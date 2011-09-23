HP, eBay'in eski tepe yöneticisi Meg Whitman'a emanet

Bilişim dünyasının önemli isimlerinden HP'de son bir senede ikinci defa tepe yöneticisi değişimi yapılarak 2010 Kasım ayında firmanın başına geçen Léo Apotheker, ilk senesi dolmadan koltuğunu eBay'in tepe yöneticiliğini de yapmış olan Meg Whitman'a devretti.

Palo Alto merkezli firmadan yapılan açıklamada yönetim kurulu tarafında Meg Whitman'ın tepe yöneticiliği görevine getirildiğini, bunun yanı sıra Ray Lane'in yönetim kurulu başkanlığına getirildiğini açıklanırken; bu değişimler sonucunda Léo Apotheker'in başkan ve tepe yöneticiliği görevlerini bırakarak firmadan yönetici olarak ayrıldığı belirtildi.

HP'nin Silikon Vadisi, California, Amerika ve Dünya için önemli olduğunu dile getiren yeni tepe yöneticisi Whitman, HP'ye liderlik etmenin kendisini onurlandırdığını ve heyecan verdiğini belirtirken; Ray Lane ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Meg Whitman'ın yeteneği ve deneyimi ile HP'ye önderlik edecek olması bizler için şans. Kritik bir dönemdeyiz ve stratejimizi başarılı şekilde uygulamak ve pazardaki önümüzdeki fırsatları değerlendirmek için yepyeni bir lidere ihtiyacımız var. Meg, ortaya koyduğu çalışmalarla bir teknoloji vizyoneri. O, derin liderlik kabiliyetleriyle müşteri odaklı güçlü bir iletişimci. Dahası, HP yönetim kurulunda geçen 8 aylık süreçte, Meg, ürünlerimizi ve pazarları başarılı şekilde kavradı."

Meg Whitman'ın eBay'deki 10 senelik kariyeri boyunca son kullanıcı konusunda deneyim kazanmış olmasına rağmen; aynı alanda Meg kadar deneyimi bulunmayan Léo Apotheker konusunda ise Ray Lane, şunları dile getirdi;

"Léo'ya geçen seneden bu yana HP için sarfettiği efordan dolayı çok minnettarız. Fakat, yönetim kurulu, HP'nin tepe yöneticisinin firmanın stratejisini başarılı bir şekilde uygulayabilmesi için daha başka özniteliklere sahip olması gerektiğine inanıyor. Meg Whitman, daha gelişmiş uygulamalar ve finansal performans için iletişim becerisine ve liderlik özelliklerine sahip doğru bir tercih."

Doktor olma hayaliyle Princeton Üniversitesi'nde matematik ve bilim eğitimi görmeye başlayan Meg Whitman, bir derginin reklam satışlarıyla ilgilenmesinin ardından ekonomiye yönelmiş ve 1977 yılında mezun olmuş; 1979 yılında ise Harvard Business School'da İşletme Yönetimi yüksek lisansını (MBA) tamamlamıştır.