Güvenlik açığı Firefox 16'nın yayılmasını etkilemedi





Geçtiğimiz günlerde Firefox'un 16. sürümünün yayınlanmasının hemen ardından sürümde ciddi bir güvenlik açığı olduğu tespit edilmiş ve dağıtımına ara verilmişti. Bu süreçte kullanıcılardan güvenlik açığı bulunan sürümü yüklememelerini isteyen Mozilla, kısa bir süre içerisinde söz konusu açığı kapatmış ve dağıtıma tekrar başlamıştı.

Mozilla'nın güvenlik açığını kapatmasının ardından 16.sürümün yayılması ile ilgili araştırmaları yayınlayan Chitika, Firefox'un yeni sürümünün yayılma hızının önceki sürümler ile benzerlik gösterdiğini belirtti. Firefox 16'nın yayınlanmasından 24 saat sonra kendi sürümleri arasında Amerika ve Kanada'da %33'lük bir paya ulaştığı da belirten Chitika, Mozilla'nın açığı hızlı bir şekilde kapatılmasının bu açıktan etkilenen kullanıcı sayısını azalttığını da belirtti.

Yaşadığı güvenlik problemine karşı yapmış olduğu hızlı ve verimli güncellemeleriyle kullanıcılarının durumdan en az düzeyde etkilenmesini sağlayan Mozilla'nın Firefox'un 16. sürümü ile birlikte eski sürümlerin önüne geçip geçemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

http://insights.chitika.com/2012/firefox-16-security-flaw-study/