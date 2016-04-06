HP, 4.366 dolarlık yeni VR odaklı Z serisi iş istasyonlarını tanıttı

Sanal Gerçeklik (VR) son olarak iki önemli üreticinin kendilerine ait başlıklarını piyasaya sürmesiyle birlikte kalkışa geçti. Bu bağlamda tüketiciler için farklı deneyimler yaratmak isteyen içerik yaratıcıları için tek bir sorun kalıyor o da bunları oluşturmak için kullanabilecekleri güçlü sistemler.

HP, normalin çok daha üzerinde güç gerektirebilecek oldukça zorlu VR içeriklerini oluşturmak için son derece donanımlı iş istasyonları sunuyor. Yeni Z serisi de sanal gerçeklik içeriği oluşturma konusunda geliştiricilerin işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Yüksek çözünürlüklü sahneleri işlemek zor bir süreç ve bunun için 44 gerçek çekirdek ve 88 iş parçacığına kadar gereksinim duyulabilir, bu nedenle yeni iş istasyonları iki adet Intel'in en yeni Broadwell-EP Xeon E5-2600 v4 işlemcisiyle konfigüre edilebiliyor.

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Grafik cephesinde ise 24GB VRAM ile birlikte çift NVIDIA Quadro M6000'lere kadar çıkma olanağınız var. Bu da birlikte çalıştığınız motor ya da programda yavaş yükleme süreleri konusunda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına gelir. Sistemdeki RAM miktarını ihtiyaç duyduğunuz taktirde 256GB DDR4 ya da 1TB LRDDR4'e kadar yapılandırma seçeneğine sahipsiniz.

Depolama büyük altı STA bağlantı noktası, sekiz farklı SAS bağlantı noktası ve iki adet PCIe 3.0 NVMe m.2 portuyla korkunç noktalara ulaşabiliyor. HP'nin yeni Z840 iş istasyonu 4.366 dolar gibi oldukça ağır bir başlangıç fiyatına sahip. Klavye ve monitör ayrı satıldığı gibi VR HMD seçeneği de sunuluyor.

http://www.tweaktown.com/news/51473/hp-unveils-vr-content-creating-powerhouse-new-4363-workstation/index.html