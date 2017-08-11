Güney Kore, robot vergisinde ilk adımı attı

Robotların ilerleyen yıllarda iş yükünün büyük bir kısmını omuzlaması artık beklenen bir gerçek halini almış durumda. Tabi robotlar, insanların işini elinden aldığında bundan zararlı çıkan sadece çalışanlar olmayacak aynı zamanda devletler de çalışan üzerinden aldığı vergilerden mahrum kalacak. Bu konuyla ilgili kendi önerisini sunan Bill Gates, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı konuşmasında şu anda fabrikada çalışan insanlardan gelir vergisi, sosyal güvenlik vergisi gibi vergilerin alındığını ve aynı işi yapan robotlar fabrikaya geldiği zaman onlardan da vergi alınması gerektiğini dile getirmişti. Bu fikre paralel ilk gerçekçi adım Güney Kore'den geldi.

Geçtiğimiz aylarda göreve gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in ekibi tarafından oluşturulan yeni vergi yasası revizyonu yürürlüğe girerse Güney Kore, Bill Gates'in fikrini kısmen de olsa hayata geçiren ilk ülke olacak. Mevcut yasalara göre Güney Kore hükümeti, otomasyona geçişi teşvik etmek adına robotlardan faydalanan şirketlere yüzde 3 ile 7 arasında kurumlar vergisinde indirim tanıyor. 2019 yılının sonunda sona erecek olan bu düzenlemenin yerine şimdi ise vergi indiriminin yüzde 2'ye çekilmesi isteniyor.

Vergi Yükü Artacak

Yeni düzenleme ile şirketler, robot çalıştırdıkları için doğrudan bir ödeme yapmayacak ancak vergi indiriminden daha az faydalanacakları için ödeyeceklerini vergi miktarı artacak. Bu dolaylı yol ile hükümet, kitlesel işsizlik ve gelir düşüşünü önlemek için vergi revizyonuna giden ilk ülke olacak. Tabi robotlardan vergi alınması son zamanlarda sık sık dile getirilse de bu fikre karşı çıkanların sayısı da oldukça yüksek.

Geçtiğimiz yıl robotlarla ilgili yasal düzenleme yapılırken vergi konusunu da tartışan Avrupa Birliği, robot vergisinin getirilmesine karşı çıkan bir kararı onaylayarak bu konudaki tavrını ortaya koymuştu. Öte yandan Uluslararası Robotik Federasyonu gibi kuruluşlar da robot vergilerinin; robot sektöründeki adil rekabeti ve teknolojik yenilikleri baltalayacağını ileri sürerek bu fikre kesinlikle karşı olduklarını ifade etmişti. ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Lawrence Summers da robotlara yönelik bir verginin, robot üretimini engelleyeceğini düşünüyor.

Tartışmalar Sürüyor

Bu tartışmaların yanı sıra robotlara yönelik bir vergi düzenlemesi yapıldığında bu vergilerin nasıl uygulanacağı ve neyin robot olarak değerlendirileceği de henüz belli değil. İlerleyen yıllarda iş dünyasında daha sık karşılaşacağımız robotlarla ilgili yasal düzenlemeler şimdiden oluşturulmaya çalışılıyor ancak görünen o ki tartışmaların sonlanması ve robotlara yönelik politikaların şekillenmesi biraz daha uzun sürecek.

http://www.telegraph.co.uk/technology/2017/08/09/south-korea-introduces-worlds-first-robot-tax/