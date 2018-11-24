HMD Global yeni Nokia telefonlarda çentikli tasarım kullanmayacak

HMD Global'in gelecekteki akıllı telefonlarında çentikli tasarım kullanmayacağını öne süren yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu da şirketin ekrana gömülü kamera veya Samsung'un yeni telefonlarında kullanmayı planladığı kamera deliğine geçiş yapacağı anlamına geliyor.

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HMD Global, uzun zamandır beklenen Nokia 9 PureView modelini çıkardıktan sonra önümüzdeki yıl çentiksiz Nokia 6.2'yi piyasaya sürecek. Çentikli ekran son dönemde neredeyse tüm akıllı telefonlarda gördüğümüz bir trend haline geldi. Essential Phone ile başlayıp iPhone X ile devam eden çentik furyası tüm üreticileri etkisi altına almış durumda.

Piyasa iPhone X'a benzeyen telefonlarla doldu

Apple iPhone X'un piyasaya sürülmesinden sonra, hemen hemen tüm Android üreticileri 1.000 dolarlık telefona benzeyen cihazlar üretebilmek için çentikli tasarıma geçiş yaptı. Nokia markasının lisans haklarını elinde bulunduran HMD Global de bu şirketlerin arasında yer alıyordu. Görünen o ki şirket aynı zamanda çentikli tasarımdan uzaklaşan ilk üreticilerden biri olacak.

https://twitter.com/nokiamobileru/status/1065312634642358272