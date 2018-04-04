Güney Kore'nin kripto paradan alacağı vergi netleşiyor

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Kripto paraların vergilendirilmesi meselesi dünyanın dört bir yanında hükümetler nezdinde gündemde olsa da henüz bu konuda resmi adım atan ülkelerin sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Bir yıla yakın bir süredir bu konuyu ele alan Güney Kore de henüz çözüm üretemeyen ülkelerden biri. Bununla birlikte Güney Kore Strateji ve Maliye Bakanlığı(MSF) tarafından yapılan açıklamaya göre birkaç ay içinde kripto paraların vergilendirilmesine ilişkin yasal düzenleme tamamlanmış olacak.





Gelecek yıldan itibaren uygulanacak

Konuyla ilgili açıklama yapan bakanlık sözcüsü, düzenlemelerin tamamlanması için henüz herhangi bir zaman dilimi oluşturmadıklarını açıklarken yine de 2018'in ilk yarısında düzenlemenin tamamlanacağını duyurdu. Yani haziran ayının sonuna kadar ülkedeki kripto paralardan alınan vergiler ve oranları belli olacak. Öte yandan sözcünün ifadelerine göre vergilendirme işlemleri yasal düzenlemenin oluşturulmasıyla birlikte hemen başlamayacak, önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya konacak.





19-20 Mart tarihlerinde gerçekleşen G20 toplantılarının ardından gelen bu açıklama kısa bir süre içinde Güney Kore'nin de kripto paraların vergilendirilmesi için yasal zemin oluşturan ülkelerden biri olacağını gösteriyor. Ülkedeki yetkililer düzenleme için halihazırda kripto paralardan alınan vergileri, kısmen de olsa, belirlemiş olan ABD, Japonya, Almanya ve İngiltere'deki düzenlemeleri inceliyor. Ocak ayında ortaya çıkan haberler ise ülkedeki mevcut vergilendirme politikasının kripto paralara da uygulanabileceğini ve kripto para borsalarından yüzde 22 kurumlar vergisi ve yüzde 2,2 gelir vergisi tahsil edileceğini işaret ediyordu.

https://cointelegraph.com/news/south-korean-regulators-to-release-crypto-tax-framework-by-june