TenneT rüzgar enerjisi için yapay ada inşa edecek

Avrupa’da geçtiğimiz hafta, yenilenebilir enerji açısından gerçekten verimli geçti. İlk olarak Kuzey Denizi ülkelerinin enerji bakanları Lüksemburg’da düzenlenen Enerji Konseyi’nde toplandı. Toplantıda açık denizlerde kurulacak rüzgar enerjisi santralleri üzerine yapılacak işbirliği konuşuldu. Dokuz ülkenin bakanlarının katıldığı toplantıda Almanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveş, İsveç, Fransa, Danimarka, İrlanda ve Belçika’nın imzaladığı bildirge ile açık deniz rüzgar çifliktlerinin maliyetinin düşürülmesi ve Kuzey Denizi’ne yerleştirilecek rüzgar türbinlerinin artırılması konusunda çalışmalar ortak çalışmalar yapılması kararı alındı.

Aynı gün, içlerinde Vattenfall, Statoil ve RWE’nin de bulunduğu 11 büyük enerji şirketi açık deniz rüzgar santrali maliyetlerini 2025 yılına kadar MV/saat başına 80 avroya düşürebileceklerini açıkladı.

Geçtiğimiz cuma günüyse Hollanda’nın devlet şirketi, enerji ağı işletmecisi TenneT yeni bir açıklama yaptı. TenneT yaptığı açıklamada Kuzey Denizi’ne bir ada kurmak istediklerini ve bu adayla Avrupa’nın yenilenebilir enerji üretme kapasitesini ciddi oranda artırmayı amaçladıklarını açıkladı. Ayrıca proje kapsamında maliyetlerin de düşürülmesi amaçlanıyor.

Yapılması planlanan projenin tam ölçeği henüz belli değil ancak projenin gerçekten muazzam boyutta olacağını söyleyebiliriz. TenneT yönetim kurulu başkanı Mel Kroon, Hollandalı haber radyo istasyonu BNR’ye verdiği demeçte, rüzgar çiftliğinin 30 GV ila 70 GV arasında bir kapasiteye sahip olacağını söyledi. Ayrıca çiftliğin en az 10 milyon insanın elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Projenin büyüklüğü, bir ada oluşturulmasını mantıklı bir seçenek haline getiriyor. Tek başına adanın maliyetinin 1,5 milyar avro civarında olacağı düşünülüyor. Bu masraflara uçak pisti, liman, 2000 işçinin barınma ihtiyacını karşılayacak olan binalar ve hatta yapılacak bir parkın maliyeti ise dahil değil.

Adanın oldukça kârlı bir yatırım olması bekleniyor zira ada, birçok ülke arasında bir bağlantı görevi görecek. Rüzgar türbinleri alternatif akım üretirler ve bu akımın doğru akıma çevrilmesi gerekir. Bunun nedeni ise enerjinin aktarımı sırasında yaşanan kaybı en aza indirebilmektir. Ada üzerinde yapılacak bir dönüştürme ise açık deniz üzerinde yapılacak aynı işlemden en az %10 daha az maliyetli olacak.

Ayrıca kurulacak yeni güç ağları ile farklı enerji pazarlarının da bağlantısı artacak. Bu şekilde arz-talep arasındaki eşleşme daha başarılı olarak gerçekleşecek ve genel olarak enerji fiyatlarında bir düşüş olabilecek.

Adanın, İngiltere’nin doğu kıyılarının 100 km açığındaki Dogger Bank’te kurulması planlanıyor. Bu bölgede Kuzey Denizi’nin derinliği yalnızca 10 ila 20 metre arasında değişiyor. Bu da kurulacak adanın ve yerleştirilecek 7000 adet 200 metre yüksekliğindeki rüzgar türbininin inşa sürecini oldukça kolaylaştırıyor.

Videoda, projenin nasıl görüneceğine dair bir animasyon hazırlanmış.

http://cleantechnica.com/2016/06/13/tennet-proposes-artificial-island-70-gw-offshore-wind/