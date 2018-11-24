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HMD Global yeni Nokia telefonlarda çentikli tasarım kullanmayacak

HMD Global, Essential Phone ile başlayıp iPhone X ile devam eden çentikli tasarım furyasından vazgeçiyor. Gelen haberlere bakılırsa şirket yeni nesil Nokia telefonlarda çentik kullanmayacak.
5 ay
8,9b
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13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HMD Global'in gelecekteki akıllı telefonlarında çentikli tasarım kullanmayacağını öne süren yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu da şirketin ekrana gömülü kamera veya Samsung'un yeni telefonlarında kullanmayı planladığı kamera deliğine geçiş yapacağı anlamına geliyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung, Galaxy Note 9'daki kamera problemini çözmeye çalışıyor"
HMD Global, uzun zamandır beklenen Nokia 9 PureView modelini çıkardıktan sonra önümüzdeki yıl çentiksiz Nokia 6.2'yi piyasaya sürecek. Çentikli ekran son dönemde neredeyse tüm akıllı telefonlarda gördüğümüz bir trend haline geldi. Essential Phone ile başlayıp iPhone X ile devam eden çentik furyası tüm üreticileri etkisi altına almış durumda.

Piyasa iPhone X'a benzeyen telefonlarla doldu

Apple iPhone X'un piyasaya sürülmesinden sonra, hemen hemen tüm Android üreticileri 1.000 dolarlık telefona benzeyen cihazlar üretebilmek için çentikli tasarıma geçiş yaptı. Nokia markasının lisans haklarını elinde bulunduran HMD Global de bu şirketlerin arasında yer alıyordu. Görünen o ki şirket aynı zamanda çentikli tasarımdan uzaklaşan ilk üreticilerden biri olacak.

https://twitter.com/nokiamobileru/status/1065312634642358272 Yorum Yaz
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QuexSeeL 5 ay en beğenilen
En azından bir firma kabustan uyanmış darısı diğerlerinin başına. Çentik iyi ya ne var çentikte diyenler, günümüz ekran kasa oranı yüksek normal bir telefon alın ekrana istediğiniz boyutta, şekilde siyah elektrik bandı yapıştırın gönlünüzce kullanın.
En azından bir firma kabustan uyanmış darısı diğerlerinin başına. Çentik iyi ya ne var çentikte diyenler, günümüz ekran kasa oranı yüksek normal bir telefon al...
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Whippoorwill 5 ay
Samsung'u kaybettik derken ilaç gibi geldi.
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Das Boot 5 ay
Çentik bir gecis donemiydi. Bir kac yil sonra centikli cihazlar cağ disi gorunebilir
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intel7mix 5 ay
Çentik severler haberi beğenmedi.
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esmerbuyucu 5 ay
Yerine adil kullanım çentiği gelir.
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Ray Kurzweil 5 ay
Beni son zamanlarda en çok heyecanlandıran, daha doğrusu en çok beklenti içinde olduğum firma Nokia. Yeni çentiksiz dizaynlarını merakla bekliyorum.
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tugares 5 ay
Hele şükür, şu çentik saçmalığına son verilsin artık.
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malkooklam 5 ay
hele şükür,
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OverClocK1ng 5 ay
Aferin lan Ha Mi Do Global. Kullanıcılar bunu beğendi...
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QuexSeeL 5 ay en beğenilen
En azından bir firma kabustan uyanmış darısı diğerlerinin başına. Çentik iyi ya ne var çentikte diyenler, günümüz ekran kasa oranı yüksek normal bir telefon alın ekrana istediğiniz boyutta, şekilde siyah elektrik bandı yapıştırın gönlünüzce kullanın.
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Whippoorwill 5 ay
Samsung'u kaybettik derken ilaç gibi geldi.
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interwap 5 ay
Çentik konusunda Oppo ve Vivo iyi işler çıkarıyor ama ülkemizde tedariği sıkıntılı.
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Manhunt Three 5 ay interwap
İyi ve güzel olanlar burada olmaz...
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akıllı telefon, cep telefonu ve
7 etiket daha hmd global nokia 6.2 çentikli tasarım Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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