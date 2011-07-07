HP Pre 3, temmuz ayının sonuna doğru İngiltere'de satışa sunulabilir

HP firmasının şubat ayında düzenlenen bir etkinlik kapsamında lansmanını gerçekleştirdiği modeli Pre 3'ün Avrupa satış fiyatının 399,99 Pound (643$) olarak açıklanmasının ardından, akıllı telefonun ne zamandan itibaren satışa sunulacağı merak uyandırmaya başlamıştı. Bazı kaynaklar Pre 3'ün ağustos sonunda, bazıları ise sonbahar aylarından itibaren boy göstereceğini öne sürüyordu. İngiltere'nin en büyük online satış mağazalarından Clove'un güvendiği bir kaynağa göre akıllı telefon önceki söylentilerin aksine temmuz ayının sonuna doğru İngiltere pazarına giriş yapabilir.

1.4 GHz hızında çalışan Qualcomm MSM8x55 işlemcisinin ve 512 MB RAM'in güç verdiği HP Pre 3, yenilenen web OS 2.2 platformunu kullanıyor. Dört band GSM şebekesiyle HSPA alt yapısı desteği sunan akıllı telefon, 3.58-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran ile QWERTY klavyeye ev sahipliği yapmakta.

8 GB ve 16 GB dahili flash bellek seçeneklerine sahip akıllı telefon, Wi-Fi 802.11n - Bluetooth 2.1 - GPS üçlüsünü bünyesinde barındırıyor, otomatik odaklama ve led flaş özellikli kamerasıyla 5 MP fotoğraflar çekebiliyor, 720p (HD) video kaydı yapabiliyor. Telefonun ön yüzünde ise görüntülü konuşma için VGA kamera bulunuyor.

