HP Powerup Backpack ile şarjınızı sırtınızda taşıyın

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Taşınabilir şarj istasyonları artık günlük hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından birisi haline geldi. Sadece mobil cihazlar değil, dizüstü bilgisayarların da sürekli şarja ihtiyacı var., bu açıdan farklı bir ürün geliştirmiş.adındaki sırt çantası, 22400mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor ve batarya çantanın en alt kısmına entegre edilmiş. Kullanıcılar, böylece hem sırt çantası hem de taşınabilir şarj istasyonuna sahip oluyor.HP, pek çok dizüstü modeli için şarj adaptörlerini çantaya eklemiş. Bu bakımdan herhangi bir ek kabloya ihtiyaç duymuyorsunuz. Diğer taraftan, şarj merkezine dönüşen çantanın biraz ısınacağını belirtelim. HP Powerup Backpack için belirlenen fiyat 199$ seviyesinde.