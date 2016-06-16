Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TenneT rüzgar enerjisi için yapay ada inşa edecek

Hollanda devlet şirketi TenneT, Kuzey Denizi'ne en az 10 milyon insanın elektrik ihtiyacını karşılayacak yapay bir devasa rüzgar enerjisi adası kurmayı planlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,5b
1
2
Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Avrupa’da geçtiğimiz hafta, yenilenebilir enerji açısından gerçekten verimli geçti. İlk olarak Kuzey Denizi ülkelerinin enerji bakanları Lüksemburg’da düzenlenen Enerji Konseyi’nde toplandı. Toplantıda açık denizlerde kurulacak rüzgar enerjisi santralleri üzerine yapılacak işbirliği konuşuldu. Dokuz ülkenin bakanlarının katıldığı toplantıda Almanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveş, İsveç, Fransa, Danimarka, İrlanda ve Belçika’nın imzaladığı bildirge ile açık deniz rüzgar çifliktlerinin maliyetinin düşürülmesi ve Kuzey Denizi’ne yerleştirilecek rüzgar türbinlerinin artırılması konusunda çalışmalar ortak çalışmalar yapılması kararı alındı.
Aynı gün, içlerinde Vattenfall, Statoil ve RWE’nin de bulunduğu 11 büyük enerji şirketi açık deniz rüzgar santrali maliyetlerini 2025 yılına kadar MV/saat başına 80 avroya düşürebileceklerini açıkladı.
Geçtiğimiz cuma günüyse Hollanda’nın devlet şirketi, enerji ağı işletmecisi TenneT yeni bir açıklama yaptı. TenneT yaptığı açıklamada Kuzey Denizi’ne bir ada kurmak istediklerini ve bu adayla Avrupa’nın yenilenebilir enerji üretme kapasitesini ciddi oranda artırmayı amaçladıklarını açıkladı. Ayrıca proje kapsamında maliyetlerin de düşürülmesi amaçlanıyor.
Yapılması planlanan projenin tam ölçeği henüz belli değil ancak projenin gerçekten muazzam boyutta olacağını söyleyebiliriz. TenneT yönetim kurulu başkanı Mel Kroon, Hollandalı haber radyo istasyonu BNR’ye verdiği demeçte, rüzgar çiftliğinin 30 GV ila 70 GV arasında bir kapasiteye sahip olacağını söyledi. Ayrıca çiftliğin en az 10 milyon insanın elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor.
Projenin büyüklüğü, bir ada oluşturulmasını mantıklı bir seçenek haline getiriyor. Tek başına adanın maliyetinin 1,5 milyar avro civarında olacağı düşünülüyor. Bu masraflara uçak pisti, liman, 2000 işçinin barınma ihtiyacını karşılayacak olan binalar ve hatta yapılacak bir parkın maliyeti ise dahil değil.
Adanın oldukça kârlı bir yatırım olması bekleniyor zira ada, birçok ülke arasında bir bağlantı görevi görecek. Rüzgar türbinleri alternatif akım üretirler ve bu akımın doğru akıma çevrilmesi gerekir. Bunun nedeni ise enerjinin aktarımı sırasında yaşanan kaybı en aza indirebilmektir. Ada üzerinde yapılacak bir dönüştürme ise açık deniz üzerinde yapılacak aynı işlemden en az %10 daha az maliyetli olacak.
Ayrıca kurulacak yeni güç ağları ile farklı enerji pazarlarının da bağlantısı artacak. Bu şekilde arz-talep arasındaki eşleşme daha başarılı olarak gerçekleşecek ve genel olarak enerji fiyatlarında bir düşüş olabilecek.
Adanın, İngiltere’nin doğu kıyılarının 100 km açığındaki Dogger Bank’te kurulması planlanıyor. Bu bölgede Kuzey Denizi’nin derinliği yalnızca 10 ila 20 metre arasında değişiyor. Bu da kurulacak adanın ve yerleştirilecek 7000 adet 200 metre yüksekliğindeki rüzgar türbininin inşa sürecini oldukça kolaylaştırıyor.
Videoda, projenin nasıl görüneceğine dair bir animasyon hazırlanmış.

http://cleantechnica.com/2016/06/13/tennet-proposes-artificial-island-70-gw-offshore-wind/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fatihcanery 3 yıl
bizim herseye karşı insanımız bu türkiyede olsaydı verecekleri cevap
deniz verdiğini geri alır !
adamlar yapınca vay beeee helal olsun görüyor musun biz yapınca bu söylemler.bir gün insallah adalet duygusu gelir topluma
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratai 3 yıl
Var olan bir adaya yapsalar olmuyor mu?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Android açıklarını bulanlara 500 bin dolardan fazla ödül dağıtıldı 3 yıl 2si1 "Sahura Doğru" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Zorlu şartlara dayanıklı SanDisk microSD hafıza kartları satışa çıkıyor 3 yıl LG’den sinek kovar televizyon 3 yıl Samsung'un yeni akıllı saati 'Solis' kod adını taşıyor 3 yıl Google Photos slayt gösterisi desteğine kavuştu 3 yıl Dell Alienware’den iki VR sırt çantası 3 yıl Adata incelik ve dayanıklılık odaklı iki yeni taşınabilir HDD duyurdu 3 yıl MSI ve Asus’a hileli ekran kartı örneği suçlaması 3 yıl Remix işletim sistemli 4 yeni bilgisayar geliyor 3 yıl LED bildirim gidiyor Smart Glow geliyor 3 yıl Yeni Xbox 4K oyun oynatabilir mi? Özel değerlendirme 3 yıl Uzun süredir beklenen karanlık modu iOS 10 ile birlikte gelebilir 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 için ilk hedef 5 milyon satış 3 yıl LG X Mach duyuruldu: Her yönüyle hızlı 3 yıl Apple, iPhone 7'de çift kamera teknolojisinden vazgeçti iddiası 3 yıl Ninja Turtles: Legends ile efsaneyi yaşayın 3 yıl Monster Notebook, E3 2016 fuarında 3 yıl Çin casus gemisi ABD ve müteffiklerini gözetliyor 3 yıl BMW'den büyük geri çağırma 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN TenneT rüzgar enerjisi için yapay ada inşa edecek Sonraki Huawei Honor 5X, 8 milyon satış barajını geçti 3 yıl Microsoft'un Windows 10 temiz kurulum aracı artık indirilebilir durumda 3 yıl AMD Radeon RX 480M ile ilgili ilk bilgiler geldi 3 yıl Pinterest, Fleksy klavyesinin arkasındaki ekibi satın aldı 3 yıl Ünlü yönetmen Michael Bay şimdi de sanal gerçekliğe el atıyor 3 yıl Sony Playstation E3 2016 hakkında her şey 3 yıl Metal kasalı Meizu M3S duyuruldu 3 yıl Karşınızda Zotac GeForce GTX 1080 AMP Extreme: Kaslı ve hızlı 3 yıl Asus'dan metal gövdeli bütçe dostu model: Zenfone Pegasus 3 3 yıl Apple enerji satmak için ruhsat başvurusu yaptı 3 yıl Çelikten 10 kat güçlü, alüminyumdan 5 kat hafif: Vibranyum 3 yıl Alibaba'nın patronu: Sahte ürünler gerçeklerinden daha iyi ve daha ucuz 3 yıl Apple 2016 Tasarım Ödülleri sahiplerini buldu 3 yıl Android işletim sistemindeki bir açık, aşırı batarya tüketimine sebep oluyor 3 yıl Falcon 9 iniş yapabilecek mi? SpaceX birazdan en zor görevlerinden birine çıkıyor (İniş başarısız) 3 yıl AMD Radeon RX 470 ve 460 ayrıntıları netleşiyor 3 yıl 96 çekirdekli sunucu ile Cinebench 15 rekoru 3 yıl Alienware, ilk OLED ekranlı oyuncu dizüstü modelini satışa sunuyor 3 yıl Panasonic’den dayanıklılık odaklı Toughpad FZ-A2 tablet 3 yıl Samsung, LCD üretiminden vazgeçiyor yeni hedef esnek OLED ekranlar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim