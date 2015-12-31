Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP Falcon'un rakibi Lumia 950 XL olacak

Hali hazırda Windows 10 mobil ile piyasaya çıkan ilk telefonlar Microsoft'un olsa da, gelecek yıl sürpriz isimlerden iddialı akıllı telefonlar bekleniyor. Bunlardan birisi HP.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,8b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HP Falcon'un rakibi Lumia 950 XL olacak


WebOS hüsranı sonrasında akıllı telefon pazarından elini eteğini çeken HP, bazı Android tabletlerine telefon özelliği kazandırarak nabız yoklamaya başlamıştı. Gelecek yıl ise firmanın muhteşem bir geri dönüş yapmaya hazırlandığı konuşuluyor. HP Falcon adındaki amiral gemi modeli doğrudan Lumia 950 XL modelini hedef alıyor. 

MWC 2016 fuarında tanıtılması beklenen HP Falcon modelinde 5.8 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran yer alırken, Snapdragon 820 yonga seti ile ekosistemin en güçlü akıllı telefonu olmaya aday. Şimdilik Snapdragon 820 yonga seti ile ilgili herhangi bir Windows 10 mobil bilgisi olmadığı için HP Falcon ekosistemde tek gibi görünüyor. Modelde 3GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, 12MP çözünürlüğünde ön kamera gibi özelliklerin yer alması bekleniyor. 

Bununla birlikte HP Falcon modelinin Lumia ailesine göre bazı dezavantajları mevcut. Örneğin cihazın ilk etapta kurumsal pazara sunulması bekleniyor. Yani bir müddet son kullanıcı bu cihaza erişemeyecek. Ayrıca HP'nin geniş olmayan dağıtım kanalları nedeniyle modelin çok fazla ülkeye gitmeyeceği tahmin ediliyor. Yine de firmanın nasıl bir koz ortaya koyacağı gelecek yılın ilk aylarında belli olacak.  

http://www.slashgear.com/hp-falcon-to-challenge-microsoft-lumia-950-xl-at-mwc-2016-29420101/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-5E274E432 3 yıl en beğenilen
Ne yapıyım ben bu donanımı? Sistem de oyun & uygulama yok.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Nedir bu android sevdasi anlamadim gitti. Wp yi kotuleyen tayfa ne kadar sure bu sistemi kullandi?? Her 3 sistemide uzun sure kullanmis biri olarak soyleyebilirim ki performans ve stabilite acisindan ioswpandroid tir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Bu özelliklere android koy sonra biraz zor satarsın kurumsal kullanıcılara. Alsa alsa telefonla tetrisi ayırt edemeyen, standart android kullanıcıları alır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMERICAN 3 yıl
Tek çıkış yolu full windows çalıştıran büyük ekranlı kalemli guzel bir surface phone.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ylmzsngl 3 yıl
orhanirmak
HP nin başarılı olabileceği tek sektör fırın sektörüdür.neteskiden yazıcıları iyiydi şimdi ne alemde bilmiyorum. Ama laptopunu kullanan bilir insan bi soğuyor markadan (baya da ısınıyor laptopla)

iki kere ısınmadan dolayı bellek yakmış biri olarak yorumunuza katılıyorum :) Ama şu bir gerçek. Çok iyi müşteri destek hizmetleri var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhanirmak 3 yıl
HP nin başarılı olabileceği tek sektör fırın sektörüdür.net
eskiden yazıcıları iyiydi şimdi ne alemde bilmiyorum. Ama laptopunu kullanan bilir insan bi soğuyor markadan (baya da ısınıyor laptopla)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Sistemde oyun ve uygulama yok ne yapalım o işlemciyi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 3 yıl
Muhtesem donusunu Windows ilemi yapacak :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
biktimmk 3 yıl
alan alır boş boş yorum yapmaya gerek yok, vizyonsuz şirketmiş koskoca microsoft için bunu diyenler var :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5E274E432 3 yıl en beğenilen
Ne yapıyım ben bu donanımı? Sistem de oyun & uygulama yok.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkyb 3 yıl
HP bugüne kadar hangi teknolojik ürünü düzgün yaptı ki ? Amerikalılar bile dalga geçiyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 3 yıl
vizyonu olmayan şirketler bence telefon filan cıkarmamalı,teknoloji çöplüğüne katkılarından baska faydaları yok,HP nin kendine hayrı olsaydı Palm'dan aldığı webos'u adam ederdi bi yerlere getirirdi,sıfır katkıyla piyasadan silip LG ye yapıştırdılar.


örn;kurumsal pazar ne yapar Qualcomm 820 chip setle?kaç kuruma kişiye ulaşırsın bunlar bence iyi irdelenmemiş hesaplar.


Son olarak Microsoft,slogan; marketin yoksa hiçsin!ya w 10 android marketle entegre edecek bir yol bulacaksın,yada çalışıp uygulama zenginliği,uyguluma oluşturucuları kendine çekeceksin...başka türlü kısır bir işletim sistemi olarak kalacaksın, buda Microsoft'un hiç önceliklerinde değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5820 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hp falcon, Cep Telefonları ve
3 etiket daha Mobil Teknolojiler Ekrem71 hp
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Dell, ince ekran çerçevesine sahip InfinityEdge monitörünü duyurdu 3 yıl Samsung akıllı televizyonlarınızı GAIA koruyacak 3 yıl SuperMLC teknolojisi SLC teknolojisine alternatif olacak 3 yıl 2si1 "Yozgatlı" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Yeni tasarım konseptiyle Biostar Racing serisi anakartlar duyuruldu 3 yıl Anakartlardaki TPM nedir? Ne işe yarar? 3 yıl Samsung, dizüstü pazarına ağırlığını koymaya geliyor 3 yıl Oyun kayıtlarını saklamak için 20 yıldır Nintendo konsolunu açık tutuyor 3 yıl LG G5 modelinde LG V10 izleri 3 yıl Hindistan'da mobil abone sayısı bir milyarı geçti 3 yıl Xiaomi kendi işlemcisini geliştirebilecek mi? 3 yıl Tarantino'nun yeni filmini sızdıran korsanlar özür diledi 3 yıl Microsoft ile programlama dersleri #3 "Sayfalar arası geçiş ve buton kullanımı" 3 yıl En iyi video düzenleyici uygulamalarından FiLMiC Pro Android'de 3 yıl Mobil işlemci pazarına yeni bir oyuncu katılıyor: RISC-V 3 yıl Windows 10 kurulu cihaz sayısı 200 milyonu geçti 3 yıl LG G3 için Android 6.0 Marshmallow güncellemesi dağıtılmaya başlandı 3 yıl HTC Vive VR'ın önündeki önemli bir engel kalktı 3 yıl Microsoft'tan iOS platformuna özel özçekim uygulaması: Microsoft Selfie 3 yıl Thumbs.db, desktop.ini ve .DS_Store dosyaları ne anlam ifade ediyor? 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN HP Falcon'un rakibi Lumia 950 XL olacak Sonraki ASRock da Xeon destekli oyunculara yönelik anakart kervanına katılıyor 3 yıl Evinizin kontrolü Samsung televizyonlardan sağlanacak 3 yıl Assassin's Creed filminden yeni görüntüler yayınlandı 3 yıl Türkiye'deki ailelerin haberleşme giderleri artmaya devam ediyor 3 yıl Elektrikli otomobil firması Faraday Future'dan CES 2016 öncesi yeni bir kısa video geldi 3 yıl Bloody'nin oyunculara özel ekipmanlarından T60 oyuncu faresi incelemesi 3 yıl Twitter'ın Mac kullanıcılarına müjde 3 yıl Samsung Galaxy S7 üç farklı ekran boyutuyla gelebilir 3 yıl Firefox OS farklı sektörlerde yaşayacak 3 yıl Samsung'un en sürpriz projeleri CES 2016 fuarında 3 yıl Yerli geliştiriciden eğlenceli oyun: Doods 3 yıl Intel, tarihindeki en büyük satın alma hamlesini tamamladı 3 yıl Mobil platformlarda sağlık danışmanlığı yapan uygulama: Doktorderki 3 yıl Yeni teknik ile mikrosensör fiyatları 100 kat ucuzlayabilir 3 yıl Google, Android N ile köklü bir değişikliğe hazırlanıyor 3 yıl Facebook, mobilde konu bazlı haber kaynağını test ediyor 3 yıl iPhone 4S sahiplerinden Apple'a dava 3 yıl Spotify, ödenmemiş telifler yüzünden dava edildi 3 yıl Japon araştırmacılardan "dokunulabilen" hologram 3 yıl Panasonic'in Lumix serisi yeni fotoğraf makinesi ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim