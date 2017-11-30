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HDMI 2.1 standardı ile 10K çözünürlüğe hazırız

Yakın gelecekte 8K ve 10K gibi çok daha yüksek çözünürlükler bizi bekliyor olacak. Görüntü aktarım teknolojileri de yükselen bu trende ayak uydurmaya çalışıyor.
1 yıl
3,5b
1
19
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İçerik dünyasında çözünürlükler baş döndürücü bir hızla yükseliyor. Bir kaç yıl önce HD çözünürlükler yeterli gelirken bugün 4K hatta 8K çözünürlükleri konuşuyoruz. Yarın ise 10K çözünürlükler bizi bekliyor.

HDMI 2.1 neler sunuyor?

Görüntü aktarımı konusunda standart belirleyici olan HDMI Forum, HDMI 2.1 standardı konusunda teknik detayları paylaştı. Yeni standart 10K çözünürlüklere kadar destek veriyor.

Yeni standart ile gelen en önemli özelliklerden birisi 48Gbps bant genişliğine yer vermesi. Ultra High Speed HDMI olarak adlandırılan bu özellik ile sıkıştırılmamış 8K videolar HDR ile birlikte aktarılabilecek. HDMI 1.4 standardında 10.2Gbps, HDMI 2.0 standardında 18Gbps bant genişlikleri düşünüldüğünde büyük bir sıçrama olduğu görülebiliyor.

Diğer taraftan çözünürlükler ve tazeleme oranları da yükseliyor. 4K, 5K, 8K ve 10K çözünürlüklerde 50/60 ile 100/120Hz tazeleme oranları elde edilebiliyor. Böylece yoğun görüntü tecrübesi ve akıcı detaylar sergilenebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Güney Kore Başbakanı dijital para birimlerinden endişeli"

HDMI 2.1 kablolarında elektromanyetik çakışma da en aza indirilmiş. Bu sayede yakınlardaki kablosuz cihazların görüntü kalitesini bozmasına bir seviyeye kadar izin verilmiyor. Standart geriye dönük olarak uyumlu.

Yeni standartta oyuncular ve izleyiciler için bazı gelişmiş tazeleme oranı özellikleri eklenmiş. Bunlar; yırtılma ve gecikmeleri engelleyen değişken tazeleme oranı - VRR, içerik gösterilmeden  önce boş ekran çıkmasına neden olan gecikmeyi engelleyen hızlı medya değişimi - QMS, gerçek zamanlı sanal gerçeklik için hızlı kare aktarımı - QFT ve en iyi görüntüleme için otomatik olarak gecikme ayarlarını en ideal hale getiren otomatik düşük gecikme modu - ALLM şeklinde sıralanıyor.

Daha yüksek çözünürlüklerin desteklendiği bu standartlar elbette görüntüleme ve yayıncılık sektörünü de olumlu etkiliyor. Hali hazırda 8K çözünürlük testleri başlamıştı. 2020 yılına kadar belirli bir seviyede yaygınlaşması beklenen 8K çözünürlüklerin ardından 10K testlerinin de başladığını göreceğiz. HDMI 2.1 standardı yaz aylarının sonuna kadar test sürecinde kalacak. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/hdmi-today-announced-the-release-of-version-2-1.html Yorum Yaz
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guguk 1 yıl en beğenilen
Halen 1080p yayınımız yok kanalların çoğu sd 15 k olsa neolur.
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bahner 1 yıl
Neden 4k 120hz monitor çıkmadığı yada çıkamadığı belli oldu.
HDMI 2.1 çıkana kadar cihaz almamak gerek.
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FRAPS_TR 1 yıl
Böyle dallanıp budaklanması kötü olmuş , daha hdmi 2.0 çıkalı 2 yıl oldu. Madem yapabiliyordunuz bu özellikleri hdmi 2.0 içine ekleseydiniz. Hersene yeni standart mı çıkar arkadaş , tamam soket aynı aynı ama zırt pırt sürüm çıkartmanın anlamı yok. Planlı eskitmenin farklı taktiği bu işler.

Zamanında İlk çıkan 4k tvleri hdmi 1.4 ile sattılar kaymağı yiyince gerçek 4k hdmi 2.0 60fps diye tekrar reklama başladılar.
Böyle dallanıp budaklanması kötü olmuş , daha hdmi 2.0 çıkalı 2 yıl oldu. Madem yapabiliyordunuz bu özellikleri hdmi 2.0 içine ekleseydiniz. Hersene yeni stand...
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volkanbravo 1 yıl
Daha doğrudüzgün hdmı2.0 kablo Türkiyede yok.
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Project Scorpio 1 yıl volkanbravo
HDMI 2.1 daha çıkmadı ve ne zaman çıkacağı bile belli değil. Buna rağmen Belkin firması HDMI 2.1 kablosunu çıkarttı ve Apple Türkiye de 159₺ ye satılıyor.
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TheNewAtilla 1 yıl
16k 22 inç monitörleri merakla bekliyorum
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DH Misafiri 1 yıl
Çözünürlük artışı: %400-500
Ekran Kartları gelişimi: %20-30
Sonuç: gelişmeyen grafikler mekanikler
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hacı.basat 1 yıl
HDMI 2.1'in ömrü neden 16k değilde 10k sınırlı olduğunda gizli, kablo ortada yok haberi yapıldı, sebebi de basit, 2 ay sonra bu haber dahi yapılamayacak, HDMI zora düşmüş görünüyor. İlerde 16k için yeterli sonuçlar alabilirlerse o zaman belki kurtulur.
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sosisvesalam 1 yıl
4k ya geçmek için bunu bekliyordum sadece 4k da 120hz değil dinamik hdr ve vrr gibi özelliklerde iyi olmuş bir sene daha bekleyip hdmi 2.1 destekli 2080ti ve 4k monitör almayı düşünüyorum tabi 10000 tl gibi bir parayı gözden çıkarmak gerek
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mokinto 1 yıl
10K 100fps heralde 1 GB/SN veri oluşturur.
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tahir40 1 yıl
AMD Nvidia fark etmez PC'yi HDMI'den bağlayınca kenarlar oturmuyor, analog dönem gibi en boy ayarı yapıyorum 1080P ekrandan anca 1804*1014 çözünürlük alabiliyorum. Hala DVI'ın yaptığını yapmaktan acizler...
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CooL_ROMEO 1 yıl
Hiç gereği yok. Thunderbolt 3.0 40 Gbps band genişliği sunuyor, üstelik type-c destekli.
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huseyincarnege 1 yıl
aman 4k alıştıkta 10k kaldı 4k bile kulanamıyoruz
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bahner 1 yıl
Neden 4k 120hz monitor çıkmadığı yada çıkamadığı belli oldu.
HDMI 2.1 çıkana kadar cihaz almamak gerek.
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