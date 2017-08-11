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Güney Kore, robot vergisinde ilk adımı attı

Güney Kore hükümeti, robotların kullanımının artmasıyla birlikte işçilerden vergi alamadığı için vergi yasalarında robotlara özel düzenlemeler yapmayı planlıyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Robotların ilerleyen yıllarda iş yükünün büyük bir kısmını omuzlaması artık beklenen bir gerçek halini almış durumda. Tabi robotlar, insanların işini elinden aldığında bundan zararlı çıkan sadece çalışanlar olmayacak aynı zamanda devletler de çalışan üzerinden aldığı vergilerden mahrum kalacak. Bu konuyla ilgili kendi önerisini sunan Bill Gates, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı konuşmasında şu anda fabrikada çalışan insanlardan gelir vergisi, sosyal güvenlik vergisi gibi vergilerin alındığını ve aynı işi yapan robotlar fabrikaya geldiği zaman onlardan da vergi alınması gerektiğini dile getirmişti. Bu fikre paralel ilk gerçekçi adım Güney Kore'den geldi. 
 
Geçtiğimiz aylarda göreve gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in ekibi tarafından oluşturulan yeni vergi yasası revizyonu yürürlüğe girerse Güney Kore, Bill Gates'in fikrini kısmen de olsa hayata geçiren ilk ülke olacak. Mevcut yasalara göre Güney Kore hükümeti, otomasyona geçişi teşvik etmek adına robotlardan faydalanan şirketlere yüzde 3 ile 7 arasında kurumlar vergisinde indirim tanıyor. 2019 yılının sonunda sona erecek olan bu düzenlemenin yerine şimdi ise vergi indiriminin yüzde 2'ye çekilmesi isteniyor. 

Vergi Yükü Artacak

Yeni düzenleme ile şirketler, robot çalıştırdıkları için doğrudan bir ödeme yapmayacak ancak vergi indiriminden daha az faydalanacakları için ödeyeceklerini vergi miktarı artacak. Bu dolaylı yol ile hükümet, kitlesel işsizlik ve gelir düşüşünü önlemek için vergi revizyonuna giden ilk ülke olacak. Tabi robotlardan vergi alınması son zamanlarda sık sık dile getirilse de bu fikre karşı çıkanların sayısı da oldukça yüksek.
Geçtiğimiz yıl robotlarla ilgili yasal düzenleme yapılırken vergi konusunu da tartışan Avrupa Birliği, robot vergisinin getirilmesine karşı çıkan bir kararı onaylayarak bu konudaki tavrını ortaya koymuştu. Öte yandan Uluslararası Robotik Federasyonu gibi kuruluşlar da robot vergilerinin; robot sektöründeki adil rekabeti ve teknolojik yenilikleri baltalayacağını ileri sürerek bu fikre kesinlikle karşı olduklarını ifade etmişti. ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Lawrence Summers da robotlara yönelik bir verginin, robot üretimini engelleyeceğini düşünüyor. 

Tartışmalar Sürüyor

Bu tartışmaların yanı sıra robotlara yönelik bir vergi düzenlemesi yapıldığında bu vergilerin nasıl uygulanacağı ve neyin robot olarak değerlendirileceği de henüz belli değil. İlerleyen yıllarda iş dünyasında daha sık karşılaşacağımız robotlarla ilgili yasal düzenlemeler şimdiden oluşturulmaya çalışılıyor ancak görünen o ki tartışmaların sonlanması ve robotlara yönelik politikaların şekillenmesi biraz daha uzun sürecek.

http://www.telegraph.co.uk/technology/2017/08/09/south-korea-introduces-worlds-first-robot-tax/ Yorum Yaz
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Spider_hip 1 yıl en beğenilen
Fotoğraftaki fabrika gerçekse, skynet büyüyor beyler :D
Bizde robotta internete bağlanıyor diye bir kere baştan trt vergisi alırlar :D
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BlindGuardianNN 1 yıl
Robotların ilerleyen yıllarda iş yükünün büyük bir kısmını omuzlaması artık beklenen bir gerçek halini almış durumda. Tabi robotlar, insanların işini elinden aldığında bundan zararlı çıkan sadece çalışanlar olmayacak aynı zamanda devletler de çalışan üzerinden aldığı vergilerden mahrum kalacak. Bu konuyla ilgili kendi önerisini sunan Bill Gates, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı konuşmasında şu anda fabrikada çalışan insanlardan gelir vergisi, sosyal güvenlik vergisi gibi vergilerin alındığını ve aynı işi yapan robotlar fabrikaya geldiği zaman onlardan da vergi alınması gerektiğini dile getirmişti. Bu fikre paralel ilk gerçekçi adım Güney Kore'den geldi.
doğduğumuz nesil biraz geri keşke 2100 yılında doğsaydık :S
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kadirirdem 1 yıl
Eyy Güney Kore,sen kimsin de vergi artırıyorsun ? Bizi geçemezsin izin vermeyiz...!
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KumKekliği 1 yıl
Maaş alan kimse kalmayınca kime satılacak o ürünler?
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SilentHunterHD 1 yıl
eğer konu başlığındaki ülke türkiye olsaydı bakın net konuşuyorum burada kıyamet kopardı.
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Bizde hayatta kalma vergisi bile var.Nefes aldığın müddetçe ödüyorsun.
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Umutcan 1 yıl
Bunu yakında birçok devlet istihdamı yüksek tutmak için uygular diye tahmin ediyorum zaten.
Şu an için yapay zeka insan zekasına göre güvenilmez, robotlar ise halen kısıtlı. Ben asıl 500-1000 yıl sonrasını vs. merak ediyorum.
İnsan zekasına ve kas gücüne ihtiyaç kalmayınca dünyanın ekonomik düzeni nasıl işleyecek acaba. Sadece robotlar çalışacak, devletler insanlara
geçinmesi için para mı verecek acaba? Yoksa robot kullanımı kısıtlanıp insanların çalışması mı teşvik edilecek?
Bizim şu anki tek düşüncemiz robotların kısıtlı olduğu, duygu ve düşünce alanlarında insanlarla yarışamadığı ve zihinsel aktiviteler için halen insana ihtiyaç duyulduğu.
Ama bir 500-1000 yıl sonra bunları da insanlardan iyi yapmaya başlarlarsa ne olacak, orası meçhul.
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DigitalWorld 1 yıl Umutcan
Umutcan

Bunu yakında birçok devlet istihdamı yüksek tutmak için uygular diye tahmin ediyorum zaten.
Şu an için yapay zeka insan zekasına göre güvenilmez, robotlar ise halen kısıtlı. Ben asıl 500-1000 yıl sonrasını vs. merak ediyorum.
İnsan zekasına ve kas gücüne ihtiyaç kalmayınca dünyanın ekonomik düzeni nasıl işleyecek acaba. Sadece robotlar çalışacak, devletler insanlara
geçinmesi için para mı verecek acaba? Yoksa robot kullanımı kısıtlanıp insanların çalışması mı teşvik edilecek?
Bizim şu anki tek düşüncemiz robotların kısıtlı olduğu, duygu ve düşünce alanlarında insanlarla yarışamadığı ve zihinsel aktiviteler için halen insana ihtiyaç duyulduğu.
Ama bir 500-1000 yıl sonra bunları da insanlardan iyi yapmaya başlarlarsa ne olacak, orası meçhul.

Pek çok senaryo var bu konuda. Pek çok farklı yaklaşım var.

Kimine göre Terminatör benzeri bir olay olacak. Yapay zeka o kadar gelişecek ki insanlığın gereksiz olduğu kanısına varacak. Hakları da var yani, Matrix de dediği gibi "insanlar bir virüs gibi" :D

Kimine göre robot teknolojisi çok ilerleyecek ve insanların çalışmasına gerek kalmayacak. Herkes refah içinde yaşayacak. Ancak bu tembellik çağını da bereberinde getirecek. İnsanlar azmini kaybedecek ve kendi türlerinin sonunu oturarak getirecek. Bunun bir alternatif gelişim ihtimali daha var.

O da; teknoloji çok gelişecek, insanlar refah içinde olacak. Ancak yaşamak için çırpınmalarına artık gerek olmadığı için farklı konulara eğilebilecekler. Genetik bilim, insan gelişimi, robotik parçalar ile desteklenen insan vücudu, nano robotlar gibi gelişim ile insan ömrü çok çok uzun olacak. Artık yıldızlara seyahet etmeye başlayacaklar.


Aslında 500 yıldan önce olabilecek farklı teknolojiler de var. Ben en çok onların nasıl insanlığı nasıl etkileyeceğini merak ediyorum. Tam Dalış diyebiliriz sanırım bilim kurgu dünyasındaki adına. Kısaca Matrix ya da Sword Art Online misali insan zihninin sanal bir ortama geçmesi diyebiliriz.

Düşünsene sanal bir dünyaya giriyorsun. Bilinçli rüya görmekten bile öte bir deneyim. Kendi arzuların ile biçimlendirebildiğin bir dünya, ayrıca bu dünya ortak bir dünyaya bağlı. Diğer bilinçler de kendi dünyalarından bu ortak alana gelebiliyor. Pek çok ortak dünya var. Bu dünyaların kuralları sabit tabi. Ama kendi dünyanda isen; .... hmmmm sanırım matirx den alıntı yapacağım "Burayı ben inşaa ettim, burada tanrı benim"

Şu anda normal bilgisayar oyunlarında bile kendini kaptırıp açlıktan susuzluktan ya da yorgunluktan ölen insanlar var.

Sizce böyle bir teknoloji nasıl bir felaket ya da kutsama getirebilir. Savaşları çözeceğine eminim. Ne de olsa savaşların %100 e yakını bir kadın yüzünden, bir erkek tarafından çıkarılmış. :D Sonuçta kendi dünyanda arzuladığın kadına sahip olabilirsin. Bunların olacağını düşünenler hala nasıl cennet ve cehenneme "saçma" diyor o da aytrı bir konu. :D
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Escapetolife 1 yıl
Bizim ülkemizde robota öyle bir vergi koyarlarki normal işçi çalıştırmak daha ucuza gelir, işin rengi şimdiden belli oldu.
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St Batuhan 1 yıl
Gelir vergisi zaten normal çalışandan alınırken en gereksiz olay, bir de bunu robota yıkmak?! Şirket ve kurumlardan gelir vergisi almalı kişiler ya da belli bir paranın üzerinde geliri olanlardan alınmalı ama alt kademede olmaması gerekiyor. Ayrıca robot kısmında da ayrı bir olay. Evet istihdam konusunda sıkıntı oluşturması bir dert ama robot diye koyduğumuz sınıf nedir peki? Yani kahve makinesi de ona bakılırsa kahve yapacak kişinin yerini almıyor mu?! Drone a gel al şu kahveyi Atıfet hanıma götür dese mesela?! Drone da kahve makinesinin sisteminde duran bardağı alıp götürse ve belirli noktaya bıraksa?! Burada kahve yapım ve dağıtımla ilgilenen ve normalde çaycı dediğimiz kişinin işini elinden alan varlıklar var. O zaman 2 kişilik bir vergi paydası mı olmalı?
Bence devletlerin gelir vergisi ve diğer bazı vergilerde düzenleme yapması gerekiyor zaten. Ülkemizde de tüm gelirini adeta vergilere dayayıp bir de özel kuruluşlara söz verip de tutamayınca ödeme yapmaktan vazgeçilse hayat daha güzel olacak. Neyse efenim 3 çocuk şart olayından da kurtulursak zaten işsizlik gibi bir olay da olmaz ve insanlar nitelikli eğitim ile hayatlarını da geçindirecek aynı zamanda zevk alacakları işler yapar ve robotların otonom üretim yapısıyla üretim maliyetleri düşeceği için hayat zaten ucuzlar... Ayrıca sistem düzgün işliyorsa ürünlerin arıza oranı düşük olacağından alınan ürün rahat bir şekilde uzun süre kullanılabilir.
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sniper23 1 yıl St Batuhan
St Batuhan

Gelir vergisi zaten normal çalışandan alınırken en gereksiz olay, bir de bunu robota yıkmak?! Şirket ve kurumlardan gelir vergisi almalı kişiler ya da belli bir paranın üzerinde geliri olanlardan alınmalı ama alt kademede olmaması gerekiyor. Ayrıca robot kısmında da ayrı bir olay. Evet istihdam konusunda sıkıntı oluşturması bir dert ama robot diye koyduğumuz sınıf nedir peki? Yani kahve makinesi de ona bakılırsa kahve yapacak kişinin yerini almıyor mu?! Drone a gel al şu kahveyi Atıfet hanıma götür dese mesela?! Drone da kahve makinesinin sisteminde duran bardağı alıp götürse ve belirli noktaya bıraksa?! Burada kahve yapım ve dağıtımla ilgilenen ve normalde çaycı dediğimiz kişinin işini elinden alan varlıklar var. O zaman 2 kişilik bir vergi paydası mı olmalı?

Bence devletlerin gelir vergisi ve diğer bazı vergilerde düzenleme yapması gerekiyor zaten. Ülkemizde de tüm gelirini adeta vergilere dayayıp bir de özel kuruluşlara söz verip de tutamayınca ödeme yapmaktan vazgeçilse hayat daha güzel olacak. Neyse efenim 3 çocuk şart olayından da kurtulursak zaten işsizlik gibi bir olay da olmaz ve insanlar nitelikli eğitim ile hayatlarını da geçindirecek aynı zamanda zevk alacakları işler yapar ve robotların otonom üretim yapısıyla üretim maliyetleri düşeceği için hayat zaten ucuzlar... Ayrıca sistem düzgün işliyorsa ürünlerin arıza oranı düşük olacağından alınan ürün rahat bir şekilde uzun süre kullanılabilir.

Gelir vergisi Türkiye'de nasıl çalışıyor bilmiyorum ama AB ülkelerinde genelde yıllık geliri belli oranın altında olandan vergi alınmıyor.
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Spider_hip 1 yıl en beğenilen
Fotoğraftaki fabrika gerçekse, skynet büyüyor beyler :D
Bizde robotta internete bağlanıyor diye bir kere baştan trt vergisi alırlar :D
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MustafaC53 1 yıl
Bizi geçemessizin bu konuda...
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