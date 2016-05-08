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Güneş'e teleskopla bakarsanız ne olur? İşte cevabı (VİDEO)

9 Mayıs Pazartesi günü her 100 yılda sadece 13 kez gerçekleşen bir Merkür geçişi gözlemlenecek. Astronom Mark Thompson bu olayı gözlemlemek isteyen amatör astronomlar için bazı uyarılarda bulunuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
15,7b
1
17
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Güneş'e çıplak gözle doğrudan bakmamanız gerektiği hakkında muhtemelen daha önce çokça uyarı almışsınızdır; ancak işi biraz daha ileriye götürür ve Güneş'e bir teleskopla bakmak isterseniz neler olur? Astronom Mark Thompson bu ilginç sorunun cevabını bir domuz gözü kullanarak veriyor.

9 Mayıs Pazartesi günü her 100 yılda sadece 13 kez meydana gelen bir olay gerçekleşecek ve Merkür Güneş ile Dünya'nın arasına geçerek hem büyük astronomi toplulukları hem de amatör gök bilimciler için ortaya çok güzel görüntüler çıkaracak. Olayın nadir gerçekleşen bir durum olması nedeniyle teleskoplarının başına geçen insan sayısında da müthiş bir artış gözlemlenecek.

BBC'nin sunucularından Mark Thompson da işte bu Merkür geçişi nedeniyle insanları bilgilendirmek amaçlı çok enteresan bir işe girişmiş. Güneş'e doğrulttuğu amatör teleskobunun ucuna gerçek bir domuz gözü koyan Thompson, Güneş'in yaydığı ultraviyole ışınların insan gözüne neler yapabileceğini çok güzel bir şekilde göstermiş.

Başlarda bir şey olmuyormuş gibi gözükse de yaklaşık 20 saniye sonrasında Thompson'ın kullandığı domuz gözünden çıkan dumanları görebiliyoruz. Güneş ışınlarının çok kısa bir süre içerisinde gözü ne hallere getirebileceğini gösteren Thompson daha sonra biraz tiksindirici bir iş yapıyor ve ışınların retinaya zarar verip vermediğini incelemek için gözü paramparça etmeye başlıyor. Thompson bu mide bulandırıcı işlemlerin ardından, ultraviyole ışınların görme sinirlerinin yakınlarındaki dokulara da büyük zararlar verdiğini görüyor.

Astronom Mark Thompson'ın bu güzel deneyine göz atmak için sizler de aşağıdaki YouTube videosuna göz atabilirsiniz.

http://www.popularmechanics.com/space/telescopes/a20765/what-happens-if-you-look-at-the-sun-through-a-telescope/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl
Teleskopla direkt güneşe bakmak, büyüteçi güneşe tutup ateş yakmakla aynı şey.
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EzioAditore 3 yıl en beğenilen
hiç midem bulanmadı aksine çok güzel bir videoydu, ne olduğu hakkında meraklılarına çok güzel bi cevap :)
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pckopatx 3 yıl
Güzel bir haber olmuş. Fakat bilimde mide bulandırıcı,tiksindirici,ayıp gibi tabirler yoktur. Dikkat edilmesi gerekiyor haberi yazarken.
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1 Avatar
LKLC 3 yıl
doctor_bey

Güzel, faydalı bir video olmuş, ellerine sağlık. Bu arada Mike Thompson değil Mark Thompson olacak haberde yanlış yazılmış video başlığına göre :)


Aaa evet hep de yanlış yazmışım. düzelteyim hemen teşekkürler :)
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arel.gr 3 yıl
domuzun gözüde kalbi gibi insana doku yönlü uyumu varmı, mesela kornea ?
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Nf 3 yıl
Hasan haklı bence; anakart, işlemci filan incelerim diye girdiği editörlük işinden gözlerden, irin filan çıkıyor.
Kendisinden okuyucuları uyaracak hassasiyeti gösterdiği için tebrik eder, diğer videolarında mide bulantısına sebep olabilecek görüntüleri sansürlemesini temenni ederiz.
Not: Özüne dön dh, yada bu arkadaşa ehil olduğu işler verebilirsiniz.
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brshr 3 yıl
Teleskop ile güneşe doğrudan filtresiz olarak bakmak mümkün olmadığı için endişelenmenize gerek yok. yüksek yoğunluklu ışıkta gözler doğal olarak kendini korumaya alacaktır. Bakamazsınız zaten.
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YveJhin 3 yıl
Alin benden bir tavsiye.
Bilen birisi Telefonun kamerasini kullanarak bir uygulama yapabilir (oluyorsa tabi)uygulama uzerinden merkuru izleme olayina cozum bulunabilir tabi donanima zarar vermeden.
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Cpt.TheONE 3 yıl
Bir astronom olarak haber başlığını tasvip etmiyorum.
Bizler sürekli olarak Güneş'i, yıldızları vb. gök cisimlerini inceliyoruz.
HEM DE TELESKOPLARLA!
Başlıkta atlanılan detay ise, özellikle Güneş gözlemlerinde filtre kullanmadan yapılan gözlemlerin göze vereceği zarar. Ancak bunu çok basit bir GÜNEŞ FİLTRESİ ile halledebilirsiniz...
Haberde verdiğiniz gibi olsaydı şayet, astronomların büyük bir kısmının gözleri böyle olurdu. Popülarite her zaman prim yapsa da çoğu zaman gerçekleri yansıtmıyor.
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shadowtr 3 yıl Cpt.TheONE
Bu sitedeki haberlerin çoğu böyle... Gerçeklik değil populizm iş yapıyor.
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tuilde 3 yıl
editör hiç ogrish'i ziyaret etmemiş herhalde
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kadirirdem 3 yıl
Bence güzel bir video olmis
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Şeker Hapı 3 yıl
Kimse bir saniye bile bakamaz refleks olarak göz kapakları kapanır neyse tamam inceleme de güzel ve bilgilendirici tabii ama onu bir kenara bırakalım şimdi iğrenç olan kısım neresi ona gelelim yazının o bölümüne neden bilmiyorum ama daha videoyu izlemeden önce dahi tebessüm etmedim değil açıkçası orası gerçekten de saçma olmamış mı iğrenç yerine bazı okuyucuları rahatsız edebilecek görüntüler içeriyor falan yazın bari :)
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kenan_0 3 yıl
Zaten bakamazsın ki, çıplak gözlede 1saniyeden fazla dayanamazsın.
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pckopatx 3 yıl
Güzel bir haber olmuş. Fakat bilimde mide bulandırıcı,tiksindirici,ayıp gibi tabirler yoktur. Dikkat edilmesi gerekiyor haberi yazarken.
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