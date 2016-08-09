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HP Powerup Backpack ile şarjınızı sırtınızda taşıyın

HP'nin Powerup Backpack adındaki yeni sırt çantası, 22400mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. Böylece kullanıcılar günlük yaşantılarında şarjsız kalmayacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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Taşınabilir şarj istasyonları artık günlük hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından birisi haline geldi. Sadece mobil cihazlar değil, dizüstü bilgisayarların da sürekli şarja ihtiyacı var. HP, bu açıdan farklı bir ürün geliştirmiş.

HP Powerup Backpack adındaki sırt çantası, 22400mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor ve batarya çantanın en alt kısmına entegre edilmiş. Kullanıcılar, böylece hem sırt çantası hem de taşınabilir şarj istasyonuna sahip oluyor.

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HP, pek çok dizüstü modeli için şarj adaptörlerini çantaya eklemiş. Bu bakımdan herhangi bir ek kabloya ihtiyaç duymuyorsunuz. Diğer taraftan, şarj merkezine dönüşen çantanın biraz ısınacağını belirtelim. HP Powerup Backpack için belirlenen fiyat 199$ seviyesinde. 

http://wccftech.com/hp-powerup-backpack-charges-devices-youre-move Yorum Yaz
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HeavyClocker 3 yıl en beğenilen
Bu sistemin bir farkı var, 19 volt output verebiliyor. 19v output verebilen power bankler zaten 200 dolar civarından başlıyor.
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Camouflage`` 3 yıl
askerde camouflage` yan cebinde taşırdım hep poweri şarjım hiç bitmezdi xiaomi sağolsun son gün torunuma hediye etmiştim :)
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HeavyClocker 3 yıl en beğenilen
Bu sistemin bir farkı var, 19 volt output verebiliyor. 19v output verebilen power bankler zaten 200 dolar civarından başlıyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Virinom 3 yıl HeavyClocker
HeavyClocker

Bu sistemin bir farkı var, 19 volt output verebiliyor. 19v output verebilen power bankler zaten 200 dolar civarından başlıyor.

2Adet 5V Power Bank alıp step-up dc-dc convertor ile 10Volt'u 19Volt'a yükseltirim. Step down ile de 5Volt'a düşürürüm. Belki uğraştırıcı gibi geliyor ama güzel bir haftasonu projesi olabilir.
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St Batuhan 3 yıl
Hiçbir özel durum bahşetmiyorken fazla da lazım değil böyle bir şey. En azından tamamen gömülü, kullanılmayan kısımları kaplayan daha büyük bir batarya olabilirdi fiyatını düşünürsek.
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Virinom 3 yıl
Bu kadar para vereceğime aynı sistemi kendi sırt çantama uygularım güzel düşünülmüş.
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