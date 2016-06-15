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Apple enerji satmak için ruhsat başvurusu yaptı

Teknoloji devi Apple güneş enerjisinden elde edilen enerjide fazlalığa sahip ve şirket bu fazlalığı ABD toptan elektrik pazarında satarak değerlendirmek istiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Apple’ın güneş enerjisi problemi bulunmakta. Problemin nedeni ise şirketin çok fazla güneş enerjisine sahip olması. Dünya çapında yürüttüğü operasyonlar kapsamında gereken elektrik enerjisinin %93’ünü güneş ve diğer yenilenebilir enerjilerden elde ediyor Apple. Bu enerji türlerinden elde edilen elektrik, dünyadaki Apple mağazalarını, ofislerini ve veri merkezlerini besliyor. Ancak Kaliforniya ve Nevada’da üretilen güneş enerjisi, Apple’ın ihtiyaç duyduğu miktarın çok üstünde.
Bu elektriği bir şekilde kullanmak isteyen şirket, Federal Enerji Düzenleme Komisyonu’na (FERC) bir ruhsat başvurusu yapmış durumda. Ruhsat kapsamında talep edilen şey, ABD içinde toptan elektrik pazarına elektrik satabilme izni. Başvuruda Apple’ın büyük bir enerji şirketi olmadığı, dolayısıyla elektrik satımı yaparken enerji piyasasının fiyatlarından satabileceğinin ve şirket tarafından pazara arz edilecek enerjinin Amerikan elektrik pazar fiyatlarında herhangi bir etkiye yol açmayacağının vurgusu yapılmış.
Şu anda ihtiyacından fazlasını üreten bir enerji kaynağı olmasına rağmen, Apple’ın gelecek planlarında dünya çapında ekstra 521 megavatlık güneş enerjisi kapasitesi elde etme yer alıyor. Peki Apple’ın yenilenebilir enerjiye duyduğu ilgi ile artık pek de gizli olmayan elektrikli araç planları arasında bir bağlantı olabilir mi? Apple’ın elektrikli araçlarla ilgilendiği herkes tarafından biliniyor. Belki de Tesla’nın Supercharger ağı ile rekabet edebilecek bir elektrikli araç şarj istasyonu ağı için planlar şimdiden şirket içinde yapılıyordur.
Eğer şirket ihtiyacı olan tüm elektriği, yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi başarırsa bu, şirket için muazzam bir pazarlama aracı olacaktır. Tesla halihazırda Supercharger istasyonları için gereken enerjiyi yenilenebilir enerjiden sağlamakta ancak ihtiyaç duyulan bütün enerjiyi yenilenebilir enerjiden sağlayabildiklerini söyleyemiyorlar. En azından şimdilik...
Apple’ın yeni girişiminin resmi ismi Apple Energy LLC oldu. Apple’ın toptan enerji pazarına büyük bir oyuncu olarak gireceğini söylemek yersiz olur ancak güneş enerjisinden artan elektrik fazlası ile para kazanmak istemesi de gayet doğal bir şey. Ayrıca önceden de belirttiğimiz üzere şirketin gelecek hakkında daha büyük çaplı planları bulunmakta.

http://cleantechnica.com/2016/06/13/apple-now-selling-solar-electricity/ Yorum Yaz
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Virinom 3 yıl en beğenilen
Eğer bu haberi Ekrem Bey yazsaydı "Apple’ın toptan enerji pazarına büyük bir oyuncu olarak gireceğini söylemek yersiz olur" cümlesinin yerine "Apple'ın yakın gelecekte enerji pazarının büyük oyuncularından biri olacağını tahmin etmek zor olmasa gerek" cümlesi yer alırdı.
Eğer bu haberi Ekrem Bey yazsaydı "Apple’ın toptan enerji pazarına büyük bir oyuncu olarak gireceğini söylemek yersiz olur" cümlesinin yerine "Apple'ın yakın ge...
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DH Misafiri 3 yıl
Çoğu firma yaptığı işte iyi, apple telefon yazılım servis konusunda iyi ancak her işte iyi olacağı anlamına gelmiyor. Bu konuda teslayı geçebilecek bir firma çıkmaz fikrindeyim. Apple para kazanmayı, Tesla( Elon MUSK) dünyayı daha iyi, daha temiz bir yer yapmayı hedefliyor. Çalışma şekillerine de bakarsak biri herşeyi kendi üretmek bu teknolojileri geliştirmek için uğraşırken diğer firma herşeyini daha ucuz diye başka yerlerde ürettiyor.
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kadirirdem 3 yıl
bu haberi iyi ki ekrem yazmamış...
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Uberior 3 yıl
Adamlar yeni gelir kaynağı peşinde mi nedir
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bersgurs 3 yıl
Apple: iPower Best energy ever created.
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Angel of the Lord 3 yıl
Enerjiyi Apple buldu.
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Ömürcan 3 yıl
Sırf elma var diye bunuda pahalı satmasınlar? :)
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redoracle 3 yıl
Aman diyim apple bize satma lütfen,kazık olmasını geçtim,kaçak kullanılanlarıda bize ödettirirler sonra
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Virinom 3 yıl en beğenilen
Eğer bu haberi Ekrem Bey yazsaydı "Apple’ın toptan enerji pazarına büyük bir oyuncu olarak gireceğini söylemek yersiz olur" cümlesinin yerine "Apple'ın yakın gelecekte enerji pazarının büyük oyuncularından biri olacağını tahmin etmek zor olmasa gerek" cümlesi yer alırdı.
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