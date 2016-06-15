Apple enerji satmak için ruhsat başvurusu yaptı

Apple’ın güneş enerjisi problemi bulunmakta. Problemin nedeni ise şirketin çok fazla güneş enerjisine sahip olması. Dünya çapında yürüttüğü operasyonlar kapsamında gereken elektrik enerjisinin %93’ünü güneş ve diğer yenilenebilir enerjilerden elde ediyor Apple. Bu enerji türlerinden elde edilen elektrik, dünyadaki Apple mağazalarını, ofislerini ve veri merkezlerini besliyor. Ancak Kaliforniya ve Nevada’da üretilen güneş enerjisi, Apple’ın ihtiyaç duyduğu miktarın çok üstünde.

Bu elektriği bir şekilde kullanmak isteyen şirket, Federal Enerji Düzenleme Komisyonu’na (FERC) bir ruhsat başvurusu yapmış durumda. Ruhsat kapsamında talep edilen şey, ABD içinde toptan elektrik pazarına elektrik satabilme izni. Başvuruda Apple’ın büyük bir enerji şirketi olmadığı, dolayısıyla elektrik satımı yaparken enerji piyasasının fiyatlarından satabileceğinin ve şirket tarafından pazara arz edilecek enerjinin Amerikan elektrik pazar fiyatlarında herhangi bir etkiye yol açmayacağının vurgusu yapılmış.

Şu anda ihtiyacından fazlasını üreten bir enerji kaynağı olmasına rağmen, Apple’ın gelecek planlarında dünya çapında ekstra 521 megavatlık güneş enerjisi kapasitesi elde etme yer alıyor. Peki Apple’ın yenilenebilir enerjiye duyduğu ilgi ile artık pek de gizli olmayan elektrikli araç planları arasında bir bağlantı olabilir mi? Apple’ın elektrikli araçlarla ilgilendiği herkes tarafından biliniyor. Belki de Tesla’nın Supercharger ağı ile rekabet edebilecek bir elektrikli araç şarj istasyonu ağı için planlar şimdiden şirket içinde yapılıyordur.

Eğer şirket ihtiyacı olan tüm elektriği, yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi başarırsa bu, şirket için muazzam bir pazarlama aracı olacaktır. Tesla halihazırda Supercharger istasyonları için gereken enerjiyi yenilenebilir enerjiden sağlamakta ancak ihtiyaç duyulan bütün enerjiyi yenilenebilir enerjiden sağlayabildiklerini söyleyemiyorlar. En azından şimdilik...

Apple’ın yeni girişiminin resmi ismi Apple Energy LLC oldu. Apple’ın toptan enerji pazarına büyük bir oyuncu olarak gireceğini söylemek yersiz olur ancak güneş enerjisinden artan elektrik fazlası ile para kazanmak istemesi de gayet doğal bir şey. Ayrıca önceden de belirttiğimiz üzere şirketin gelecek hakkında daha büyük çaplı planları bulunmakta.

http://cleantechnica.com/2016/06/13/apple-now-selling-solar-electricity/