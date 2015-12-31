HP Falcon'un rakibi Lumia 950 XL olacak





WebOS hüsranı sonrasında akıllı telefon pazarından elini eteğini çeken HP, bazı Android tabletlerine telefon özelliği kazandırarak nabız yoklamaya başlamıştı. Gelecek yıl ise firmanın muhteşem bir geri dönüş yapmaya hazırlandığı konuşuluyor. HP Falcon adındaki amiral gemi modeli doğrudan Lumia 950 XL modelini hedef alıyor.





MWC 2016 fuarında tanıtılması beklenen HP Falcon modelinde 5.8 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran yer alırken, Snapdragon 820 yonga seti ile ekosistemin en güçlü akıllı telefonu olmaya aday. Şimdilik Snapdragon 820 yonga seti ile ilgili herhangi bir Windows 10 mobil bilgisi olmadığı için HP Falcon ekosistemde tek gibi görünüyor. Modelde 3GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, 12MP çözünürlüğünde ön kamera gibi özelliklerin yer alması bekleniyor.





Bununla birlikte HP Falcon modelinin Lumia ailesine göre bazı dezavantajları mevcut. Örneğin cihazın ilk etapta kurumsal pazara sunulması bekleniyor. Yani bir müddet son kullanıcı bu cihaza erişemeyecek. Ayrıca HP'nin geniş olmayan dağıtım kanalları nedeniyle modelin çok fazla ülkeye gitmeyeceği tahmin ediliyor. Yine de firmanın nasıl bir koz ortaya koyacağı gelecek yılın ilk aylarında belli olacak.

http://www.slashgear.com/hp-falcon-to-challenge-microsoft-lumia-950-xl-at-mwc-2016-29420101/