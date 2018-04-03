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John McAfee kripto para tanıtımı için tweet başına 105 bin dolar istiyor

McAfee antivirüs yazılımının öncüsü olan John McAfee son yıllarda hayatını kripto paralara adamış durumda. McAfee'in kripto para tanıtımı için talep ettiği miktar ise dudak uçuklatıyor.
1 yıl
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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John McAfee kripto para tanıtımı için tweet başına 105 bin dolar istiyor
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Bilgisayar programcısı ve iş adamı John McAfee, 1987 yılında yazılım şirketi McAfee Associates'i kurmuş ve ilk ticari antivürüs yazılımı olan McAfee'in yaratıcılarından olmuştu. McAfee, 1994 yılında şirketteki görevinden istifa edip şirket ile olan bağlarını tamamen koparsa da zaman zaman adı halen yazılım şirketi ile anılıyor. Buna karşılık McAfee'in son yıllarda en fazla aktif olduğu alan kripto paralar. 


Tweet başına 105 bin dolar 

Kişisel Twitter hesabından ilk olarak Bitcoin'in değerine yönelik tahminlerini paylaşan John McAfee, geçtiğimiz yılın sonunda Bitcoin'in değerindeki artışla birlikte adeta ''kripto para fenomeni'' haline geldi. Farklı kripto para birimleri ve ICO'lar hakkındaki görüşlerini de Twitter hesabından 812 bin takipçisiyle paylaşan McAfee, kendisini ''kripto vizyoner'' olarak tanımlıyor. Bu çalışmalarını McAfee Crypto Team isimli bir projeyle kazanç kapısına dönüştüren McAfee'in; bir ICO ve ortaya çıkacak kripto paranın tanıtımı için istediği ücret ise tweet başına 105 bin dolar.


McAfee Crypto Team web sitesinde yer alan ''Kripto para endüstrisinde, bir McAfee tweet'inin gücü ile hiçbir şeyle karşılaştırılamaz'' ifadesiyle tweet'lerinin son derece etkili olduğunu vurgulayan McAfee, attığı tweet'lerin ardından 1 milyon doların üstünde yatırım toplayan ICO'lar veya değeri yüzde 100 oranında artan kripto paralar olduğunu da belirterek piyasadaki etkinliğine işaret ediyor.


McAfee, geçtiğimiz aralık ayında ''Coin of the day'' başlığıyla Twitter'da kripto para tanıtımı yapmaya başlamıştı. McAfee'in bu paylaşımlarla tanıttığı Digibyte ve Verge gibi birkaç kripto para kısa sürede yüzde 100'ün üstünde değer kazanırken bir süre sonra kullanıcılar McAfee'in kripto para piyasalarını manipüle ettiğini ileri sürmüş ve tweet'ler beklenen etkiyi yaratmamıştı. 


https://www.cnet.com/news/john-mcafee-is-charging-105000-for-tweets-promoting-icos/ Yorum Yaz
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fotifoti 1 yıl en beğenilen
john Mc scam
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zayim334 1 yıl
Ben de bekliyordum ne zaman J.McAfee bir açıklama yapacak da kendini gündeme getirecek diye. bu adam vitrinin ta kendisi fakat ne söylese olay oluyor hakikaten. yine de benim gözümde daldan dala zıplayan primci biri olarak kalacak.
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sosisvesalam 1 yıl
bu acayip fantazileri olan adam değil mi :)
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fotifoti 1 yıl en beğenilen
john Mc scam
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Rajeesh 1 yıl
az istiyor. zira herifin dediği koinler bot pump yiyor. dünyanın en aptal communitysiyiz koinciler olarak
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sadrag 1 yıl
Twitter'ın bu coinci ahalisi kendi kendini yiyor.. Birçoğu para ile tanıtım yapıyor ve söylemiyorlar bunu. Tıpkı bu herif gibi, hepsi kendilerine duyulan güveni kaybedecekler bu gidişle.
(Gerçi aklıma çiftlikbank olayı geldi de.. güven meselesine kim bakıyor ki)
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