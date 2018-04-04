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Güney Kore'nin kripto paradan alacağı vergi netleşiyor

Bir süredir kripto paralardan alınacak verginin tartışıldığı Güney Kore'de yetkili makamlar haziran ayı sonuna kadar ülkedeki kripto para işlemlerinden alınacak vergileri yasal olarak belirleyecek.
1 yıl
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Güney Kore'nin kripto paradan alacağı vergi netleşiyor
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Kripto paraların vergilendirilmesi meselesi dünyanın dört bir yanında hükümetler nezdinde gündemde olsa da henüz bu konuda resmi adım atan ülkelerin sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Bir yıla yakın bir süredir bu konuyu ele alan Güney Kore de henüz çözüm üretemeyen ülkelerden biri. Bununla birlikte Güney Kore Strateji ve Maliye Bakanlığı(MSF) tarafından yapılan açıklamaya göre birkaç ay içinde kripto paraların vergilendirilmesine ilişkin yasal düzenleme tamamlanmış olacak.


Gelecek yıldan itibaren uygulanacak 

Konuyla ilgili açıklama yapan bakanlık sözcüsü, düzenlemelerin tamamlanması için henüz herhangi bir zaman dilimi oluşturmadıklarını açıklarken yine de 2018'in ilk yarısında düzenlemenin tamamlanacağını duyurdu. Yani haziran ayının sonuna kadar ülkedeki kripto paralardan alınan vergiler ve oranları belli olacak. Öte yandan sözcünün ifadelerine göre vergilendirme işlemleri yasal düzenlemenin oluşturulmasıyla birlikte hemen başlamayacak, önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya konacak.


19-20 Mart tarihlerinde gerçekleşen G20 toplantılarının ardından gelen bu açıklama kısa bir süre içinde Güney Kore'nin de kripto paraların vergilendirilmesi için yasal zemin oluşturan ülkelerden biri olacağını gösteriyor. Ülkedeki yetkililer düzenleme için halihazırda kripto paralardan alınan vergileri, kısmen de olsa, belirlemiş olan  ABD, Japonya, Almanya ve İngiltere'deki düzenlemeleri inceliyor. Ocak ayında ortaya çıkan haberler ise ülkedeki mevcut vergilendirme politikasının kripto paralara da uygulanabileceğini ve kripto para borsalarından yüzde 22 kurumlar vergisi ve yüzde 2,2 gelir vergisi tahsil edileceğini işaret ediyordu. 


https://cointelegraph.com/news/south-korean-regulators-to-release-crypto-tax-framework-by-june Yorum Yaz
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mementopolis 1 yıl
Bir Darbe de Koreden :D
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WoXeD 1 yıl
blokchain tabanlı merkezi olmayan borsalar kurulduğunda NAHsıl alacaklar vergiyi?Öte yandan binance vergi almayan ülkede aktivite başlatıyor, burda hesap açıp btc yi yada hangi para birimiyse dolara çevirip ülke hesabına gönderince "yurt dışındaki paramı ülkeme getirdim" diye tv kanallarında bayrak önünde açıklama yaparsınız... mevcut düzene hertürlü atlar bu iş. vergiyi bilinen parayla almak istiyorlar ama bu işe gönül verenlerin çoğu zaten kripto paraların dolaşıma gireceğini düşünerek bunu alıyor. e ben buna inanıyorsam neden dönüştüreyim senin bo*lu parana? btc olarak tutarım. haaaa dersenki vergiyi btc olarak alacam o zaman 1 btc 1 milyon dolar olur bunun anlamıda mevcut paralardan vazgeçmek olur. X ülkesi btc ile vergi topluyor dendiği anda " lan adamlar balon olan bişiden neden balonla vergi alsın demekki sağlam iş" der ve herkes alır. arzda sınırlı olunca??? kısacası kripto paradan vergi A LI NA MAZ. nokta :)
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Rachsuchtig 1 yıl
Güney Kore yapınca kimseden ses soluk yok Türkiye olsaydı şimdiye bu başlık altında 100+ yorum olurdu
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Şıh Hazretleri 1 yıl
Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşünmeyelim
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