HDMI 2.1 standardı ile 10K çözünürlüğe hazırız

İçerik dünyasında çözünürlükler baş döndürücü bir hızla yükseliyor. Bir kaç yıl önce HD çözünürlükler yeterli gelirken bugün 4K hatta 8K çözünürlükleri konuşuyoruz. Yarın ise 10K çözünürlükler bizi bekliyor.

HDMI 2.1 neler sunuyor?

Görüntü aktarımı konusunda standart belirleyici olan HDMI Forum, HDMI 2.1 standardı konusunda teknik detayları paylaştı. Yeni standart 10K çözünürlüklere kadar destek veriyor.

Yeni standart ile gelen en önemli özelliklerden birisi 48Gbps bant genişliğine yer vermesi. Ultra High Speed HDMI olarak adlandırılan bu özellik ile sıkıştırılmamış 8K videolar HDR ile birlikte aktarılabilecek. HDMI 1.4 standardında 10.2Gbps, HDMI 2.0 standardında 18Gbps bant genişlikleri düşünüldüğünde büyük bir sıçrama olduğu görülebiliyor.

Diğer taraftan çözünürlükler ve tazeleme oranları da yükseliyor. 4K, 5K, 8K ve 10K çözünürlüklerde 50/60 ile 100/120Hz tazeleme oranları elde edilebiliyor. Böylece yoğun görüntü tecrübesi ve akıcı detaylar sergilenebiliyor.

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HDMI 2.1 kablolarında elektromanyetik çakışma da en aza indirilmiş. Bu sayede yakınlardaki kablosuz cihazların görüntü kalitesini bozmasına bir seviyeye kadar izin verilmiyor. Standart geriye dönük olarak uyumlu.

Yeni standartta oyuncular ve izleyiciler için bazı gelişmiş tazeleme oranı özellikleri eklenmiş. Bunlar; yırtılma ve gecikmeleri engelleyen değişken tazeleme oranı - VRR, içerik gösterilmeden önce boş ekran çıkmasına neden olan gecikmeyi engelleyen hızlı medya değişimi - QMS, gerçek zamanlı sanal gerçeklik için hızlı kare aktarımı - QFT ve en iyi görüntüleme için otomatik olarak gecikme ayarlarını en ideal hale getiren otomatik düşük gecikme modu - ALLM şeklinde sıralanıyor.

Daha yüksek çözünürlüklerin desteklendiği bu standartlar elbette görüntüleme ve yayıncılık sektörünü de olumlu etkiliyor. Hali hazırda 8K çözünürlük testleri başlamıştı. 2020 yılına kadar belirli bir seviyede yaygınlaşması beklenen 8K çözünürlüklerin ardından 10K testlerinin de başladığını göreceğiz. HDMI 2.1 standardı yaz aylarının sonuna kadar test sürecinde kalacak.