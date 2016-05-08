Güneş'e teleskopla bakarsanız ne olur? İşte cevabı (VİDEO)

Güneş'e çıplak gözle doğrudan bakmamanız gerektiği hakkında muhtemelen daha önce çokça uyarı almışsınızdır; ancak işi biraz daha ileriye götürür ve Güneş'e bir teleskopla bakmak isterseniz neler olur? Astronom Mark Thompson bu ilginç sorunun cevabını bir domuz gözü kullanarak veriyor.
9 Mayıs Pazartesi günü her 100 yılda sadece 13 kez meydana gelen bir olay gerçekleşecek ve Merkür Güneş ile Dünya'nın arasına geçerek hem büyük astronomi toplulukları hem de amatör gök bilimciler için ortaya çok güzel görüntüler çıkaracak. Olayın nadir gerçekleşen bir durum olması nedeniyle teleskoplarının başına geçen insan sayısında da müthiş bir artış gözlemlenecek.
BBC'nin sunucularından Mark Thompson da işte bu Merkür geçişi nedeniyle insanları bilgilendirmek amaçlı çok enteresan bir işe girişmiş. Güneş'e doğrulttuğu amatör teleskobunun ucuna gerçek bir domuz gözü koyan Thompson, Güneş'in yaydığı ultraviyole ışınların insan gözüne neler yapabileceğini çok güzel bir şekilde göstermiş.
Başlarda bir şey olmuyormuş gibi gözükse de yaklaşık 20 saniye sonrasında Thompson'ın kullandığı domuz gözünden çıkan dumanları görebiliyoruz. Güneş ışınlarının çok kısa bir süre içerisinde gözü ne hallere getirebileceğini gösteren Thompson daha sonra biraz tiksindirici bir iş yapıyor ve ışınların retinaya zarar verip vermediğini incelemek için gözü paramparça etmeye başlıyor. Thompson bu mide bulandırıcı işlemlerin ardından, ultraviyole ışınların görme sinirlerinin yakınlarındaki dokulara da büyük zararlar verdiğini görüyor.
Astronom Mark Thompson'ın bu güzel deneyine göz atmak için sizler de aşağıdaki YouTube videosuna göz atabilirsiniz.
9 Mayıs Pazartesi günü her 100 yılda sadece 13 kez meydana gelen bir olay gerçekleşecek ve Merkür Güneş ile Dünya'nın arasına geçerek hem büyük astronomi toplulukları hem de amatör gök bilimciler için ortaya çok güzel görüntüler çıkaracak. Olayın nadir gerçekleşen bir durum olması nedeniyle teleskoplarının başına geçen insan sayısında da müthiş bir artış gözlemlenecek.
BBC'nin sunucularından Mark Thompson da işte bu Merkür geçişi nedeniyle insanları bilgilendirmek amaçlı çok enteresan bir işe girişmiş. Güneş'e doğrulttuğu amatör teleskobunun ucuna gerçek bir domuz gözü koyan Thompson, Güneş'in yaydığı ultraviyole ışınların insan gözüne neler yapabileceğini çok güzel bir şekilde göstermiş.
Başlarda bir şey olmuyormuş gibi gözükse de yaklaşık 20 saniye sonrasında Thompson'ın kullandığı domuz gözünden çıkan dumanları görebiliyoruz. Güneş ışınlarının çok kısa bir süre içerisinde gözü ne hallere getirebileceğini gösteren Thompson daha sonra biraz tiksindirici bir iş yapıyor ve ışınların retinaya zarar verip vermediğini incelemek için gözü paramparça etmeye başlıyor. Thompson bu mide bulandırıcı işlemlerin ardından, ultraviyole ışınların görme sinirlerinin yakınlarındaki dokulara da büyük zararlar verdiğini görüyor.
Astronom Mark Thompson'ın bu güzel deneyine göz atmak için sizler de aşağıdaki YouTube videosuna göz atabilirsiniz.
http://www.popularmechanics.com/space/telescopes/a20765/what-happens-if-you-look-at-the-sun-through-a-telescope/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aaa evet hep de yanlış yazmışım. düzelteyim hemen teşekkürler :)
Kendisinden okuyucuları uyaracak hassasiyeti gösterdiği için tebrik eder, diğer videolarında mide bulantısına sebep olabilecek görüntüleri sansürlemesini temenni ederiz.
Not: Özüne dön dh, yada bu arkadaşa ehil olduğu işler verebilirsiniz.
Bilen birisi Telefonun kamerasini kullanarak bir uygulama yapabilir (oluyorsa tabi)uygulama uzerinden merkuru izleme olayina cozum bulunabilir tabi donanima zarar vermeden.
Bizler sürekli olarak Güneş'i, yıldızları vb. gök cisimlerini inceliyoruz.
HEM DE TELESKOPLARLA!
Başlıkta atlanılan detay ise, özellikle Güneş gözlemlerinde filtre kullanmadan yapılan gözlemlerin göze vereceği zarar. Ancak bunu çok basit bir GÜNEŞ FİLTRESİ ile halledebilirsiniz...
Haberde verdiğiniz gibi olsaydı şayet, astronomların büyük bir kısmının gözleri böyle olurdu. Popülarite her zaman prim yapsa da çoğu zaman gerçekleri yansıtmıyor.
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