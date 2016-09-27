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HP’den dünyanın en küçük hepsi bir arada inkjet yazıcı modeli

HP DeskJet Ink Advantage 3700 adındaki yeni hepsi bir arada yazıcı modeli, sunduğu kablosuz paylaşım özellikleri ile daha çok gençleri ve öğrencileri hedefliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
1
6
Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
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HP’den dünyanın en küçük hepsi bir arada inkjet yazıcı modeli

Durgunlaşan yazıcı pazarında bir süre önce Samsung’un ilgili bölümünü satın alarak hareketlilik kazanmak isteyen HP, şimdi de dünyanın en küçük hepsi bir arada inkjet yazıcı modelini duyurdu. Yazıcı sosyal medya paylaşımlarına göre optimize edilmesi ile dikkat çekiyor.

DeskJet Ink Advantage 3700 adındaki yazıcı WiFi üzerinden uyumlu uygulaması ile kontrol edilebiliyor. HP Social Media Snapshots uygulaması ile de sosyal ağlardaki beğendiğiniz fotoğrafları veya albümünüzdeki fotoğrafları doğrudan yazdırmanızı sağlıyor.

403x177x141mm şeklinde boyutlara sahip olan yazıcı 2.33kg ağırlığında. Üst kısımdaki kemerli yapı tarama fonksiyonunu yerine getirirken, alt kısımda da yazdırılmış çıktılar alınabiliyor. Yazıcı siyah-beyaz olarak dakikada 8, renkli olarak ise dakikada 5.5 kağıt çıktısı alabiliyor.

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600x1200 dpi tarama yapabilen yazıcı ayrıca 600x300 dpi oranında da kopyalama yapabiliyor. Kopyalama hızı renkliler için dakikada 2.5, siyah-beyaz için ise dakikada 4 kağıt şeklinde belirlenmiş. Yazıcının kağıt tutma kapasitesi toplamda 85 oluyor.

Canlı renk seçenekleri ile öğrenci ve gençlere hitap eden yazıcı için belirlenen fiyat vergiler hariç 330TL civarında. Kartuşların maliyeti ise vergiler hariç 25TL civarında. Kartuşlar yaklaşık 480 sayfaya kadar çıktı verebiliyor. Model hali hazırda Hindistan pazarına sunulacak. 

 

http://gadgets.ndtv.com/laptops/news/hp-deskjet-ink-advantage-3700-worlds-smallest-all-in-one-printer-launched-at-rs-7-176-1466630 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
La Pompa 3 yıl
Kağıt sıkışıyormu :)
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arel.gr 3 yıl
2 ay kullanmasak çöp olurmu ?
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sertacaygun 3 yıl
Yine dakikalar boyunca driver yüklemek zorunda mıyız ?
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yoksulseytan22 3 yıl sertacaygun
sertacaygun
Yine dakikalar boyunca driver yüklemek zorunda mıyız ?

O dediğin windows xp deki durum.
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