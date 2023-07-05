Mozilla desteği kesiyor: Firefox bu sistemlerde artık güncellenmeyecek

Firefox 115, en güncel sürüm kalacak
Mozilla, geçtiğimiz günlerde Firefox 115 sürümü yayınladı. MacOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13 ve macOS Mojave 10.14 kullanıcıları yeni sürümü indirebilecek. Firefox 116, macOS Catalina 10.15 ve daha yeni sürümün yüklü olduğu Mac gerektirecek. Windows tarafında da, Windows 7 ve Windows 8 için Firefox 115 son güncelleme olacak.
Sadece güvenlik güncellemeleri verilecek
Mozilla’nın açıklamasına göre, bahsettiğimiz sistemlerde Firefox yüklü olan kullanıcılar önemli güvenlik güncellemelerinin verileceği ESR 115 sürümüne geçirilecek. Kullanıcıları, güvenlik yamalarını almaya devam edecek olsalar da yeni özellikleri deneyimleyemeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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