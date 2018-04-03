John McAfee kripto para tanıtımı için tweet başına 105 bin dolar istiyor

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Bilgisayar programcısı ve iş adamı John McAfee, 1987 yılında yazılım şirketi McAfee Associates'i kurmuş ve ilk ticari antivürüs yazılımı olan McAfee'in yaratıcılarından olmuştu. McAfee, 1994 yılında şirketteki görevinden istifa edip şirket ile olan bağlarını tamamen koparsa da zaman zaman adı halen yazılım şirketi ile anılıyor. Buna karşılık McAfee'in son yıllarda en fazla aktif olduğu alan kripto paralar.





Tweet başına 105 bin dolar

Kişisel Twitter hesabından ilk olarak Bitcoin'in değerine yönelik tahminlerini paylaşan John McAfee, geçtiğimiz yılın sonunda Bitcoin'in değerindeki artışla birlikte adeta ''kripto para fenomeni'' haline geldi. Farklı kripto para birimleri ve ICO'lar hakkındaki görüşlerini de Twitter hesabından 812 bin takipçisiyle paylaşan McAfee, kendisini ''kripto vizyoner'' olarak tanımlıyor. Bu çalışmalarını McAfee Crypto Team isimli bir projeyle kazanç kapısına dönüştüren McAfee'in; bir ICO ve ortaya çıkacak kripto paranın tanıtımı için istediği ücret ise tweet başına 105 bin dolar.





McAfee Crypto Team web sitesinde yer alan ''Kripto para endüstrisinde, bir McAfee tweet'inin gücü ile hiçbir şeyle karşılaştırılamaz'' ifadesiyle tweet'lerinin son derece etkili olduğunu vurgulayan McAfee, attığı tweet'lerin ardından 1 milyon doların üstünde yatırım toplayan ICO'lar veya değeri yüzde 100 oranında artan kripto paralar olduğunu da belirterek piyasadaki etkinliğine işaret ediyor.





McAfee, geçtiğimiz aralık ayında ''Coin of the day'' başlığıyla Twitter'da kripto para tanıtımı yapmaya başlamıştı. McAfee'in bu paylaşımlarla tanıttığı Digibyte ve Verge gibi birkaç kripto para kısa sürede yüzde 100'ün üstünde değer kazanırken bir süre sonra kullanıcılar McAfee'in kripto para piyasalarını manipüle ettiğini ileri sürmüş ve tweet'ler beklenen etkiyi yaratmamıştı.

https://www.cnet.com/news/john-mcafee-is-charging-105000-for-tweets-promoting-icos/