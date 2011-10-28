HP gelecek ay ARM tabanlı sunucularını duyurmaya hazırlanıyor

Haber Editörü
Masaüstü platformların hakimi Intel ve AMD'nin yanında mobil platformların hakimi ARM tabanlı işlemcilerin de aynı pazarda mücadele vereceğine dair pek çok haber yapıldı. ARM'ın masaüstü platformlara gelmesi uzun bir süreç isteyen bir konu. Ancak sunucu bazında ARM önemli mesafeler kat etmiş durumda.
Bloomberg ve Wall Street Journal tarafından bazı kaynaklara dayanarak verilen haberde HP'nin sunucu işlemcileri alanında Intel ile mücadele edebilecek bir ARM işbirliğine hazırlandığı iddia edildi. WebOS cihaz üretimini durduran HP bilindiği gibi yeni CEO seçilmesinden sonra PC bölümünü satma kararından vazgeçtiklerini duyurmuştu.
HP, ARM tabanlı yongada sistemlerini kullanacak sunucu donanımları üreten Calxeda firması ile işbirliği yaptı. HP, ARM işlemcilerinin düşük enerji gereksinimi ve yüksek performans değerlerini kullanarak verimli sunucular üretmek istiyor. Örnek sunucular ise şimdiden görücüye çıkmak için hazırlandı bile.
Ürünlerin duyurusu 1 Kasım tarihinde yapılacak. ARM, HP ve Calxeda konu ile ilgili bilgi vermekten kaçınıyor ancak bir Calxeda sözcüsü belirtilen tarihte bir tanıtım toplantısı yapılacağını belirtiyor.
Wall Street Journal gazetesine bir demeç veren Intel sözcüsü ise ARM mimarisinin sunucu rekabeti için halen çok fazla engelinin bulunduğunu ve tabii ki en iyi performansı gösteren platformun rekabette kazanmasını istediklerini açıkladı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Düşük güç tüketen, ölçeklenebilen (SMP, multiprocessor, çoklu işlmci) bi işlemcimiz var, artık performansımız da iyi, hadi gidip dünyayı ele geçirelim mantığı ile hiçbişey yürümez.
Linux ubuntuda arm desteği varda nolyo ben bi tane ubuntu arm pc görmedim (belki 90 larda çalıian linux arm pc ler vardı bilemem). Sonuçta PC işi olacak iş değil, zaten intel de amd de şimdikinden aslında daha güçlü şeyler yapabilecekken intelin zamanındaki dargörşlülükleri ve rekabet - ayak sürttrme gibi şeylerden x86 bu hale geldi. Sonuçta 2 firma da yıllardır x86 kodlarını RISC benzeri macro opslara decode ederek işliyorlar.
Şimdi AMD de Intel de x86'yı bıraksa, herşeyi bi kenara koysalar, biz bundan sonra farklı bi yoldan devam edicez, kendi mimairimizi geliştirecez ve bu şimdiye kadar görülmemiş ölçekte hızlanmalar sağlıyacak dese ne olucak? Sonuçta her iki firmanın mimarilerinde Branch Prediction / Fetch / Decode üniteleri dışında modifiye etmeleri gereken çok çok fazla birşey yok. Geliştirdikleri mimariler birbiri ile elbette uyumsuz olucak, burda da MS gibi dev bi kurum yada devasa bi konsorsiyoum devreye girecek. Her iki firmada farklı mimarilerinin farklı işletim sistemleri için farklı compilerlar geliştirecekler, üstelik istedikleri kadar optimize kurcalama geliştirme yapabilecekler, sonuçta ellerinde 2012 model sıfır bir mimari var, başlangıç noktası burası. Hiçbi işletim sistemi hiçbi program bunlar üzerinde çalışmayacak doğal olarak, varolan x86 destekleyen bütün işletim sistemleri ayrım yapmadan hem bu yeni intel hemde AMD işlemcilerini destekleyecekler. Yine ayrım yapmadan her ikisi içinde en uygun optimizasyonlar yapılacak. Sonrasında da bütün varolan uygulamalar hem AMD hemde intel için yeniden derlenicek, bi üretici aynı programın 2 farklı versiyonunu yayınlamak zorunda kalıcak (sonuçta PC ve bununla ilgili yazılım donanım sektörlerinden bahsediyoruz). yine bütün driverların faln yeniden yazılması ayarlanması, yeni işletim sistemine uyarlanması vs. vs. gerekicek. Bütün bunlar olduktan sonra elimizde hem Intel hem AMD adında 2 tane farklı mimaride çalışan bi endüstri olcak. Tabi dünya şartlarında bunların hiçbiri olamayacağı gibi, en ufak fırsatını bulan bunların herhangi birinden kendisine extradan fırsat çıkartmak isteyecektir vs.. bunların hepsini yoksayıyorum şimdilik.
x86 tarafında ister PC ister server/HPC konusunda olsun, bu yukarıda dediklerimin olamayacağı aşikar. Üstelik intelin server konusunda en büyük getirisi karı Itanium IA 64'den gelmiyor. Yani dediğim gibi insanlar ve sektör uyumluluğu tutarlığı sever.
x86 için, daha hızlı, daha düzenli, geçmişteki yüklerinden arınmış, daha ölçeklenebilir vs. olması için bir tür firmalar üstü düzenleme lazım, devlet/üniversite/baskı grupları vs. vs. gibi. Anca o zman x86'yı farklı bi yola sokarlar, her firma kafasıan göre bişey üretip, hadi herkez bunu destekleisn uyumlu olsun, ey yazılımcılar bakın bu güzel öbürü kötü gelin bunu program yazın demez(%90'ı Intelden kaynaklanıyor). Belki x86 üstüne yeni bi yenilik yada uzantı daha zor geliştirilir üzerinde anlaşmakta zorlanılacağı için ama kimse gereksiz yere tekelcilik yapamaz yada zaman kaybetmez(AVX FMA SSE yada 64 bit olayı, komutların kodlanma öntemi, register sayısı vs. vs.).
ARM'ın çıkıp x86 pazarına yönelik hamle yapması demek, yukarıda yazdıklarım ile birebir alakalıdır. Sonuçta gökten düşmüş bi işlemciye BU ZAMANDA bu kadar destek verilemez. Anca destek verilirse buna değicek birşey olması lazım, i7 2600k dan 100kat hızlı render yapıo de, canımı ye(Ms yıllar önce NT ile x86 yanında power alpha mips gbi mimarilere de destek verdi sonra herkex inte ve x86 bitiyor olaylarına girdi, bunlar sektör uzmanı büük baba adamlardı güya). Şimdiki işletim sistemi compiler yazılım geliştiriciler AMD varken, ona özel daha performasnlı şeyler yapmaktan uzaklar üstelik x86 da kendi programlarını çalıştıran bir işlemci için. Hiçbi alakası olmayan gökten düşme ARM için bu hiç olmaz. Ha Ms de bastırır, win8 ile çok fazla dert olmadan çabucak program geliştiricilerin de x86 da çalışan programların ARM'a hemen hiç uğraşmadan port edilebileceğinin garantisini verir (ki olmaz, hep aksaklık çıkar), kulandığımız dünya kadar programın ARM üstünde çalışır versiyonlarının bol bol ortalıkta dolaşmayacağı sonucuna ulaşılır.
Bu yukarıda yazdıklarımı alın, server/hpc'ye uyarlayın sonuç odur. ubunutu ile ARM çok iyimiş de neymiş,resposunda destekli yazılımlar varmış zart zurtmuş. ATOM'dan server oluyorsa ARMdan da olur o kısmına bişey demem sadec. Yok yzlerce ARM coredan oluşan cluster kurup bunu 2u racke monte edicekmişsin, nasıl diyorlar "embrassingly paralel" uygulamalarda bunun çok avantajını görecekmişiz. lisans dağıttığı için satığı için hepsini kendisinin yapmasına gerek yokmuş 10 tane firma birden uğraşıyor olucakmış, 480 core cluster için cache, interconnect zart zurt btün bunlar hikaye imiş. 5-10-15W ile yapıcakmış bunları, güneş paneli ile bile desteklenip çalışırmış Sun solaris üstünde UltraSparc için kaç tane özellikle uğraşılmış aşırı derecede emek verilmiş, niagara core yapısından yararlanan aşırı derecede paralel çalışan program var da aynısı ARM için olsun. AMD BD nin Niagara + P6 core yapısı için(multithreded CMP SMT superscalar out of order execution yapan) kaç tane uyumlu program var, kaç firma işi gücü bırakıp, ya abi bak bunlarda bi teknoloji var,oturum kodlarımızı aşırı derecede paralel hale getirelim, eğer paralellik oranı %92 ye ulaşırsa her durumda eski tarz çekirdekli sistemerden daha hızlanıo der? Varolan şeyler için kimse bu kadar uğraşmıyor (ki farklı bi bakış açısı olmadan(bu da programı baştan aşağı yeniden yazmak demek) bazı durumlarda bi yere gelir tıkanırsınız, çözemediğiniz problem kodu daha fazla paralel hale getirmenizi engeller).
Bütün bunlar varolan ortamda yapılmıyor, ARM için niye yapılsın?
İş yerine yeni kamera kayıt cihazı alınmıştı. İçinde hangi sistem var diye bakarken linux olduğunu gördüm. Bir de işlemcisine bakayım dedim:
/ $ cat /proc/cpuinfo
Processor : ARM926EJ-S rev 5 (v5l)
Daha şimdiden bir çok alanda ARM işlemcilerini görmeye başladık.
Masaustunu bilmem ama bir sene icinde mini bilgisayarlarda ve laptoplarda gormeye baslayacagiz Arm platformunu. Intel ya da Amd acilen birseyler yapmazlarsa birkac sene sonra mobil bilgisayar pazarinin buyuk bir bolumunu Arm'a kaptirilmis olarak bulabilir.