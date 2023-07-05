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    Anlık Bildirim

    Mozilla desteği kesiyor: Firefox bu sistemlerde artık güncellenmeyecek

    Mozilla Firefox, eski Windows ve macOS sürümlerinde yeni sürüme güncellenmeyecek. Şirket, yalnızca önemli güvenlik güncellemelerinin verileceğini belirtti.      
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    mozilla firefox eski windows & mac sürümlerinde güncellenmeyecek Tam Boyutta Gör
    Mozilla, bu hafta Firefox tarayıcının artık güncelleme almayacağı Windows ve Mac sürümlerini duyurdu. MacOS Mojave dahil bazı eski macOS sürümleriyle birlikte bazı Windows sürümlerinde destek kesilecek.

    Firefox 115, en güncel sürüm kalacak

    Mozilla, geçtiğimiz günlerde Firefox 115 sürümü yayınladı. MacOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13 ve macOS Mojave 10.14 kullanıcıları yeni sürümü indirebilecek. Firefox 116, macOS Catalina 10.15 ve daha yeni sürümün yüklü olduğu Mac gerektirecek. Windows tarafında da, Windows 7 ve Windows 8 için Firefox 115 son güncelleme olacak.

    Sadece güvenlik güncellemeleri verilecek

    Mozilla’nın açıklamasına göre, bahsettiğimiz sistemlerde Firefox yüklü olan kullanıcılar önemli güvenlik güncellemelerinin verileceği ESR 115 sürümüne geçirilecek. Kullanıcıları, güvenlik yamalarını almaya devam edecek olsalar da yeni özellikleri deneyimleyemeyecek.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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