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HP ve SanDisk ortaklığı Intel 3D XPoint bellek teknolojisine rakip oluyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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HP ve SanDisk ortaklığı Intel 3D XPoint bellek teknolojisine rakip oluyor

Son dönemde depolama bellek teknolojileri konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Intel ve Micron'un 3D Xpoint bellek teknolojisini duyurmasının ardından HP ve SanDisk de Depolama Sınıfı Bellek - SCM adını verdikleri yeni bir depolama teknolojisi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Bilindiği gibi NAND belleklerin temel aldığı değişken olmayan bellek teknolojisi üzerine inşa edilen 3D XPoint, NAND belleklere göre 1000 kat daha hızlı ve 1000 kat daha fazla dayanıklı olabiliyor. Ayrıca standart belleklere göre 10 kat daha fazla yoğunluk ve kapasite sunabiliyor.

SCM teknolojisinde de yine benzer değerler görüyoruz. Firmalar mevcut flash depolama teknolojisinden 1000 kat daha hızlı ve 1000 kat daha dayanıklı yeni depolama çözümleri geliştirebileceklerini belirtiyor. 

SCM teknolojisi HP'nin memristor tecrübesi ile SanDisk'in ReRAM teknolojisini bir araya getiriyor. Memristor; direnç,sığa ve indüktanstan sonra gelen dördüncü pasif devre elemanı kabul edilir ve kayıp devre elemanı olarak da bilinir. 

Memristor üzerinde geçen akıma göre direncini artırır veya azaltır. Akım olmadığı durumlarda da üzerindeki son direnç durumu değişmez ve böylece ne kadar akım geçtiği bulunabilir. HP memristor'ların istifleme şeklinde kullanılabileceğini ve böylece çok yüksek yoğunluklarda bellek elde edilebileceğini belirtiyor. 

Dirençli RAM - ReRAM teknolojisi de üzerindeki direnci değiştirerek çalışan bir bellek türü ve genelde Memristor ile aynı kategoride değerlendiriliyor. Bu iki teknolojinin biraraya gelmesi ile depolama teknolojilerinde bir devrim yapılması bekleniyor. 

Daha hızlı ve daha dayanıklı depolama çözümlerinin yanısıra SCM ile enerji tüketiminin de çok düşeceği ayrıca masrafların azalacağı tahmin ediliyor. Örneğin bir sunucu rafına onlarca Tb veri taşıyan diskler yerleştirilebilecek. Hız sayesinde gerçek zamanlı veri analizi gibi yüksek performans gerektiren işlemlerin altından kolaylıkla kalkılabilecek. Depolama çözümleri yanında RAM çözümlerinde de bu teknolojinin kullanılabileceği ifade ediliyor. 

HP ve SanDisk ortaklığı SCM teknolojisini ilk etapta HP'nin The Machine adındaki projesinin hızlandırılması için kullanacak. Person of Interest hayranlarının hatırlayacağı The Machine projesi yeni bir bilgisayar modeli geliştirmeye odaklanıyor ve SCM teknolojisini bünyesinde barındıracak. Tabii aynı dönemde SCM teknolojisinin ticari hayata geçirilmesi için de çalışmalar devam edecek.  

http://hexus.net/tech/news/ram/87116-hp-sandisk-partner-develop-storage-class-memory/ Yorum Yaz
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Mianfei 4 yıl en beğenilen
Bazen diyorum muthis bir gelisme sonra bi bakiyorum dolara keyfim kaciyor be dostlar.
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gun 4 yıl
İntel seneye satışa çıkartıyor ürünü bunlar yok önce bir kendileri için deneyecekler sonrada pazar için çıkartacaklar o zamana İntel Micron işbirliği ikinci versiyonunu çıkartır.
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kadirirdem 4 yıl
çok iyi bir teknolojisi diyorum sonra dolar aklıma geliyor sinir oluyorum....
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CVenturas 4 yıl
3-5 seneye piyasaya girse ne kadar harika olur. Ama malesef ben olacağını düşünmüyorum. En azından 10 sene koklatmazlar bunları bize.
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Mianfei 4 yıl en beğenilen
Bazen diyorum muthis bir gelisme sonra bi bakiyorum dolara keyfim kaciyor be dostlar.
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