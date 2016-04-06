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Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP, 4.366 dolarlık yeni VR odaklı Z serisi iş istasyonlarını tanıttı

HP, sanal gerçeklik içeriği oluşturmaya yönelik yenilenmiş güçlü Z serisi iş istasyonlarını tanıttı. Son derece güçlü donanımlara sahip yeni seri 4.366 dolarlık başlangıç fiyatına sahip.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,8b
1
16
Diğer Elektronik Cihazlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Sanal Gerçeklik (VR) son olarak iki önemli üreticinin kendilerine ait başlıklarını piyasaya sürmesiyle birlikte kalkışa geçti. Bu bağlamda tüketiciler için farklı deneyimler yaratmak isteyen içerik yaratıcıları için tek bir sorun kalıyor o da bunları oluşturmak için kullanabilecekleri güçlü sistemler.
HP, normalin çok daha üzerinde güç gerektirebilecek oldukça zorlu VR içeriklerini oluşturmak için son derece donanımlı iş istasyonları sunuyor. Yeni Z serisi de sanal gerçeklik içeriği oluşturma konusunda geliştiricilerin işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Yüksek çözünürlüklü sahneleri işlemek zor bir süreç ve bunun için 44 gerçek çekirdek ve 88 iş parçacığına kadar gereksinim duyulabilir, bu nedenle yeni iş istasyonları iki adet Intel'in en yeni Broadwell-EP Xeon E5-2600 v4 işlemcisiyle konfigüre edilebiliyor.
Ayrıca Bkz. "Nvidia’dan yapay zekaya en süper destek: DGX-1"
Grafik cephesinde ise 24GB VRAM ile birlikte çift NVIDIA Quadro M6000'lere kadar çıkma olanağınız var. Bu da birlikte çalıştığınız motor ya da programda yavaş yükleme süreleri konusunda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına gelir. Sistemdeki RAM miktarını ihtiyaç duyduğunuz taktirde 256GB DDR4 ya da 1TB LRDDR4'e kadar yapılandırma seçeneğine sahipsiniz.
Depolama büyük altı STA bağlantı noktası, sekiz farklı SAS bağlantı noktası ve iki adet PCIe 3.0 NVMe m.2 portuyla korkunç noktalara ulaşabiliyor. HP'nin yeni Z840 iş istasyonu 4.366 dolar gibi oldukça ağır bir başlangıç fiyatına sahip. Klavye ve monitör ayrı satıldığı gibi VR HMD seçeneği de sunuluyor.

http://www.tweaktown.com/news/51473/hp-unveils-vr-content-creating-powerhouse-new-4363-workstation/index.html Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Bir dakika... Bir hata olmasın?
Bu cihaz için 4366 $ BEDAVA gibi bir şey. Zira, bahsedilen 22 çekirdekli işlemci E5-2699 v4 ve fiyatı 1000'li alımlar için 4115 $.
2 tanesi 8230 $ eder. Diğer bileşenler vs...?
Gerçekten 4366 $ ise ben gidip hemen alayım? YARIN ALIRIM.
Bir dakika... Bir hata olmasın?Bu cihaz için 4366 $ BEDAVA gibi bir şey. Zira, bahsedilen 22 çekirdekli işlemci E5-2699 v4 ve fiyatı 1000'li alımlar için 41...
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6 Yanıt Yanıtla +9
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Mr.Mezarci 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

Bir dakika... Bir hata olmasın?


Bu cihaz için 4366 $ BEDAVA gibi bir şey. Zira, bahsedilen 22 çekirdekli işlemci E5-2699 v4 ve fiyatı 1000'li alımlar için 4115 $.


2 tanesi 8230 $ eder. Diğer bileşenler vs...?


Gerçekten 4366 $ ise ben gidip hemen alayım? YARIN ALIRIM.

hesabıma 10tl atabilirmisiniz
V4LKyRBir dakika... Bir hata olmasın?Bu cihaz için 4366 $ BEDAVA gibi bir şey. Zira, bahsedilen 22 çekirdekli işlemci E...
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Yanıtla +8
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ssbrutality 3 yıl
'Sistemdeki RAM miktarını ihtiyaç duyduğunuz taktirde 256GB DDR4 ya da 1TB LRDDR4'e kadar'
Bunlar hangi evrende yaşıyor LA.
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JoeyBane 3 yıl
Haberi duzgun okursaniz fiyat politikasini anlarsiniz. Masamda bi tane olmasini isterdim..
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huseyincarnege 3 yıl
ona o parayı vereme kendim toplarım sen o parayı ver ben harikalar yaratırım merak etme HP:S
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Bir dakika... Bir hata olmasın?
Bu cihaz için 4366 $ BEDAVA gibi bir şey. Zira, bahsedilen 22 çekirdekli işlemci E5-2699 v4 ve fiyatı 1000'li alımlar için 4115 $.
2 tanesi 8230 $ eder. Diğer bileşenler vs...?
Gerçekten 4366 $ ise ben gidip hemen alayım? YARIN ALIRIM.
5 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Mezarci 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

Bir dakika... Bir hata olmasın?


Bu cihaz için 4366 $ BEDAVA gibi bir şey. Zira, bahsedilen 22 çekirdekli işlemci E5-2699 v4 ve fiyatı 1000'li alımlar için 4115 $.


2 tanesi 8230 $ eder. Diğer bileşenler vs...?


Gerçekten 4366 $ ise ben gidip hemen alayım? YARIN ALIRIM.

hesabıma 10tl atabilirmisiniz
Yanıtla +8
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simbolmina 3 yıl V4LKyR
V4LKyR
Bir dakika... Bir hata olmasın?
Bu cihaz için 4366 $ BEDAVA gibi bir şey. Zira, bahsedilen 22 çekirdekli işlemci E5-2699 v4 ve fiyatı 1000'li alımlar için 4115 $.
2 tanesi 8230 $ eder. Diğer bileşenler vs...?
Gerçekten 4366 $ ise ben gidip hemen alayım? YARIN ALIRIM.

Ekran kartları da 12bim dolar falandı. Bu muhtemelen en düşük model için ve işlemci ve ekran kartları o konf yoktur.
1 Yanıt Yanıtla
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apollonx 3 yıl V4LKyR
2699 işlemci modeliyle konfigüre edilebiliyor deniliyor haberde, bu işlemci ile 4366$ denilmiyor.

4366'da hangi işlemciyi veriyorlar bilmiyorum ama muhtemelen 2650 olabilir.
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filteke 3 yıl
HP'nin yeni Z840 iş istasyonu 4.366 dolar gibi oldukça ağır bir fiyat etiketine sahip. diyorsunuz ancak bu ürünü apple piyasasya sürseydi 9999$ fiyat etiketi ile sürerdi.
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Tugrul_512bit 3 yıl
88 thread, geleceğe dönüş gibi.
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selahattın ısık 3 yıl
Urunun yurt disi fiyati konfigurasyona gore oldukca iyi.Agir olan ulkemize gelirken son tuketiciye yansitilan sisirilmis rakam.
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