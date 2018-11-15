Güneşle çalışan insansız otonom hava aracı: Odysseus

Beoing alt firmalarından biri olan ve insansız hava araçları üzerine çalışmalar yürüten Aurora Flight Sciences tarafından geliştirilen insansız ve otonom hava aracı tamamen güneş enerjisiyle çalışacak. Odysseus olarak adlandırılan ve yüksek irtifada görev yapacak olan aracın 2019 yılı bahar aylarında göreve başlaması bekleniyor.



Hava olayları, fırtınalar ve çevresel değişimleri gözetleme görevlerini üstlenecek olan Odysseus, drone ve uydunun avantajlarını üzerinde barındırıyor. Yüksek irtifada gerçekleştireceği görevlerde büyük coğrafi alanı bir kere de gözlemleyebilirken aynı zamanda yer yüzündeki merkezle de iletişimini sürdürebiliyor.



Sıfır emisyon değerlerine sahip araç aylarca yer yüzüne inmeden görevini sürdürebiliyor. Üzerindeki güneş panelleri sayesinde ürettiği enerjiyle gündüz uçarken, gece kullanmak üzere de pillerini dolduruyor. Hafif olması için karbon fiberden inşa edilen araç, güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için UV dayanımlı bir malzeme ile kaplanmış.

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Odysseus, sahip olduğu donanım özellikleri sayesinde yalnızca hava ve çevre olaylarını izlemekle sınırlı kalmayıp aynı zamanda haberleşme, iletişim ve istihbari faaliyetlerde de kullanılabilecek. Araç, havadaki uçuşu sırasında yeniden programlanabilme özelliğine de sahip.



Geçmişteki başarılı operasyonlarıyla ön plana çıkan Aurora firması detaylar hakkında çok fazla bilgi vermekten kaçınıyor. Firma bu yılın başlarında ABD Deniz Kuvvetlerinin kullanımına sunulmak üzere insansız helikopter sevkiyatı yapmıştı. Ayrıca başka bir insansız araçla da 225 kg faydalı yük taşıyabilmişti.

https://www.engadget.com/2018/11/14/aurora-flight-sciences-odysseus-solar-powered-aircraft/