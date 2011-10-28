HP gelecek ay ARM tabanlı sunucularını duyurmaya hazırlanıyor

Masaüstü platformların hakimi Intel ve AMD'nin yanında mobil platformların hakimi ARM tabanlı işlemcilerin de aynı pazarda mücadele vereceğine dair pek çok haber yapıldı. ARM'ın masaüstü platformlara gelmesi uzun bir süreç isteyen bir konu. Ancak sunucu bazında ARM önemli mesafeler kat etmiş durumda.





Bloomberg ve Wall Street Journal tarafından bazı kaynaklara dayanarak verilen haberde HP'nin sunucu işlemcileri alanında Intel ile mücadele edebilecek bir ARM işbirliğine hazırlandığı iddia edildi. WebOS cihaz üretimini durduran HP bilindiği gibi yeni CEO seçilmesinden sonra PC bölümünü satma kararından vazgeçtiklerini duyurmuştu.





HP, ARM tabanlı yongada sistemlerini kullanacak sunucu donanımları üreten Calxeda firması ile işbirliği yaptı. HP, ARM işlemcilerinin düşük enerji gereksinimi ve yüksek performans değerlerini kullanarak verimli sunucular üretmek istiyor. Örnek sunucular ise şimdiden görücüye çıkmak için hazırlandı bile.





Ürünlerin duyurusu 1 Kasım tarihinde yapılacak. ARM, HP ve Calxeda konu ile ilgili bilgi vermekten kaçınıyor ancak bir Calxeda sözcüsü belirtilen tarihte bir tanıtım toplantısı yapılacağını belirtiyor.





Wall Street Journal gazetesine bir demeç veren Intel sözcüsü ise ARM mimarisinin sunucu rekabeti için halen çok fazla engelinin bulunduğunu ve tabii ki en iyi performansı gösteren platformun rekabette kazanmasını istediklerini açıkladı.