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HMD Global iki yeni Nokia telefon modeli duyurdu

Yeni Nokia telefonları üretecek olan Finlandiya merkezli HMD Global, iki yeni Nokia modeli tanıttı. Ancak yeni bir Android telefon görmeyi bekliyorsanız muhtemelen hayal kırıklığına uğrayacaksınız.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Önümüzdeki 10 yıl içinde Nokia markalı cep telefonları üretmeye yetkili tek şirket olan HMD Global, gelecek yıl piyasaya sunulacak Nokia 150 ve Nokia 150 Dual SIM modellerini tanıttı. Bunlar HMD Global tarafından duyurulan ilk sıradan (feature phone) telefonlar olması nedeniyle Nokia fanlarının beklediği cihazlar değiller. Yani yeni bir Android telefon görmeyi umanlar muhtemelen hayal kırıklığına uğramış durumda.
Finlandiyalı şirket, geçen ay yaptığı açıklamada Nokia markalı ilk Android akıllı telefonlarının Şubat 2017'de Mobil Dünya Kongresi'nde ortaya çıkacağını açıkça söylemişti. Nokia 150 ve Dual SIM modelleri, Nokia 105, Nokia 216 ve Nokia 230 gibi popüler modellerden oluşan sıradan telefon portföyünü daha da güçlendirmek için hazırlandı. HMD'ye göre, her iki telefon 2017 yılının ilk çeyreğinden itibaren yerel vergiler hariç sadece 26 dolar karşılığında satışa sunulacak ve cihazları ilk olarak APAC, IMEA ve Avrupa bölgelerinde göreceğiz.
Ayrıca Bkz. "Panasonic, Japonya'da robotik kasiyer test ediyor"
Hem Nokia 150 hem de Nokia 150 Dual SIM, Nokia Series 30+ işletim sistemini çalıştıracak ve 240 x 320 piksel çözünürlüğü destekleyen 2.4 inç büyüklüğünde küçük ekranlara sahip olacak. HMD ayrıca, her iki cihaza da güç sağlayan 1020 mAh pilin, kullanıcılara 22 saate kadar konuşma süresi sunacağını söylüyor. Tek SIM için 31 güne kadar bekleme süresi, çift SIM'li model için ise 25 güne kadar bekleme süresi vadediliyor.
Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulacak olan Nokia 150 ve Nokia 150 Dual SIM, oldukça dayanıklı polikarbonat kaplamaya ve çizilmeye karşı dayanıklı yapıya sahip. Standart bir microUSB şarj cihazı ile şarj edilebilen telefonlar LED fener özelliğiyle geliyor. Ayrıca LED flaşlı VGA arka kamera ve SLAM ile Bluetooth 3.0 üzerinden resim paylaşma özellikleri de bulunuyor. Hafıza genişletme (8GB'a kadar) için microSD kart yuvaları da var. Yazılım tarafında, Series 30+ işletim sisteminin yanı sıra, her iki telefonda da klasik Snake Xenzia dahil olmak üzere Gameloft'un Nitro Racing oyununun deneme sürümü yüklü olarak geliyor.

http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/hmd-global-announces-affordable-and-durable-nokia-150-phones-606198876.html Yorum Yaz
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zbilici 2 yıl en beğenilen Like a Sir
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tr.aliexpress.com/... en kralı 3 dolar fazla verme .

Işıkla anlaşırsın artık karşı tarafla da...
2 Yanıt Yanıtla +17
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34dxf 2 yıl Like a Sir
Like a Sir
Özellikleri diye yaptıkları reklam komedi gibi. Usb şarj , dahili radyo , flaş ışıgı????? dalga mı geçiyorsunuz?

26 dolar
Like a SirÖzellikleri diye yaptıkları reklam komedi gibi. Usb şarj , dahili radyo , flaş ışıgı????? dalga mı geçiyorsunuz?26 d...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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DH Misafiri 2 yıl
gel vefasız, çağırmazdık acil olmasa...
hey be kalitesini teknolojisini sevdiğim nokia, gel artık be, gelde bizi şu dandik çöp soni den kurtar, millet kalite-sağlamlık-hi tech görsün be. hey gözünü sevdiğim. bir motorola-birde nokia, motorola bambaşka tabi teknolojide ve kalitede
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V2 2 yıl
Nitro Racing'den bir sahne var arada harika gerçekten :)
Şaka bir yana 1 ay bekleme süresi iyiymiş. Zaten temel özellikler var. Amacı belli bu telefonun ve bu tarz telefonlarada ihtiyaç var.
Beğenmeyen arkadaşlar xiaomi mi mix'le karşılaşma videosu gelince yorum yapın lütfen.
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babapars 2 yıl
Şaka dimi şaka hadi tamam uzatma nokia
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nightsoldier 2 yıl
Sirket hatti icin alinip kullanilir. Calistigim is yeri hat vermis ama telefon vermiyoruz demişti. Ben de ikinci el tuslu bir sey almistim.
Bu tip kullanim seneryosunda ise yariyor halen....
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andires42 2 yıl
Şu anda temiz tuşlu telefonlar iyi bir fiyatla satılıyor.Yeni almak isteyenlere iyi bir ürün olmuş herkes akıllı telefon kullanacak diye bir şartta yok akıllı telefon fiyatlarıda makul iş yapanları 1000 liradan aşağı değil ucuzunu alsan bir durumudan şikayetçi olursun,bunu al şikayetçi olacağın neyi varda neyinden olacaksın.
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pUnduli 2 yıl
Gayet güzel Nokia'nın geleneksel olarak güçlü olduğu feature phone pazarına yönelik bir ürün, hedef kitlesi belli olayı belli. Sanki adamlar "bu sene bu telefonla Türkiye pazar lideri olacağız" demiş gibi tepkinin ne anlamı var?
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brkylmz19990102 2 yıl
Reklamın games kısmı baya iyiydi :D
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ezimuse 2 yıl
Anneanne dede telefonu :)
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umut_baris 2 yıl
Bence güzel telefon.
Gençler akıllı cihaz kullanıyor ama bir o kadar da akıllı cihaza ihtiyaç duymayan kitle var.

Ben de akıllı cihaz sahibiyim fakat whatsapp ve internet dışında bir işime yaramıyor. Aman aman birşey değil yani.
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davidoffvincent 2 yıl
usenmeyip bi de 42 sn'lik reklam videosu hazirlamislar
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telefon, model ve
7 etiket daha hmd global nokia 150 dual sim feature phone Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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