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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP yönetimi webOS ve PC bölümü kararlarında yatırımcılarını yanlış bilgilendirmekle suçlanıyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay HP firmasının mobil işletim sistemi webOS'nin donanım üretiminin durdurulması ve PC bölümünün elden çıkarılması konusunda aldığı karar çok konuşulmuştu. HTC ve Samsung firmalarının webOS lisanslama ve PC bölümünün satın alınması konusunda girişimde bulunduğu dedikoduları yapılsa da bunlar doğrulanmadı. HP tarafında ise bu kararlara karşı içeriden şiddetli muhalefet yapılıyor.

Reuters tarafından verilen habere göre HP'nin hisselerini elinde bulunduran yatırımcılar firmanın webOS ve PC bölümü ile ilgili kararları almadan önce kendilerini yanlış yönlendirdiğini iddia ederek dava başvurusunda bulundu.

Yatırımcılardan Richard Gimmel, HP'nin webOS ve PC bölümü ile ilgili yetersiz kaldığını yatırımcılardan sakladığını ve ardından kendilerine hiçbir açıklama yapmadan belirtilen kararları basın toplantısıyla duyurduğunu iddia ediyor.

HP'nin yazılım firması Autonomy Corp'u 12 milyar dolara satın almasının ardından webOS donanım üretimini durdurduğu ve PC bölümünü de elden çıkarmaya karar verdiği basına duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından HP hisseleri borsada yüzde 20 değer kaybetmişti.

Davada CEO Leo Apotheker ve CFO Cathie Lesjak, yatırımcılara firmanın durumuyla ilgili gerçek olmadığı sonradan ortaya çıkan pozitif ve cesaret verici açıklamalar yapmakla suçlanıyor. Ayrıca şirket içindeki bazı kaynaklar bu kararların şirketin tepe yöneticileri hariç hiçbir HP çalışanının bilgisi ve onayı alınmadan verildiğini belirtiyor. Hatta webOS bölümü başkan yardımcısı Ari Jaaski'nin bile kararı sonradan öğrendiği iddia ediliyor.

Diğer bir iddiaya göre de HP gizlice aldığı kararları zaman içinde çalışan ve hissedarlarına açıklamayı beklerken Reuters tarafından sızdırılması üzerine apar topar bir basın açıklaması yaptı ve kamuoyuna duyurdu.

HP CEO'su Leo Apotheker'in daha önce çalıştığı SAP firmasındaki sistemi aynen uygulamaya çalışması yüzünden webOS'nin başarılı olamadığı da uzun süredir eleştirilen konulardan birisi. 

Bu tür davalar hayal kırıklığına uğrayan yatırımcılar tarafından ileride daha sık açılacaktır. Ancak HP içinde yaşanan gelişmelerin perde arkası da bu şekilde ortaya çıkmış oluyor.

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Rainbow6 7 yıl
sanki bu adam hp icin degilde baska bi firma icin calisiyor resmen firmayi gocertecek adam yol verirler heralde bu adamlara ... bu arada webos neyse de (gerci bununda cok cabuk sonlandigini dusunuyorum) hp nin bilgisayar bolumunu satiliga cikarmasi benim cok garibime gitmisti hp yi hp yapan birim ayda 100 dolar artiya ciksa yine satmazlar
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