HBO'nun yeni bilim-kurgu dizisi Westworld'den ilk fragman yayınlandı

Game of Thrones ve True Detective gibi başarılı dizileri televizyon dünyasına kazandıran Amerikan kablolu kanalı HBO, izleyicilerine farklı türlerde ilgi çekici içerikler sunmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıl yayınlanmaya başlayacak yeni bilim-kurgu dizisi Westworld'un tanıtım çalışmalarına başlayan kanal, bilim-kurguyu western türüyle harmanlayan diziden ilk fragmanı yayınladı.







Jurassic Park ve Küre gibi bilim-kurgu klasiklerinin yazarı olan Michael Crichton'ın aynı adlı romanından uyarlanan Westworld, ziyaretçilerine son derece gerçekçi bir vahşi batı deneyimi yaşatan yenilikçi bir tema parkında geçiyor ve yapay zekayla birlikte yapay bilincin de ortaya çıkışını anlatıyor.



1973 yılında Michael Crichton tarafından sinemaya da uyarlanan Westworld'un bu yenilenmiş versiyonu, Kara Şövalye ve Yıldızlararası gibi başarılı filmlerin senaristi olan Jonathan Nolan öncülüğünde geliştirildi. Daha önce Person of Interest dizisiyle televizyon dünyasında adından söz ettiren Nolan tarafından kaleme alınan Westworld'un yapımcıları arasında ünlü yönetmen J.J. Abrams (Star Trek, Star Wars: Bölüm VIII) da yer alıyor.



Başrollerinde Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood, James Marsden, Ed Harris, Jeffery Wright, Thandie Newton ve Ben Barnes gibi ünlü oyuncuların yer alacağı Westworld, 2016 yılının ilk aylarında izleyicilerle buluşacak.



Üç Nao robotun geçtiğimiz ay New York'ta düzenlenen bir testte tümevarım testini geçerek bir ilke imza attıkları bugünlerde yapay zeka ve beraberinde getirebileceği sorunlar tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yapay zekanın geliştirilmesi konusunda son derece dikkatli olunması gerektiğini savunan binden fazla bilim insanı ve teknoloji uzmanı, geçtiğimiz ayın sonunda Buenos Aires'te düzenlenen Yapay Zeka konferansına konuyla ilgili endişelerini dile getiren bir mektup göndermişti. Aralarında Stephen Hawking, Elon Musk ve Steve Wozniak gibi önemli isimlerin de yer aldığı bilim insanlarından gelen bu uyarı, kendi bilincine sahip yapay zeka korkusunun artık bilim-kurgunun ötesine geçtiğini ve hayatımızın bir parçası olmaya başladığını gösterdi.



http://deadline.com/2015/08/westworld-hbo-anthony-hopkins-ed-harris-1201496303/