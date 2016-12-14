HMD Global iki yeni Nokia telefon modeli duyurdu

Önümüzdeki 10 yıl içinde Nokia markalı cep telefonları üretmeye yetkili tek şirket olan HMD Global, gelecek yıl piyasaya sunulacak Nokia 150 ve Nokia 150 Dual SIM modellerini tanıttı. Bunlar HMD Global tarafından duyurulan ilk sıradan (feature phone) telefonlar olması nedeniyle Nokia fanlarının beklediği cihazlar değiller. Yani yeni bir Android telefon görmeyi umanlar muhtemelen hayal kırıklığına uğramış durumda.

Finlandiyalı şirket, geçen ay yaptığı açıklamada Nokia markalı ilk Android akıllı telefonlarının Şubat 2017'de Mobil Dünya Kongresi'nde ortaya çıkacağını açıkça söylemişti. Nokia 150 ve Dual SIM modelleri, Nokia 105, Nokia 216 ve Nokia 230 gibi popüler modellerden oluşan sıradan telefon portföyünü daha da güçlendirmek için hazırlandı. HMD'ye göre, her iki telefon 2017 yılının ilk çeyreğinden itibaren yerel vergiler hariç sadece 26 dolar karşılığında satışa sunulacak ve cihazları ilk olarak APAC, IMEA ve Avrupa bölgelerinde göreceğiz.

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Hem Nokia 150 hem de Nokia 150 Dual SIM, Nokia Series 30+ işletim sistemini çalıştıracak ve 240 x 320 piksel çözünürlüğü destekleyen 2.4 inç büyüklüğünde küçük ekranlara sahip olacak. HMD ayrıca, her iki cihaza da güç sağlayan 1020 mAh pilin, kullanıcılara 22 saate kadar konuşma süresi sunacağını söylüyor. Tek SIM için 31 güne kadar bekleme süresi, çift SIM'li model için ise 25 güne kadar bekleme süresi vadediliyor.

Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulacak olan Nokia 150 ve Nokia 150 Dual SIM, oldukça dayanıklı polikarbonat kaplamaya ve çizilmeye karşı dayanıklı yapıya sahip. Standart bir microUSB şarj cihazı ile şarj edilebilen telefonlar LED fener özelliğiyle geliyor. Ayrıca LED flaşlı VGA arka kamera ve SLAM ile Bluetooth 3.0 üzerinden resim paylaşma özellikleri de bulunuyor. Hafıza genişletme (8GB'a kadar) için microSD kart yuvaları da var. Yazılım tarafında, Series 30+ işletim sisteminin yanı sıra, her iki telefonda da klasik Snake Xenzia dahil olmak üzere Gameloft'un Nitro Racing oyununun deneme sürümü yüklü olarak geliyor.

http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/hmd-global-announces-affordable-and-durable-nokia-150-phones-606198876.html