozkn_s
Aslında insanoğlu birazda enerjinin arkasına saklanıyor sanki özellikle çevre kirliliği konusunda. Çevre kirliliği noktasında bizimde epey bir katkımız var maalesef. Mesela jip kullanmasak Aşırı benzin tüketen araçlardan uzak dursak. Tuvalete bile arabamızla gitmesek Toplu taşıma araçlarını tercih etsek. Naylon poşetleri hiç kullanmasak Evdeki sıvı yağ atıklarını lavaboya boşaltmasak. Doğada bizimle beraber yaşayan canlılara saygı gösterip onların yaşam alanlarını gaspetmesek. Ağaca yeşile ormana kıyanları affetmesek Ne dersiniz buralardan başlayalım mı ?

Maliyeti kurtarmaz, yoksa dükkan senin hesabına gider.
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kadirirdem 3 yıl
bu güzel bir gelişme daha uygun fiyata bulabileceğiz günes enerjisini...
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ozkn_s 3 yıl
Bu haber bize şunu gösteriyor.
en erken 2100 yılına kadar ülkeler fosil yakıt ve nükleer teknolojiyi ağırlık olarak kullanacak.
Ayrıca önemli olan sadece birim fiyattaki ucuzlama değil üretilen enerjinin
depolanabilmesi ve buradaki depolama maliyetleri de çok önemli bir konu.
Güneş ve rüzgar enerjisindeki pozitif ilerlemeler güzel şeyler ama ülkelerin adaptasyonu epey zaman alacak.
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redoracle 3 yıl ozkn_s
2100'ü göremez bu hızla yokedilmeye devam edilen dünya,daha geçenlerde haberde 2060'ta hava kirliliğinden pek çok insanın hayatını kaybediceği söyleniyordu,su desen artık temiz su kaynaklarının(yeraltı) son demlerindeyiz 2020 gibi içme suyu bulma sıkıntısının başlayacağı söyleniyor.

Ne kadar erken terkedilirse,hatta yasaklanırsa şu fosil yakıtlar ve diğer çevreyi zehirleyen maddeler o kadar hayat kurtulur gelecekte öleceklerden.
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