Güneş'e teleskopla bakarsanız ne olur? İşte cevabı (VİDEO)

Güneş'e çıplak gözle doğrudan bakmamanız gerektiği hakkında muhtemelen daha önce çokça uyarı almışsınızdır; ancak işi biraz daha ileriye götürür ve Güneş'e bir teleskopla bakmak isterseniz neler olur? Astronom Mark Thompson bu ilginç sorunun cevabını bir domuz gözü kullanarak veriyor.



9 Mayıs Pazartesi günü her 100 yılda sadece 13 kez meydana gelen bir olay gerçekleşecek ve Merkür Güneş ile Dünya'nın arasına geçerek hem büyük astronomi toplulukları hem de amatör gök bilimciler için ortaya çok güzel görüntüler çıkaracak. Olayın nadir gerçekleşen bir durum olması nedeniyle teleskoplarının başına geçen insan sayısında da müthiş bir artış gözlemlenecek.



BBC'nin sunucularından Mark Thompson da işte bu Merkür geçişi nedeniyle insanları bilgilendirmek amaçlı çok enteresan bir işe girişmiş. Güneş'e doğrulttuğu amatör teleskobunun ucuna gerçek bir domuz gözü koyan Thompson, Güneş'in yaydığı ultraviyole ışınların insan gözüne neler yapabileceğini çok güzel bir şekilde göstermiş.



Başlarda bir şey olmuyormuş gibi gözükse de yaklaşık 20 saniye sonrasında Thompson'ın kullandığı domuz gözünden çıkan dumanları görebiliyoruz. Güneş ışınlarının çok kısa bir süre içerisinde gözü ne hallere getirebileceğini gösteren Thompson daha sonra biraz tiksindirici bir iş yapıyor ve ışınların retinaya zarar verip vermediğini incelemek için gözü paramparça etmeye başlıyor. Thompson bu mide bulandırıcı işlemlerin ardından, ultraviyole ışınların görme sinirlerinin yakınlarındaki dokulara da büyük zararlar verdiğini görüyor.



Astronom Mark Thompson'ın bu güzel deneyine göz atmak için sizler de aşağıdaki YouTube videosuna göz atabilirsiniz.

http://www.popularmechanics.com/space/telescopes/a20765/what-happens-if-you-look-at-the-sun-through-a-telescope/