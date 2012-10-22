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Güvenlik açığı Firefox 16'nın yayılmasını etkilemedi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,6b
1
9
Tarayıcılar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Firefox'un 16. sürümünün yayınlanmasının hemen ardından sürümde ciddi bir güvenlik açığı olduğu tespit edilmiş ve dağıtımına ara verilmişti. Bu süreçte kullanıcılardan güvenlik açığı bulunan sürümü yüklememelerini isteyen Mozilla, kısa bir süre içerisinde söz konusu açığı kapatmış ve dağıtıma tekrar başlamıştı. 
Mozilla'nın güvenlik açığını kapatmasının ardından 16.sürümün yayılması ile ilgili araştırmaları yayınlayan Chitika, Firefox'un yeni sürümünün yayılma hızının önceki sürümler ile benzerlik gösterdiğini belirtti. Firefox 16'nın yayınlanmasından 24 saat sonra kendi sürümleri arasında Amerika ve Kanada'da %33'lük bir paya ulaştığı da belirten Chitika, Mozilla'nın açığı hızlı bir şekilde kapatılmasının bu açıktan etkilenen kullanıcı sayısını azalttığını da belirtti.
Yaşadığı güvenlik problemine karşı yapmış olduğu hızlı ve verimli güncellemeleriyle kullanıcılarının durumdan en az düzeyde etkilenmesini sağlayan Mozilla'nın Firefox'un 16. sürümü ile birlikte eski sürümlerin önüne geçip geçemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

http://insights.chitika.com/2012/firefox-16-security-flaw-study/ Yorum Yaz
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In-ception 7 yıl en beğenilen
firefox candır can.D
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nurettinaz 7 yıl
Mozilla o kadar insanların içine işlemiş ki insanlar vazgeçemez artık. Kendimden örnek vereyim sadece internet explorer a güvenirim. Ama onu sadece online alış-veriş veya bu tarz online para konularından kullanırken diğer her şey için mozilladan başkasını kullanmam.
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qx5 7 yıl
Tilki'yi hakkıyla kullanan birinin dönüp dolaşıp kullanacağı browser, yine tilki'dir. Firefox, son sürümü ile chrome ile arasındaki mesafeyi baya bir kapatmış. E bizede kullanmak düşer, zaten özlemiştim her şeyi status bar ile kontrol altında tutmayı.
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OverClocK1ng 7 yıl
SymPhoney
firefox candır can.D

Can "DI"
Artık Chrome can...
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Umutcan 7 yıl
Bence kullanışlılık açısından firefox rakipsiz, hele ki eklenti desteğiyle. O yüzden vazgeçemiyorum.
Chrome ise hız olarak daha üstün bence, javascript'ler vs. epey hızlı çalışıyor bu browserda.
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DraGonS 7 yıl
Aşığım lan FF e. En çokta eklentilerine aşığım.
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E_Aydin35 7 yıl
Firefox her güncelleme ile biraz daha yüksek verimlilik daha iyi kullanım ve kolaylık sunucakdır ve Chrome ile arasındaki farkı kapatıcaktır umarım..
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Imaginaerum 7 yıl
DH Misafiri
bf3 gibi daha çıkmamış oyunları filan verse emin olunki ekran kartı alan olur sırf oyun içiin :D

yanlış haber dostum
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In-ception 7 yıl en beğenilen
firefox candır can.D
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DH Misafiri 7 yıl
bf3 gibi daha çıkmamış oyunları filan verse emin olunki ekran kartı alan olur sırf oyun içiin :D
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